termálfürdő

Több mint 40 medence és 28 vízi csúszda is helyet kapott a világ legnagyobb termálfürdőjében, amely meglepően közel van – fotók

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
A müncheni Therme Erding egy hatalmas fedett és szabadtéri gyógyfürdő-komplexum 35 szaunával, 40 medencével, valamint 28 vízi csúszdával. Így nem csupán a felnőttek, hanem a gyermekek számára is izgalmas élményeket tartogat a világ legnagyobb termálfürdője. Káprázatos képeken az egyedülálló létesítmény, amely Magyarországról is könnyedén elérhető.
termálfürdőturizmus vendéglátásMünchen

A müncheni Therme Erding nem véletlenül olyan népszerű a külföldi látogatók körében, hiszen a müncheni repülőtértől mindössze 15 perc taxiútra van. Sőt, hazánkból a világ legnagyobb termálfürdője vasúton is könnyedén elérhető; naponta több közvetlen szerelvény is közlekedik München Hauptbahnhof és Budapest Keleti pályaudvar között. Ezek menetideje átlagosan 7 óra.

A világ legnagyobb termálfürdője Magyarországról is könnyedén elérhető. Fotó: Therme Erding
A világ legnagyobb termálfürdője Magyarországról is könnyedén elérhető. Fotó: Therme Erding

Több mint 40 medence és 28 vízi csúszda is helyet kapott a világ legnagyobb termálfürdőjében

A vendégek az Ardeo forrás meleg, gyógyító vizében fürödhetnek, amely természetes módon 26 és 38 °C közé melegszik fel. A víz állítólag enyhíti az izomfeszültséget és a stresszt is - számolt be róla a Mirror. Emellett a komplexumban sóbarlang, tucatnyi különböző szauna és egy kénes fürdő is helyet kapott. 

Képeken a világ legnagyobb termálfürdője:

image
image
image
Fotó: Therme Erding
Fotó: Ariel Spallek / Therme Erding
Fotó: Therme Erding

A fürdőben a fiatalabb korosztály sem unatkozik, hiszen a vízi csúszdák teljes hossza meghaladja a 2850 métert, sőt a fürdőben található a Magic Eye is, azaz a világ leghosszabb, 360 méteres zárt csőcsúszdája. A több mint 300 valódi pálmafával körülölelt medencék pedig a téli zimankóban is olyan élményt nyújtanak, mint egy mini nyaralás a tengerparton.

 

