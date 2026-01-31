Hihetetlen, de igaz! A világ 10 legdrágább városából hat ugyanabban az országban található

A megélhetési költségek világszerte egyre nagyobb különbségeket mutatnak, ezért is olyan érdekesek évről-évre azok az összesítések, amelyek a világ legdrágább városait rangsorolják. A Numbeo 2026-ra vonatkozó éves megélhetési költségindexe a lakhatási költségek mellett a fogyasztási cikkek és szolgáltatások – beleértve az élelmiszereket, az étkezést, a közlekedést és a közműveket – relatív árait is figyelembe vette. Az alábbi listán azt mutatjuk, hogy a megélhetési költségek világszerte, mely városokban a legmagasabbak.
Íme a világ tíz legdrágább városa 2026-ban:
- Zürich (Svájc)
- Genf (Svájc)
- Bázel (Svájc)
- Lausanne (Svájc)
- Lugano (Svájc)
- George Town (Kajmán-szigetek)
- Bern (Svájc) New York (USA)
- Reykjavík (Izland)
- New York (USA)
- Honolulu (USA)
A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják. Svájcban a megélhetési költségei kiemelkedően magasak: az albérlet, az élelmiszerek, de a közlekedés és a szolgáltatások ára is jelentősen meghaladja az európai átlagot.