Sport

Háborús sokk a világpiacokon: elszállt az arany ára Venezuela miatt

Erőteljes emelkedést mutattak be a nemesfémek árai a tőzsdei nyitásokban, az ezüst még az arany áránál is jobban erősödött a venezuelai események hatására. Az európai tőzsdék is élénkülést mutatnak, egyes elemzői vélemények szerint pedig most komoly potenciál lehet a hadiipari vállalatok papírjaiban. Ami Venezuela országát illeti: az állami kötvények még profitálhatnak is az amerikai akcióból.
Mind az arany, mind az  ezüst ára rekorddal zárta 2025-öt. S bár az év utolsó napjaiban veszítettek a lendületből (az árak hirtelen viszonylag sokat, néhány százaléknyit mérséklődtek), a hétfő reggeli kereskedések indulásával újra kirobbanó formát mutatnak, elsősorban az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai akciónak köszönhetően. Az ázsiai tőzsdén az arany rögtön 1,8 százalékos erősödéssel indított, 4 408 dollár unciánkénti árat elérve, míg az ezüst simán lekörözte az emelkedés mértékével a klasszikus menedékeszköznek számító nemesfém-társát: 3,5 százalékot izmosodott, és 800 dolláros árat is átlépett. Hasonló folyamatok játszódtak le az európai kereskedésben, csak míg Ázsiában a kőolaj ára kismértékben felfelé, Európában egyelőre lefelé mozdult el.

Venezuela, robbanás, venezuelarobbanás, robbantás, füst, repülőgépek, 2026.01.03.
Szinte teljesen üres az autópálya Caracasban, miután 2026. január 3-án sorozatos robbanások történtek a venezuelai fővárosban
Fotó: AFP/Juan Barreto / AFP/Juan Barreto

Erősödik az arany ára a venezuelai események után

Az arany némi, időszakos megtorpanása ellenére továbbra is a legjobban teljesítő eszközök egyikének számít: 2025-ban 1979-es teljesítményét ismételte meg, 60 százalékos éves növekedéssel (a rekordot december 26-án érte el, 4 549,71 dolláros árral). A venezuelai akció után arra lehet számítani, hogy az arany hétfő reggel látott lendülete megmarad - foglalja össze a BBC.

Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote vezető elemzője szerint a piacok „alig rezzennek meg” a venezuelai hírek hallatán, bár a kockázati prémium visszatérőben van az eszközárakba. Ozkardeszkaja a The Guardian-nek adott nyilatkozatában így értékelte a fejleményeket: „Nem meglepő módon a biztonságos menedéknek számító eszközök – élükön az arannyal – ma reggel pozitív lendületet vettek. A sárga fém, amely december végére új rekordot döntött, 4500 dollár felett, de az évet meredeken, 4400 dollár alá zuhanva zárta, hétfőn ismét meghaladta ezt a szintet. Az ezüst több mint 3,5 százalékkal emelkedett, és a kockázatos eszközök esetében nincs különösebb jele a stressznek vagy a befektetői étvágy hiányának” fogalmazott az elemző, arra utalva, hogy a piacok nem hogy nem pánikolnak, hanem alapvetően pozitív hangulatban kezdték meg működésüket.

Ez utóbbi a nyugat-európai tőzsdéken is érezhető, melyek pluszban indítottak hétfőn:

  • a londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,19 százalékkal;
  • a frankfurti DAX index 0,65 százalékkal;
  • a párizsi CAC-40 index pedig 0,53 százalékkal erősödött nyitáskor. 

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,77 százalék emelkedést jelzett a kereskedés kezdetén.

Az MBH Bank gyorselemzése szerint a távol-keleti tőzsdéken a védelmi szektor papírjai húzták felfelé a teljesítményt, így 2026 első teljes kereskedési hetét pozitívan indították az ázsiai piacok. A japán Nikkei 225 index közel 3 százalékot, a dél-koreai Kospi index 3,45 százalékot menetelt. A kínai CSI 300 index 1,90 százalékos pluszban mozgott, a hongkongi Hang Seng index 0,05 százalékot emelkedett.

A védelmi szektor máshol is a nyitás nyertese volt. A londoni székhelyű brit multinacionális repülőgép-, fegyver- és információbiztonsági vállalat, a BAE Systems papírjai 4,6 százalékot erősödött a korai kereskedésben, míg a védelmi beszállító Babcock 3,8 százalékkal erősödött.

JP Morgan: erősödhetnek a venezuelai állam- és olajvállalati kötvények

Meglepőnek tűnhet, de az igen nehéz helyzetben lévő venezuelai államnak áttételesen azonnali, kicsiny, de fontos segítséget nyújthat járulékos hatásként az amerikai akció. A Reuters idézi a JP Morgan elemzőit, akik szerint Nicolas Maduro elnök amerikai elfogása várhatóan akár 10 pontos ralit is kiválthat Venezuela nemzetközi adósságpapírjaiban hétfőn.

Az ország kormánya és állami olajvállalata, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) által kibocsátott kötvények 2025-ben a világ legjobban teljesítő eszközei közé tartoztak: árfolyamuk csaknem megduplázódott azóta, hogy Donald Trump tavaly januárban visszatért a Fehér Házba. „A venezuelai és a PDVSA-kötvények árfolyama 2025 folyamán nagyjából megduplázódott, ugyanakkor a hétfői kereskedés kezdetén továbbra is erőteljes felpattanásra számítunk – akár 10 pontos emelkedéssel is” – írták a JP Morgan elemzői.

A látott teljesítményhez persze hozzá kell tenni, hogy Venezuela és a PDVSA adósságai jóval névértékük alatt forognak, mióta az ország 2017-ben fizetésképtelenné vált. A kötvények azonban a múlt hónapban emelkedtek, mivel a befektetők várakozása az volt (értelemszerűen ez köszönhető volt az amerikai hadihajók térségbeli fevonulásánakis), hogy az Egyesült Államok véget vethet Maduro rezsimjének, ami adósságátstrukturáláshoz vezethet.

Mi lesz az olajárral?

Az olajárak hirtelen emelkedése miatti aggodalomtól óva intenek az elemzők. A konszenzusos vélemény szerint nem kell arra számítani, hogy a venezuelai fejlemény hatására azonnal növekedni fog az energiaszámlájuk. Sőt, az árak például Európában egyelőre lefelé korrigáltak: az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 53 centtel (0,87 százalékkal), 60,22 dollárra csökkent.

„Venezuela olajkitermelése még mindig a globális kibocsátás alig 1 százalékát éri el, így jelentős hatása a piacokra az amerikai akciónak egyelőre nem várható” foglalta össze Vasu Menon, az OCBC befektetési stratégája a mostani várakozásokat.

 

