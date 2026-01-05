Háborús sokk a világpiacokon: elszállt az arany ára Venezuela miatt

Mind az arany, mind az ezüst ára rekorddal zárta 2025-öt. S bár az év utolsó napjaiban veszítettek a lendületből (az árak hirtelen viszonylag sokat, néhány százaléknyit mérséklődtek), a hétfő reggeli kereskedések indulásával újra kirobbanó formát mutatnak, elsősorban az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai akciónak köszönhetően. Az ázsiai tőzsdén az arany rögtön 1,8 százalékos erősödéssel indított, 4 408 dollár unciánkénti árat elérve, míg az ezüst simán lekörözte az emelkedés mértékével a klasszikus menedékeszköznek számító nemesfém-társát: 3,5 százalékot izmosodott, és 800 dolláros árat is átlépett. Hasonló folyamatok játszódtak le az európai kereskedésben, csak míg Ázsiában a kőolaj ára kismértékben felfelé, Európában egyelőre lefelé mozdult el.
Erősödik az arany ára a venezuelai események után
Az arany némi, időszakos megtorpanása ellenére továbbra is a legjobban teljesítő eszközök egyikének számít: 2025-ban 1979-es teljesítményét ismételte meg, 60 százalékos éves növekedéssel (a rekordot december 26-án érte el, 4 549,71 dolláros árral). A venezuelai akció után arra lehet számítani, hogy az arany hétfő reggel látott lendülete megmarad - foglalja össze a BBC.
Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote vezető elemzője szerint a piacok „alig rezzennek meg” a venezuelai hírek hallatán, bár a kockázati prémium visszatérőben van az eszközárakba. Ozkardeszkaja a The Guardian-nek adott nyilatkozatában így értékelte a fejleményeket: „Nem meglepő módon a biztonságos menedéknek számító eszközök – élükön az arannyal – ma reggel pozitív lendületet vettek. A sárga fém, amely december végére új rekordot döntött, 4500 dollár felett, de az évet meredeken, 4400 dollár alá zuhanva zárta, hétfőn ismét meghaladta ezt a szintet. Az ezüst több mint 3,5 százalékkal emelkedett, és a kockázatos eszközök esetében nincs különösebb jele a stressznek vagy a befektetői étvágy hiányának” – fogalmazott az elemző, arra utalva, hogy a piacok nem hogy nem pánikolnak, hanem alapvetően pozitív hangulatban kezdték meg működésüket.
Ez utóbbi a nyugat-európai tőzsdéken is érezhető, melyek pluszban indítottak hétfőn:
- a londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,19 százalékkal;
- a frankfurti DAX index 0,65 százalékkal;
- a párizsi CAC-40 index pedig 0,53 százalékkal erősödött nyitáskor.
Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,77 százalék emelkedést jelzett a kereskedés kezdetén.
Az MBH Bank gyorselemzése szerint a távol-keleti tőzsdéken a védelmi szektor papírjai húzták felfelé a teljesítményt, így 2026 első teljes kereskedési hetét pozitívan indították az ázsiai piacok. A japán Nikkei 225 index közel 3 százalékot, a dél-koreai Kospi index 3,45 százalékot menetelt. A kínai CSI 300 index 1,90 százalékos pluszban mozgott, a hongkongi Hang Seng index 0,05 százalékot emelkedett.
A védelmi szektor máshol is a nyitás nyertese volt. A londoni székhelyű brit multinacionális repülőgép-, fegyver- és információbiztonsági vállalat, a BAE Systems papírjai 4,6 százalékot erősödött a korai kereskedésben, míg a védelmi beszállító Babcock 3,8 százalékkal erősödött.
Mi lesz az olajárral?
Az olajárak hirtelen emelkedése miatti aggodalomtól óva intenek az elemzők. A konszenzusos vélemény szerint nem kell arra számítani, hogy a venezuelai fejlemény hatására azonnal növekedni fog az energiaszámlájuk. Sőt, az árak például Európában egyelőre lefelé korrigáltak: az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 53 centtel (0,87 százalékkal), 60,22 dollárra csökkent.
„Venezuela olajkitermelése még mindig a globális kibocsátás alig 1 százalékát éri el, így jelentős hatása a piacokra az amerikai akciónak egyelőre nem várható” – foglalta össze Vasu Menon, az OCBC befektetési stratégája a mostani várakozásokat.
JP Morgan: erősödhetnek a venezuelai állam- és olajvállalati kötvények
Meglepőnek tűnhet, de az igen nehéz helyzetben lévő venezuelai államnak áttételesen azonnali, kicsiny, de fontos segítséget nyújthat járulékos hatásként az amerikai akció. A Reuters idézi a JP Morgan elemzőit, akik szerint Nicolas Maduro elnök amerikai elfogása várhatóan akár 10 pontos ralit is kiválthat Venezuela nemzetközi adósságpapírjaiban hétfőn.
Az ország kormánya és állami olajvállalata, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) által kibocsátott kötvények 2025-ben a világ legjobban teljesítő eszközei közé tartoztak: árfolyamuk csaknem megduplázódott azóta, hogy Donald Trump tavaly januárban visszatért a Fehér Házba. „A venezuelai és a PDVSA-kötvények árfolyama 2025 folyamán nagyjából megduplázódott, ugyanakkor a hétfői kereskedés kezdetén továbbra is erőteljes felpattanásra számítunk – akár 10 pontos emelkedéssel is” – írták a JP Morgan elemzői.
A látott teljesítményhez persze hozzá kell tenni, hogy Venezuela és a PDVSA adósságai jóval névértékük alatt forognak, mióta az ország 2017-ben fizetésképtelenné vált. A kötvények azonban a múlt hónapban emelkedtek, mivel a befektetők várakozása az volt (értelemszerűen ez köszönhető volt az amerikai hadihajók térségbeli fevonulásánakis), hogy az Egyesült Államok véget vethet Maduro rezsimjének, ami adósságátstrukturáláshoz vezethet.