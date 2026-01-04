Hírlevél
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

leggazdagabb

Még soha nem rendelkeztek ekkora vagyonnal a világ leggazdagabb családjai, hihetetlen összegekről van szó

A világ leggazdagabb dinasztiái még soha nem voltak olyan gazdagok, mint amit a legfrissebb ranglista mutat. A rangsor élén ugyanaz a család áll, amelyik korábban, ráadásul több mint 500 milliárd dolláros nettó vagyonnal.
leggazdagabbgazdagságmilliárdosvagyoncsalád

A világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyoni helyzete az elmúlt évben egy pénzügyi közhelyet erősít: a sok pénz még többet fial. A 25 leggazdagabb család összesen 358,7 milliárd dollárral lett tavaly gazdagabb az egy évvel korábbihoz képest, és összesen 2,9 ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkeznek – derül ki a Bloomberg legújabb rangsorából.

világ leggazdagabb dinasztiái, Avilágleggazdagabbcsaládjai,CHANTILLY, FRANCE - JUNE 13: Alain Wertheimer and Gerard Wertheimer, owners of the House of Chanel, with jockey Olivier Peslier attend the Prix de Diane Hermes on June 13, 2004 in Chantilly, France. (Photo by Michel Dufour/WireImage)
Egy, a világ leggazdagabb dinasztiái közül: a Wertheimer testvérek
Fotó: Getty Images

Szédületes ütemben nőtt a világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyona

Vagyongyarapodásuk az általuk birtokolt cégek részvényeinek árfolyamában bekövetkezett emelkedésnek, vagy éppen a fémek és az állateledelek iránti kereslet növekedésének köszönhető, de minden bizonnyal szerepet játszott benne az évtizedek alatt felhalmozott befolyás és tapasztalat is.

A rangsor élén álló famíliának kiugróan jól sikerült a 2025-ös esztendő, ugyanis nettó vagyonuk először haladta meg az 500 milliárd dollárt. 

A 25-ös listára való felkerüléshez szükséges minimális összeg szintén minden eddiginél magasabbnak bizonyult: 46,4 milliárd dollár kellett hozzá, 9,7 milliárd dollárral több mint az előző évben.

Alábbi galériánkban bemutatjuk a világ tíz leggazdagabb családját:

Avilágleggazdagabbcsaládjai, NEW YORK, NY - DECEMBER 5: David Thomson, Chairman of Thomson Reuters and Chairman of The Woodbridge Company Limited speaks during the photography seminar, "Iconic in an Instant? One Trillion Images" at the International Cent
Avilágleggazdagabbcsaládjai, CHANTILLY, FRANCE - JUNE 13: Alain Wertheimer and Gerard Wertheimer, owners of the House of Chanel, with jockey Olivier Peslier attend the Prix de Diane Hermes on June 13, 2004 in Chantilly, France. (Photo by Michel Dufour
Avilágleggazdagabbcsaládjai, Reliance Industries's Derubai Ambani, 1 of India's richest who rose fr. cloth merchant to chief of India's 4th largest co., w. co. horse logo bkgrd. (Photo by Robert Nickelsberg/Getty Images)
Avilágleggazdagabbcsaládjai, Jacqueline Mars, center, and her granddaughters, Graysen Airth, left, and Katherine Burgstahler, right, arrive for the formal Artist's Dinner honoring the recipients of the 40th Annual Kennedy Center Honors hosted by United S
Avilágleggazdagabbcsaládjai, LAS VEGAS, NEVADA - DECEMBER 13: (L-R) Chase Koch, Liz Koch and CEO of Koch Industries Charles Koch attend the Fontainebleau Las Vegas Star-Studded Grand Opening Celebration on December 13, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo b
Avilágleggazdagabbcsaládjai, French luxury group Hermes Executive Chairman Axel Dumas arrives to attend an official state dinner as part of US President's state visit to France, at the Presidential Elysee Palace in Paris on June 8, 2024. (Photo by Ludovi
Avilágleggazdagabbcsaládjai, South African President Cyril Ramaphosa (R) welcomes Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani as he arrives for the opening of the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg on November 22, 2025. (Photo
Avilágleggazdagabbcsaládjai, WASHINGTON, DC - NOVEMBER 19: Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman of Saudi Arabia listens as U.S. President Donald Trump speaks at the U.S.-Saudi Investment Forum at the Kennedy Center on November 19, 2025 in
Avilágleggazdagabbcsaládjai, President Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan of the United Arab Emirates looks on during a meeting with US President Joe Biden in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on September 23, 2024. (Photo by Brendan
Avilágleggazdagabbcsaládjai, FAYETTEVILLE, AR - JUNE 1: Members of the Walton family (L-R) Rob, Alice and Jim speak during the annual Walmart shareholders meeting event on June 1, 2018 in Fayetteville, Arkansas. The shareholders week brings thousands of
Galéria: A világ leggazdagabb családjai
1/10
10. A Thomson család - 82,1 milliárd dollár (Thomson Reuters, média)

Új szereplők a legvagyonosabb famíliák között

Négy család, négy különböző kontinensről, most először csatlakozott a listához. 

A mexikói Larrea Mota Velasco klán és a chilei Luksics család egyaránt olyan birodalmakat irányít, amelyeknek vagyona a rézbányászatból származik. 

Az olasz Del Vecchio família a többek között a Ray-Ban napszemüvegekről ismert EssilorLuxottica cégnek köszönhetően gazdagodott meg. A társaság mesterséges intelligencia által vezérelt szemüvegek terén végrehajtott fejlesztései ugyanis jelentős emelkedést indukáltak a részvények árfolyamában. 

A negyedik újdonsült szereplő a szaúdi Olayan család, amelynek szerteágazó üzleti birodalma hat ágazatot ölel fel, beleértve az élelmiszer- és italgyártást, az egészségügyet és az energiaipart. A csoport 3,7 millió négyzetmétert meghaladó ingatlanvagyonnal rendelkezik világszerte, és több mint 300 Burger Kinget is üzemeltet a Közel-Keleten.

Megjegyzésként annyit hozzá kell tenni, hogy 

a Bloomberg ranglistáján a nettó vagyonra vonatkozó adatok a 2025. december 9-i állapotokat tükrözik. 

A ranglista nem tartalmazza az első generációs vagyonokat és az egyetlen örökös által ellenőrzött vagyonokat sem. Azok a klánok sem szerepelnek a rangsorban, amelyek gazdagságának forrása túl átláthatatlan ahhoz, hogy értékelni lehessen.
 

