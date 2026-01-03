Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy csapást mért venezuelai létesítményekre. Egy amerikai katonai beavatkozás esetén a venezuelai olajtermelés kiesése azonban érdemben hat a globális olajárakra, mivel a piacnak pótolnia kell Venezuela nehéz nyersolaját, amely Caracas kőolajexportjának döntő részét adja – idézi az Oilprice.com a Rystad Energy elemzését. Venezuela jelenleg mintegy napi 1,1 millió hordó kőolajat termel. Amennyiben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség amerikai katonai behatolássá eszkalálódna a dél-amerikai országban, ez a teljes mennyiség veszélybe kerülhetne a katonai műveletek léptékétől függően.

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból. Fotó: AFP/Federico Parra és Saul Loeb

A Venezuela elleni támadással Trump gyomron vágta Pekinget, az orosz import nem alternatíva

Bár a volumen globális kereskedelmi szinten viszonylag kicsi, a minőség egyedülálló, mivel a termelés több mint 67 százaléka nehéz nyersolaj – jegyezte meg a Rystad Energy. (A nehéz nyersolaj olyan kőolaj, amely sűrűbb és viszkózusabb, jellemzően magasabb a kéntartalma mint a könnyű (light) vagy közepes (medium) nyersolajoknak. A nehéz nyersolajból kevesebb benzin és több dízel, fűtőolaj, bitumen nyerhető ki. Feldolgozásához speciális, drága finomítói egységek kellenek.) A venezuelai olaj tehát nehezen helyettesíthető, kiesése aránytalanul nagy árhatást okozhat a nehézolajpiacon.

A kínálat szűkössége különösen érzékenyen érinti azokat a finomítókat, amelyek erre vannak optimalizálva, ilyenek jellemzően az USA-ban, illetve Kínában találhatók. Az amerikai szankciók miatt a venezuelai nehézolaj szinte kizárólagos vásárlója Kína, amely ily módon tudja maximalizálni másodlagos konverziós egységeinek kihasználtságát. (A másodlagos konverziós egység a finomítók „feldolgozó motorja”: olyan berendezés, amely a sűrű, nehéz olajmaradékot tovább bontja, hogy abból több benzin, dízel és más értékes üzemanyag készülhessen.)

A venezuelai olajminőségek ideálisan illeszkednek ezekhez a finomítókhoz, és a kínálat kiesése jelentősen szűkítené a nehéz nyersolaj globális egyensúlyát

– írja a Rystad Energy.