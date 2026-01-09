Az IKEA naggyá tette ezt a patinás céget, most mégis tönkrement – folytatódik a csődhullám Németországban

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Újabb tradicionális német vállalat ment csődbe: 165 év után fizetésképtelenné vált a többek között magazinokat és brosúrákat gyártó Wennberg könyvkötő cég. Korábban még az IKEA katalógusa is náluk készült.
A német gazdaság válságának friss áldozata a szorult helyzetbe került családi tulajdonú cég, a Wennberg, amellyel szemben január 1-jén indított csődeljárást a heilbronni kerületi bíróság, miután nem sikerült befektetőt találniuk a további működés finanszírozására.

Wennberg, Ikea katalógus, Ikeakatalógus,Galicia, Spain; december 07, 2020: group of ikea catalogs of various years. Spanish edition. Top view
Megszűnik az IKEA katalógusait korábban gyártó német Wennberg cég
Fotó: Shutterstock 

Az emelkedő költségeket csak áremeléssel tudták volna ellensúlyozni, ám a rendkívül költségérzékeny nyomdaiparban az ügyfelek ezt nem fogadták el – írta meg a Bild.

Nem gondolnánk, de szinte mindenki tartott már Wennberg terméket a kezében: az IKEA katalógusát. 

A csúcsidőszakban körülbelül 200 milliós volt a példányszám, ám a gyártást a digitalizáció térhódításával 2020-ban megszüntették. 

Összecsaptak a hullámok a Wennberg feje felett

„Az IKEA elvesztése önmagában nem jelentett volna fenyegetést a vállalatra nézve" – nyilatkozta Martin Wennberg ügyvezető igazgató a Stuttgarter Zeitungnak. Ezen kívül sok mindenmás is sújtotta a céget, a koronavírus-válság idején az utazási korlátozások bevezetésének hatására a vállalat partnerei például sorra mondták fel az utazási katalógus-megrendeléseket, miközben a papír ára az egekbe szökött.

Ha pedig a nyomtatott termékeket digitális termékek váltják fel, az elkerülhetetlenül a nyomdaipari vállalkozások rovására történik. Ráadásul még a fennmaradó nyomdaipari termelést is egyre inkább áthelyezik az olcsóbb külföldi országokba, mint Lengyelország vagy Csehország. 

Az 1861-ben Baden-Württembergben alapított Wennberg a papíriparban folyó szerkezeti változások újabb áldozata. A tavalyi év végén a jól ismert Feldmuehle papírgyár húzta le a rolót 120 év után, a nyáron pedig a Kabel Premium Pulp & Paper jutott ugyanerre a sorsra. 

Az elmúlt időszakban több más, jelentős német cég tönkremeneteléről is beszámoltunk. Tavaly nyáron a Pepco németországi leányvállalata is fizetésképtelenné vált, ezért csődvédelemért folyamodott. Az autóiparban világszerte ismert, bockenemi székhelyű Meteor GmbH egyik telephelyének decemberben bejelentett bedőlése pedig 350 ember megélhetését veszélyezteti. 

A múlt hónap végén, elsősorban az egekbe szökő energiaárak és a csökkenő kereslet miatt az 1908 óta működő bútoráruház, a Möbel Hübner is kénytelen volt lehúzni a rolót. A 117 év után megszűnő vállalat több mint 100 dolgozót foglalkoztat, akiknek több millió eurónyi végkielégítést fizet ki a cégvezetés. 

 

