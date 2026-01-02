Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Látta?

Vigyázzon! Ezt a veszélyes férfit körözik – ha felismeri, AZONNAL hívja a rendőrséget

Sport

Elképesztő fotó látott napvilágot Max Verstappenről – kép

Vilmos herceg

Rengeteg pénzt keresett tavaly Vilmos herceg, itt vannak a számok

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Cornwalli Hercegség által közzétett éves beszámoló alapján Vilmos walesi herceg fizetése forintra átszámítva több milliárdra rúgott 2025-ben. Egy kiterjedt birtok nyújt fedezetet a brit királyi trónörökös megélhetésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vilmos hercegbirtokwalesi hercegkatalin hercegnéIII. Károly király

Vilmos walesi hercegi rangja jelentős anyagi forrásokkal jár. Egy 2025 júniusi jelentés szerint tekintélyes, 30 millió dolláros jövedelmet kapott a hivatalba lépését követő második évben a Cornwalli Hercegség vagyonából. A Cornwalli Hercegség egy cím és a vele járó vagyon, amelyet akkor örökölt, amikor apja, Károly király – az addigi walesi herceg – 2022-ben trónra lépett.

Vilmos, Britain's Catherine, Princess of Wales and Britain's Prince William, Prince of Wales visit the National Federation of Womens Institute (WI) in Sunningdale, west of London on September 8, 2025, to commemorate the three-year anniversary of the death of William's late grandmother Queen Elizabeth II. The Prince will meet with members from Sunningdale WI there and across Berkshire to hear about the work of the WI and how it gives opportunities for women to socialise, learn new skills and engage in community projects. (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP)
Vilmos jelentős jövedelemre tesz szert hercegi címéből
Fotó: ALASTAIR GRANT / POOL

A Cornwalli Hercegség tavalyi 2025-ös éves jelentése 22,9 millió font (több mint 10 milliárd forint) bevételről számolt be a 2024-2025-ös pénzügyi évre vonatkozóan. Ez az összeg nyújt fedezetet Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük hivatalos, jótékonysági, valamint magáncélú kiadásaira – részletezi a People.

Hatalmas birtok gondoskodik Vilmos herceg megélhetéséről

A királyi család tagjaként a walesi herceg nem kap a szó hagyományos értelmében vett jövedelmet. 

Ehelyett éves kiadásait nagyrészt a Cornwalli Hercegség fedezi, egy birtok, amelyet még III. Edward király alapított 1337-ben a trónörökös megélhetésének biztosítására. 

Ez a hatalmas, több mint 1 milliárd dollár értékű uradalom 130.000 hektáron terül el Anglia és Wales 23 megyéjében, és földeket, gazdaságokat, házakat, továbbá egyéb vagyontárgyakat foglal magában.

Úgy tudni, hogy Vilmos herceg a Cornwalli Hercegségtől kapott jövedelme után egyébként fizet jövedelemadót.

A walesi herceg többször is megfordult a birtokon, mióta megörökölte azt, többek között ellátogatott a hercegség innovatív lakásprojektjének helyszínére, amelynek célja a hajléktalanság kezelése Newquay-ben.

A jövőre vonatkozóan a Cornwalli Hercegség arra összpontosít, hogy a birtok nettó zéró kibocsátásúvá váljon 2032 végéig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!