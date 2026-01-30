Megújult a világ egyik legszebb szállodája – fantasztikus fotókat mutatunk

Az újragondolt W New York – Union Square szálloda a számára otthont adó épület történelmi múltjából és a Union Square Park vibráló, eklektikus szelleméből merít ihletet. A felújítás új életet lehelt a szálloda közösségi tereibe és vendégszobáiba, az épület eredeti Beaux-Arts építészeti részleteit kortárs, energikus dizájnelemekkel ötvözve.
W New York – Union Square: megőrizték a történelmi örökséget
Az átalakítás középpontjában a hall történelmi jellemzőinek, például az eredeti márványpadlónak és díszes mennyezetnek a megőrzése állt, amelyeket most modern installációk és egy merész, felfrissített paletta díszít, amely tükrözi a terület aktivizmusának és művészi kifejezésmódjának történetét. A központi elem egy szoborszerű lépcső, amelyet egyszerre funkcionális elemként és feltűnő vizuális látnivalóként terveztek.
A vendégszobákat és lakosztályokat újraértelmezték, a kényelemre és a modern luxusra összpontosítva, miközben megőrizték a kapcsolatot az épület építészeti jellegével.
A Rockwell Group egyedi bútorokat, gazdag textíliákat és gondosan válogatott műalkotásokat használt, amelyek visszhangozzák a Union Square művészi szellemét. A dizájn a kontrasztokra helyezi a hangsúlyt – puha kárpitozott felületek a szabadon álló szerkezeti elemek ellen –, tükrözve a város történelmének és innovatív jellegének elegyét.
Művészek és társadalmi aktivisták találkozóhelye
A HypeBeast leírása szerint a fürdőszobák modern kivitelben és letisztult vonalakkal rendelkeznek, míg az általános elrendezés a nyitottságot és a természetes fényt helyezi előtérbe, biztosítva, hogy minden tér egyszerre intim és tágas legyen.
A közösségi terek is kiterjesztik ezt a narratívát, a szálloda étterme és bárja pedig magával ragadó környezetként szolgál.
A Union Square művészek, társadalmi aktivisták és vállalkozók találkozóhelyeként betöltött szerepéből inspirálódva a belső terek merész színekkel, rugalmas üléselrendezésekkel és olyan látványos darabokkal rendelkeznek, amelyek funkcionális művészeti alkotásként is szolgálnak.
A felújítás a W New York – Union Square-t megújult kulturális nevezetességként pozicionálja, amely a vendégek számára olyan élményt kínál, amely a város múltjában gyökerezik, mégis teljes mértékben összhangban van a jelenével, megtestesítve a szálloda azon szellemiségét, amely az örökséget az avantgárd dizájnnal ötvözi.
A W New York - Union Square egy 270 szobás, 21 emeletes butikhotel, amelyet a W Hotels üzemeltet a Park Avenue South és a 17. utca északkeleti sarkán, a Union Square-rel szemben, Manhattanben.
Eredetileg Germania Life Insurance Company Building néven ismert, Albert D'Oench és Joseph W. Yost tervezte, és 1911-ben épült Beaux-Arts stílusban.
Tavaly megújult New York egy másik legendás szállodája is, a Waldorf Astoria New York, amelyet 2017-ben zárt be a 2 milliárd dollárt felemésztő felújítások miatt. Erről ebben a cikkünkben számoltunk be.