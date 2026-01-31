Hihetetlen, de igaz! A világ 10 legdrágább városából hat ugyanabban az országban található

Hírlevél
32 perce
Olvasási idő: 3 perc
Idén is publikálták a legmagasabb megélhetési költségeket követelő világvárosok rangsorát. Meglepő adat, hogy a top 10 drága városok listáján szereplő első öt helyezett mindegyike svájci. Mutatjuk a világ legdrágább településeit.
Svájcvárosrangsor

A megélhetési költségek világszerte egyre nagyobb különbségeket mutatnak, ezért is olyan érdekesek évről-évre azok az összesítések, amelyek a világ legdrágább városait rangsorolják. A Numbeo 2026-ra vonatkozó éves megélhetési költségindexe a lakhatási költségek mellett a fogyasztási cikkek és szolgáltatások – beleértve az élelmiszereket, az étkezést, a közlekedést és a közműveket – relatív árait is figyelembe vette. Az alábbi listán azt mutatjuk, hogy a megélhetési költségek világszerte, mely városokban a legmagasabbak.

Zürich gyakran vezeti a világ legdrágább városa rangsort
Zürich már többször vezette a világ legdrágább városainak éves rangsorát
Fotó: Unsplash

Íme a világ tíz legdrágább városa 2026-ban:

  1. Zürich (Svájc)
  2. Genf (Svájc)
  3. Bázel (Svájc)
  4. Lausanne (Svájc)
  5. Lugano (Svájc)
  6. George Town (Kajmán-szigetek)
  7. Bern (Svájc) New York (USA)
  8. Reykjavík (Izland)
  9. New York (USA)
  10. Honolulu (USA)

A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják. Svájcban a megélhetési költségei kiemelkedően magasak: az albérlet, az élelmiszerek, de a közlekedés és a szolgáltatások ára is jelentősen meghaladja az európai átlagot. 

 

