Még soha nem rendelkeztek ekkora vagyonnal a világ leggazdagabb családjai, hihetetlen összegekről van szó

A világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyoni helyzete az elmúlt évben egy pénzügyi közhelyet erősít: a sok pénz még többet fial. A 25 leggazdagabb család összesen 358,7 milliárd dollárral lett tavaly gazdagabb az egy évvel korábbihoz képest, és összesen 2,9 ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkeznek – derül ki a Bloomberg legújabb rangsorából.

Egy, a világ leggazdagabb dinasztiái közül: a Wertheimer testvérek

Fotó: Getty Images

Szédületes ütemben nőtt a világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyona

Vagyongyarapodásuk az általuk birtokolt cégek részvényeinek árfolyamában bekövetkezett emelkedésnek, vagy éppen a fémek és az állateledelek iránti kereslet növekedésének köszönhető, de minden bizonnyal szerepet játszott benne az évtizedek alatt felhalmozott befolyás és tapasztalat is.

A rangsor élén álló famíliának kiugróan jól sikerült a 2025-ös esztendő, ugyanis nettó vagyonuk először haladta meg az 500 milliárd dollárt.

A 25-ös listára való felkerüléshez szükséges minimális összeg szintén minden eddiginél magasabbnak bizonyult: 46,4 milliárd dollár kellett hozzá, 9,7 milliárd dollárral több mint az előző évben.

Alábbi galériánkban bemutatjuk a világ tíz leggazdagabb családját: