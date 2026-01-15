Ezek a világ legveszélyesebb repterei – sok pilóta le sem mer szállni ide

A légiközlekedés ma már a világ egyik legbiztonságosabb utazási formája, a leszállás pedig a legtöbb helyen rutinműveletnek számít. Vannak azonban veszélyesebb repülőterek, ahol ez korántsem magától értetődő: itt minden megközelítés fokozott figyelmet igényel, és egyetlen hiba is végzetes következményekkel járhat.

A legveszélyesebb repülőterek egyikén, Luklán mindösszesen fél kilométeres a kifutópálya/ Fotó: Shutterstock

Alapos felkészültség kell, hogy a legveszélyesebb repülőtereken landoljon valaki

Míg Oszaka díjnyertes repülési központját az óceán lassú süllyedése fenyegeti, a nepáli létesítmény egészen más okokból számít rendkívül kockázatosnak.

A Lukla közelében, az ország északnyugati részén fekvő kifutópályát minden irányból magas hegyek veszik körül, ráadásul a pálya hossza mindössze 530 méter.

Ez eltörpül a nagyobb nemzetközi csomópontok 2500–4000 méteres kifutói mellett, így nem meglepő, hogy itt elsősorban kisebb repülőgépek és helikopterek fordulnak meg. A körülmények önmagukban is veszélyesek, a helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy a pálya egyik végén mély szakadék húzódik, míg a másikat egy meredek sziklafal zárja le. Hibázásra gyakorlatilag nincs lehetőség – írja a drive.hu.

A Tenzing–Hillary 2846 méteres tengerszint feletti magasságban található, ahol az időjárás rendkívül kiszámíthatatlan. A hirtelen havazás, a sűrű köd és az erős szél gyakran arra kényszeríti a pilótákat, hogy megszakítsák a leszállást, és visszaforduljanak Katmanduba. A monszun időszakában például a járatok csaknem felét a nepáli fővárosba irányítják át.

Az ilyen terepen landoláshoz külön engedély és alapos felkészültség szükséges

A pilótáknak legalább száz rövid fel- és felszállást kell teljesíteniük, a luklai légibázis esetében pedig minimum egyéves nepáli repülési tapasztalat és tíz, oktató mellett végrehajtott, hibátlan út az elvárás. A szigor sajnos indokolt: a múltban több súlyos baleset is történt ezen a helyen, 2019-ben három ember vesztette életét, amikor egy repülőgép letért a kifutóról és egy helikopterrel ütközött, 2008-ban egy sikertelen leszállási kísérlet során tizennyolcan haltak meg, 2017-ben pedig egy áruszállító gép csúszott a szakadékba. A kapitány és az elsőtiszt életét vesztette, a személyzet harmadik tagját azonban sikerült kimenteni.