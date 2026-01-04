Még soha nem rendelkeztek ekkora vagyonnal a világ leggazdagabb családjai, hihetetlen összegekről van szó

A világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyoni helyzete az elmúlt évben egy pénzügyi közhelyet erősít: a sok pénz még többet fial. A 25 leggazdagabb család összesen 358,7 milliárd dollárral lett tavaly gazdagabb az egy évvel korábbihoz képest, és összesen 2,9 ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkeznek – derül ki a Bloomberg legújabb rangsorából.
Szédületes ütemben nőtt a világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyona
Vagyongyarapodásuk az általuk birtokolt cégek részvényeinek árfolyamában bekövetkezett emelkedésnek, vagy éppen a fémek és az állateledelek iránti kereslet növekedésének köszönhető, de minden bizonnyal szerepet játszott benne az évtizedek alatt felhalmozott befolyás és tapasztalat is.
A rangsor élén álló famíliának kiugróan jól sikerült a 2025-ös esztendő, ugyanis nettó vagyonuk először haladta meg az 500 milliárd dollárt.
A 25-ös listára való felkerüléshez szükséges minimális összeg szintén minden eddiginél magasabbnak bizonyult: 46,4 milliárd dollár kellett hozzá, 9,7 milliárd dollárral több mint az előző évben.
Alábbi galériánkban bemutatjuk a világ tíz leggazdagabb családját:
Új szereplők a legvagyonosabb famíliák között
Négy család, négy különböző kontinensről, most először csatlakozott a listához.
A mexikói Larrea Mota Velasco klán és a chilei Luksics család egyaránt olyan birodalmakat irányít, amelyeknek vagyona a rézbányászatból származik.
Az olasz Del Vecchio família a többek között a Ray-Ban napszemüvegekről ismert EssilorLuxottica cégnek köszönhetően gazdagodott meg. A társaság mesterséges intelligencia által vezérelt szemüvegek terén végrehajtott fejlesztései ugyanis jelentős emelkedést indukáltak a részvények árfolyamában.
A negyedik újdonsült szereplő a szaúdi Olayan család, amelynek szerteágazó üzleti birodalma hat ágazatot ölel fel, beleértve az élelmiszer- és italgyártást, az egészségügyet és az energiaipart. A csoport 3,7 millió négyzetmétert meghaladó ingatlanvagyonnal rendelkezik világszerte, és több mint 300 Burger Kinget is üzemeltet a Közel-Keleten.
Megjegyzésként annyit hozzá kell tenni, hogy
a Bloomberg ranglistáján a nettó vagyonra vonatkozó adatok a 2025. december 9-i állapotokat tükrözik.
A ranglista nem tartalmazza az első generációs vagyonokat és az egyetlen örökös által ellenőrzött vagyonokat sem. Azok a klánok sem szerepelnek a rangsorban, amelyek gazdagságának forrása túl átláthatatlan ahhoz, hogy értékelni lehessen.