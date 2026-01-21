Bámulatos fotókon az 1 milliárd dollárból megépített vidámpark

Az 1 milliárd dolláros beruházásból elkészült vidámpark Szaúd-Arábia "Vision 2030" turizmus fellendítését célzó tervének a része. Amelynek célja, hogy az olajkirályság globális játék-, sport-, szórakozási és kulturális központtá is váljon – számolt be róla a Daily Mail.

A szaúdi vidámpark a világ leggyorsabb hullámvasútjának is otthont ad. Fotó: Six Flags

Falcon’s Flight: a világ legmagasabb és leggyorsabb hullámvasútja is a szaúdi vidámparkban kapott helyet

A Falcon’s Flight, 195 méter magas, 4250 méter hosszú, és 250 km/óra sebességgel képes száguldani. Emellett a vidámpark további izgalmas attrakciói közé tartozik a 145 méter magas Sirocco Tower és az 53 méteres Gyrospin, a legmagasabb ingajellegű játék is.

A rekorder parkban összesen 28 hullámvasút és más játék várja a látogatókat.

A Six Flags mellett, szintén a Rijádtól kevesebb mint 50 km-re található Qiddiya City városában nyílik meg hamarosan az Aquarabia Water Theme Park, amely a tervek szerint 22 modern vízi attrakcióval szolgál majd, köztük a világ legmagasabb vízi hullámvasútjával.

A dúsgazdag olajkirályság nagy átalakulása

Szaúd-Arábia hatalmas gazdagságát elsősorban az olajnak köszönheti, a mérhetetlen vagyon ellenére viszont, az igen konzervatív vallási szokások sokáig visszatartották a fejlődésben és a nyugati nyitásban.

Az ország gazdasága azonban az elmúlt pár évben rálépett a nagy átalakulás útjára, melynek során fokozatosan építik le az olajexporttól való függőségüket. A kormány egy összesen 7000 milliárd dolláros terv keretében keres új utakat a jövőbe.

Az ország átfogó reformprogramja, a "Vision 2030" mára mindenhol jelen van Szaúd-Arábiában. A társadalom és a gazdaság gyökeres átalakítására irányuló grandiózus terv meghatározza Mohamed bin Szalmán koronaherceg pozícióját az országban, aki - Szalmán király döntése nyomán - 2017-ben erősítette meg befolyását az ország sorsának alakításában, és állt a terv megvalósításának élére. Ezen belül olyan változások köszöntöttek be Szaúd-Arábiában, amelyek előtte lehetetlennek tűntek. Évről-évre fokozatosan vezetik be a reformok sorozatát a gazdaság diverzifikálása - azaz több lábra állítása -, valamint társadalmi szabályainak lazítása érdekében.