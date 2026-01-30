Lesz wifi a Wizz Air járatain? A cég most válaszolt

A Wizz Air teljes működését tekintve 2025-ben 68,6 millió utast szállított, gépeinek száma elérte a 250-et, a repült útvonalak száma az 1000-et. Ez több millió utasszám-növekedés 2024-hez, és annak tükrében is releváns, hogy a társaság 21 éves működése alatt érte el az 500 millió szállított utast – ezt az utasszámot elérni egy másik, Magyaországon is ismert konkurens diszkont légitársaságnak 34 év alatt sikerült.

A Wizz Air egyik repülőgépe a barcelónai repülőtéren

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Váradi József: „a Wizz Air képes stimulálni a piacot”

„Ennek a növekedésnek van üzenetértéke, különösen abból a szempontól, hogy európai légitársaságnak tekintjük magunkat. Nem csak arról van szó, hogy minden évben nő az utasszám és az útvonalat száma, hanem arról is, hogy képesek vagyunk a piac stimulálása is” – értékelte Váradi József az opeárciós adatokat.

Váradi a működés terén elért eredmények kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Wizz Air objektív mérések alapján Közép-Kelet-Európa piacvezető légitársasága, valamint globálisan a 16. legnagyobb a világon, és az Airline Ratings értékelése szerint a világ 50, illetve a diszkont cégek között világ 10 legbiztonságosabb légitársasága közé tartozik. Váradi szerint ennek két kulcsmotívuma van:

a fiatal, nagyon korszerű, gazdaságosan üzemeltethető és a kibocsátási értékek alapján csekély környezetterheléssel repülő gépekből álló flotta, valamint

a magas sztenderdek szerint képzett pióták.

A társaság több munkavállalójának érdemei mellett a vezérigazgató szerint ezeknek köszönhető a társaság növekedési pályája, amit a 2004-ben szállított 0,6 milió utastól a 2025-ben szállított 68,6 millió, és a 2026-ra prognosztizált 80 millió utasig tart. Ezt a növekedési ívet csak a Covid-19 két első éve (2020, 2021) tudott csak átmenetileg megtörni (a repülőgépekről ebben a cikkünkben, a Wizz Air pilóták képzéséről ebben az összeállításában olvashat).

Két év múlva a Wizz Air teljes flottája átesik a technológiai váltáson, vagyis minden gép az új, alacsony kibocsátású, költséghatékony hajtóművekkel fog rendelkezni, és ezen az időszakon belül visszatér az összes, most földön tartott gép a szolgálatba

– mondta a vezérigazgató azzal össszefüggésben, hogy a légitársaság készül és képes is arra, hogy kiszolgálja a folyamatosan növekvő utazói igényeket.