Ezek a világ legveszélyesebb repterei – sok pilóta le sem mer szállni ide

A légiközlekedés ma már a világ egyik legbiztonságosabb utazási formája, a leszállás pedig a legtöbb helyen rutinműveletnek számít. Vannak azonban veszélyesebb repülőterek, ahol ez korántsem magától értetődő: itt minden megközelítés fokozott figyelmet igényel, és egyetlen hiba is végzetes következményekkel járhat.
Alapos felkészültség kell, hogy a legveszélyesebb repülőtereken landoljon valaki
Míg Oszaka díjnyertes repülési központját az óceán lassú süllyedése fenyegeti, a nepáli létesítmény egészen más okokból számít rendkívül kockázatosnak.
A Lukla közelében, az ország északnyugati részén fekvő kifutópályát minden irányból magas hegyek veszik körül, ráadásul a pálya hossza mindössze 530 méter.
Ez eltörpül a nagyobb nemzetközi csomópontok 2500–4000 méteres kifutói mellett, így nem meglepő, hogy itt elsősorban kisebb repülőgépek és helikopterek fordulnak meg. A körülmények önmagukban is veszélyesek, a helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy a pálya egyik végén mély szakadék húzódik, míg a másikat egy meredek sziklafal zárja le. Hibázásra gyakorlatilag nincs lehetőség – írja a drive.hu.
A Tenzing–Hillary 2846 méteres tengerszint feletti magasságban található, ahol az időjárás rendkívül kiszámíthatatlan. A hirtelen havazás, a sűrű köd és az erős szél gyakran arra kényszeríti a pilótákat, hogy megszakítsák a leszállást, és visszaforduljanak Katmanduba. A monszun időszakában például a járatok csaknem felét a nepáli fővárosba irányítják át.
Az ilyen terepen landoláshoz külön engedély és alapos felkészültség szükséges
A pilótáknak legalább száz rövid fel- és felszállást kell teljesíteniük, a luklai légibázis esetében pedig minimum egyéves nepáli repülési tapasztalat és tíz, oktató mellett végrehajtott, hibátlan út az elvárás. A szigor sajnos indokolt: a múltban több súlyos baleset is történt ezen a helyen, 2019-ben három ember vesztette életét, amikor egy repülőgép letért a kifutóról és egy helikopterrel ütközött, 2008-ban egy sikertelen leszállási kísérlet során tizennyolcan haltak meg, 2017-ben pedig egy áruszállító gép csúszott a szakadékba. A kapitány és az elsőtiszt életét vesztette, a személyzet harmadik tagját azonban sikerült kimenteni.
A veszélyek ellenére a létesítmény rendkívül népszerű, hiszen viszonylag közel található a Mount Everest alaptáborához. A Katmanduból induló, nagyjából 40 perces repülőút sokkal gyorsabb és kényelmesebb megoldás, mint a hosszadalmas buszozás vagy gyaloglás, még akkor is, ha az útvonal komoly kockázatokat rejt.
Több hasonlóan veszélyes repülőtér van világszerte
Veszélyes repülőtereket persze a világ több pontján lehet találni. Ilyen egyebek mellett:
- a Paro nemzetközi repülőtér Bhutánban: a közel 5500 méteres csúcsokkal határolt Paro repülőtér a világ egyik legveszélyesebbjének számít. Olyannyira, hogy a The Travel szerint csupán 24 pilótának van engedélye arra, hogy itt tegyen le egy gépet. A Himalája vonulatai között rejtőző légikikötő 2235 méter magasan helyezkedik el, így a navigálást az előre megjósolhatatlan, turbulenciát okozó széllökések, valamint a pálya beláthatatlan fekvése is megnehezíti.
- a Toncontin nemzetközi repülőtér Hondurasban: a hegyvonulatok között húzódó Toncontin leszállóhelynek már a megközelítése is az rendkívül legbonyolultnak számít, a landolás nehézségét pedig csak fokozzák a rövid kifutók, Hondurason van emellett az egyik legrövidebb kifutópálya, ahol a Boeing 757 típusú gépeknél nagyobb repülők le se tudnak szállni. A repülőtéren már számos baleset történt, legtöbbször a pálya mérete és a környező hegyek miatt.
- a Courchevel Altiport Franciaországban: a Francia Alpokban található, mindössze 525 méter hosszú Courchevel Altiport egy sípályára hasonlít. A leszállást a 18,6 százalékos dőlésszöge se könnyíti meg, amit értelemszerűen tovább nehezít a téli időszakban tapasztalható hó, jég és az erős oldalszél. Mindezek ellenére, csodával határos módon kisebb baleseteket leszámítva nem történt komolyabb katasztrófa még itt.
- a Cristiano Ronaldo repülőtér Madeirán, Portugáliában: a leszállást Madeira légikikötőjében az nehezíti meg, hogy a kifutópályák meglehetősen rövidek és keskenyek. Éppen emiatt a repülőteret többször is beválasztották a legveszélyesebbek közé, hiszen még a pilótáknak is külön képzésben kell részesülniük azért, hogy felkészülten tudják letenni a gépeket.
- a Barra nemzetközi repülőtér Skóciában: a világ talán egyik legérdekesebb reptere Skócia nyugati részén, pontosan Barra szigetén fekszik. A kifutópályák különlegessége, hogy tengerparti elhelyezkedése miatt olykor teljesen ellepi őket a víz, így a járatok indulása is az időjárástól függ. További izgalmakat jelent a pilótáknak, hogy esti utak esetében autókat kell segítségül hívni azért, hogy fényszórójukkal meg tudják világítani a pályákat.