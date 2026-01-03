Hírlevél
Rendkívüli

Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Német EP-képviselő védte meg Magyarországot a balliberális támadásoktól

venezuelai olaj

Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok nagyszabású műveletet hajtott végre Venezuelában, amely során Nicolás Maduro elnököt és feleségét elfogták és kivitték az országból. Az Egyesült Államok támadása Venezuela ellen felboríthatja az olajpiaci egyensúlyt. A venezuelai olaj minőségét ugyanis nehéz pótolni, főleg Kína számára nagy csapás ez.
venezuelai olajTrumpvenezuelai elnök

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy csapást mért venezuelai létesítményekre. Egy amerikai katonai beavatkozás esetén a venezuelai olajtermelés kiesése azonban érdemben hat a globális olajárakra, mivel a piacnak pótolnia kell Venezuela nehéz nyersolaját, amely Caracas kőolajexportjának döntő részét adja – idézi az Oilprice.com a Rystad Energy elemzését. Venezuela jelenleg mintegy napi 1,1 millió hordó kőolajat termel. Amennyiben az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség amerikai katonai behatolássá eszkalálódna a dél-amerikai országban, ez a teljes mennyiség veszélybe kerülhetne a katonai műveletek léptékétől függően.

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból. Fotó: AFP/Federico Parra és Saul Loeb
Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból. Fotó: AFP/Federico Parra és Saul Loeb

A Venezuela elleni támadással Trump gyomron vágta Pekinget, az orosz import nem alternatíva

Bár a volumen globális kereskedelmi szinten viszonylag kicsi, a minőség egyedülálló, mivel a termelés több mint 67 százaléka nehéz nyersolaj – jegyezte meg a Rystad Energy. (A nehéz nyersolaj olyan kőolaj, amely sűrűbb és viszkózusabb, jellemzően magasabb a kéntartalma mint a könnyű (light) vagy közepes (medium) nyersolajoknak. A nehéz nyersolajból kevesebb benzin és több dízel, fűtőolaj, bitumen nyerhető ki. Feldolgozásához speciális, drága finomítói egységek kellenek.) A venezuelai olaj tehát nehezen helyettesíthető, kiesése aránytalanul nagy árhatást okozhat a nehézolajpiacon. 

A kínálat szűkössége különösen érzékenyen érinti azokat a finomítókat, amelyek erre vannak optimalizálva, ilyenek jellemzően az USA-ban, illetve Kínában találhatók. Az amerikai szankciók miatt a venezuelai nehézolaj szinte kizárólagos vásárlója Kína, amely ily módon tudja maximalizálni másodlagos konverziós egységeinek kihasználtságát. (A másodlagos konverziós egység a finomítók „feldolgozó motorja”: olyan berendezés, amely a sűrű, nehéz olajmaradékot tovább bontja, hogy abból több benzin, dízel és más értékes üzemanyag készülhessen.) 

A venezuelai olajminőségek ideálisan illeszkednek ezekhez a finomítókhoz, és a kínálat kiesése jelentősen szűkítené a nehéz nyersolaj globális egyensúlyát

– írja a Rystad Energy.

Ennek következtében a globális nehézolaj-piac általános szűkülése felhajtaná az Egyesült Államok által importált nehéz olajfajták árát, különösen a kanadai nehéz nyersolajét. Az esetleges ellátási zavarok pedig arra is kényszerítenék a kínai és amerikai finomítókat, hogy alternatív nehéz olajminőségek felé forduljanak az amerikai és a közel-keleti térségben. Habár Kínának alternatíva lehetne az orosz olaj is, az orosz nyersolaj azonban nem teljes értékű alternatívája a venezuelai nehéz olajnak, főként minőségi és finomítói okokból.

További részletek a Világgazdaság oldalán olvashatók.

 

