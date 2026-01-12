Szenzációs képeken a világ egyetlen víz alatti körforgalma

Az észak-atlanti térségben, nagyjából félúton Norvégia és Izland között létezik egy különleges vulkanikus eredetű szigetcsoport, a Feröer. A tizennyolc kisebb-nagyobb szigetből, valamint számtalan sziklazátonyból álló archipelágus jelenleg Dánia autonóm területének számít, és összlakossága 53 ezer fő. A szigeteket tengerszorosok választják el egymástól, a legnépesebbek között azonban tenger alatti alagutakat is építettek, szám szerint hármat. Közülük a leghíresebb az Eysturoy névre keresztelt tenger alatti alagúthálózat, amely 2020. december 19-én nyílt meg, mindössze 4 évnyi építés után. Ennek a szívében, 72 méterrel a felszín alatt található a lenyűgöző víz alatti körforgalom.

72 méterrel a felszín alatt, az Eysturoy-alagútban található a világ első víz alatti körforgalma. Fotó: Shutterstock

72 méterrel a felszín alatt található a világ első víz alatti körforgalma

A Feröer két legnagyobb szigetét összekötő színes Eysturoy-alagúthálózatot a turisták is imádják, hiszen amellett, hogy a sarki fény színeiben pompázik, itt található a világ első víz alatti körforgalma is, 72 méterrel a felszín alatt.

Az alagút a Feröer-szigeteken megvalósított valaha volt legnagyobb infrastrukturális beruházás, és körülbelül 260 millió euróba került. A rajta történő áthaladás 75 dán korona (körülbelül 3.850 forint) útdíjjal jár, amelyet automatikusan számláznak, miközben egy kamera beolvassa a rendszámtáblát. Éves előfizetés nélkül az útdíj azonban 175 dán korona (kb. 9.000 forint).

Az Eysturoy-alagútnak és jellegzetes körforgalmának köszönhetően a képen látható fővárosból, Torshavnból a második legnépesebb szigetre vezető út időtartama jelentősen, mindössze 16 percre csökkent. Fotó: Shutterstock

Egyébiránt nem az Eysturoy az egyetlen olyan alagút a Ferröer-szigeteken, amely vonza a turistákat, ugyanis a hálózat számos más alagútjában is lenyűgöző műalkotások és installációk találhatók.