Rengeteg pénzt keresett tavaly Vilmos herceg, itt vannak a számok

Vilmos walesi hercegi rangja jelentős anyagi forrásokkal jár. Egy 2025 júniusi jelentés szerint tekintélyes, 30 millió dolláros jövedelmet kapott a hivatalba lépését követő második évben a Cornwalli Hercegség vagyonából. A Cornwalli Hercegség egy cím és a vele járó vagyon, amelyet akkor örökölt, amikor apja, Károly király – az addigi walesi herceg – 2022-ben trónra lépett.

Vilmos jelentős jövedelemre tesz szert hercegi címéből

Fotó: ALASTAIR GRANT / POOL

A Cornwalli Hercegség tavalyi 2025-ös éves jelentése 22,9 millió font (több mint 10 milliárd forint) bevételről számolt be a 2024-2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan. Ez az összeg nyújt fedezetet Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük hivatalos, jótékonysági, valamint magáncélú kiadásaira – részletezi a People.

Hatalmas birtok gondoskodik Vilmos herceg megélhetéséről

A királyi család tagjaként a walesi herceg nem kap a szó hagyományos értelmében vett jövedelmet.

Ehelyett éves kiadásait nagyrészt a Cornwalli Hercegség fedezi, egy birtok, amelyet még III. Edward király alapított 1337-ben a trónörökös megélhetésének biztosítására.

Ez a hatalmas, több mint 1 milliárd dollár értékű uradalom 130.000 hektáron terül el Anglia és Wales 23 megyéjében, és földeket, gazdaságokat, házakat, továbbá egyéb vagyontárgyakat foglal magában.

Úgy tudni, hogy Vilmos herceg a Cornwalli Hercegségtől kapott jövedelme után egyébként fizet jövedelemadót.

A walesi herceg többször is megfordult a birtokon, mióta megörökölte azt, többek között ellátogatott a hercegség innovatív lakásprojektjének helyszínére, amelynek célja a hajléktalanság kezelése Newquay-ben.

A jövőre vonatkozóan a Cornwalli Hercegség arra összpontosít, hogy a birtok nettó zéró kibocsátásúvá váljon 2032 végéig.