Háborús sokk a világpiacokon: elszállt az arany ára Venezuela miatt

Mind az arany, mind az ezüst ára rekorddal zárta 2025-öt. S bár az év utolsó napjaiban veszítettek a lendületből (az árak hirtelen viszonylag sokat, néhány százaléknyit mérséklődtek), a hétfő reggeli kereskedések indulásával újra kirobbanó formát mutatnak, elsősorban az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai akciónak köszönhetően. Az ázsiai tőzsdén az arany rögtön 1,8 százalékos erősödéssel indított, 4 408 dollár unciánkénti árat elérve, míg az ezüst simán lekörözte az emelkedés mértékével a klasszikus menedékeszköznek számító nemesfém-társát: 3,5 százalékot izmosodott, és 800 dolláros árat is átlépett. Hasonló folyamatok játszódtak le az európai kereskedésben, csak míg Ázsiában a kőolaj ára kismértékben felfelé, Európában egyelőre lefelé mozdult el.

Szinte teljesen üres az autópálya Caracasban, miután 2026. január 3-án sorozatos robbanások történtek a venezuelai fővárosban

Fotó: AFP/Juan Barreto / AFP/Juan Barreto

Erősödik az arany ára a venezuelai események után

Az arany némi, időszakos megtorpanása ellenére továbbra is a legjobban teljesítő eszközök egyikének számít: 2025-ban 1979-es teljesítményét ismételte meg, 60 százalékos éves növekedéssel (a rekordot december 26-án érte el, 4 549,71 dolláros árral). A venezuelai akció után arra lehet számítani, hogy az arany hétfő reggel látott lendülete megmarad - foglalja össze a BBC.

Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote vezető elemzője szerint a piacok „alig rezzennek meg” a venezuelai hírek hallatán, bár a kockázati prémium visszatérőben van az eszközárakba. Ozkardeszkaja a The Guardian-nek adott nyilatkozatában így értékelte a fejleményeket: „Nem meglepő módon a biztonságos menedéknek számító eszközök – élükön az arannyal – ma reggel pozitív lendületet vettek. A sárga fém, amely december végére új rekordot döntött, 4500 dollár felett, de az évet meredeken, 4400 dollár alá zuhanva zárta, hétfőn ismét meghaladta ezt a szintet. Az ezüst több mint 3,5 százalékkal emelkedett, és a kockázatos eszközök esetében nincs különösebb jele a stressznek vagy a befektetői étvágy hiányának” – fogalmazott az elemző, arra utalva, hogy a piacok nem hogy nem pánikolnak, hanem alapvetően pozitív hangulatban kezdték meg működésüket.