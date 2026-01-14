Egyszerűen hihetetlen számot közölt a Wizz Air

A légitársaság 11 év alatt szállította első 100 millió utasát, majd ezt a számot mindössze négy év alatt megduplázta, és csupán három év alatt – beleértve a COVID-járvány időszakát is – 200 millióról 300 millióra bővítette. Ezt követően csak az elmúlt három évben további 200 millió utast szállított, így a indulása óta eltelt alig 22 év alatt sikerült elérnie az 500 millió utast. Ezzel szemben a légitársaság egyik fő versenytársának több mint három évtizedbe telt, hogy elérje ugyanezt a méretet, ami kiemeli a Wizz Air pozícióját az európai légiközlekedés történetének egyik leggyorsabban növekvő légitársaságaként.

A Wizz Air Európa harmadik legnagyobb diszkont légitársasága

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

„Az 500 millió utas elérése rendkívüli mérföldkő, amely jól tükrözi, hogyan alakítottuk át az emberek utazási szokásait” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója. „Ez az eredmény 22 évnyi kitartó növekedés és fegyelmezett munkavégzés csúcspontja, és bizonyítja azt a bizalmat, amelyet több száz millió ügyfél nyújtott a Wizz Airnek azzal, hogy újra és újra minket választott. A piaci átlagot megelőzve növekedtünk, bővítettük hálózatunkat, megerősítettük bázisainkat, rekordszintű forgalmat értünk el, és jelentős beruházásokat hajtottunk végre. Míg a 2000-es évek elején alapított légitársaságok közül sokan azóta eltűntek, a Wizz Air Európa egyik vezető diszkont légitársaságává vált. Ez a teljesítmény hatalmas lendületet ad nekünk, hogy tovább bővítsük hálózatunkat, és utasainkkal együtt formáljuk a légiközlekedés jövőjét.”

Ma a Wizz Air Európa harmadik legnagyobb diszkont légitársasága, amely 257 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet – derült ki a vállalat közleményéből. A 2025-ös pénzügyi évben mintegy 63,4 millió utast szállított.