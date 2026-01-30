Lesz wifi a Wizz Air járatain? A cég most válaszolt

A Wizz Air teljes működését tekintve 2025-ben 68,6 millió utast szállított, gépeinek száma elérte a 250-et, a repült útvonalak száma az 1000-et. Ez több millió utasszám-növekedés 2024-hez, és annak tükrében is releváns, hogy a társaság 21 éves működése alatt érte el az 500 millió szállított utast – ezt az utasszámot elérni egy másik, Magyaországon is ismert konkurens diszkont légitársaságnak 34 év alatt sikerült.
Váradi József: „a Wizz Air képes stimulálni a piacot”
„Ennek a növekedésnek van üzenetértéke, különösen abból a szempontól, hogy európai légitársaságnak tekintjük magunkat. Nem csak arról van szó, hogy minden évben nő az utasszám és az útvonalat száma, hanem arról is, hogy képesek vagyunk a piac stimulálása is” – értékelte Váradi József az opeárciós adatokat.
Váradi a működés terén elért eredmények kapcsán úgy fogalmazott, hogy a Wizz Air objektív mérések alapján Közép-Kelet-Európa piacvezető légitársasága, valamint globálisan a 16. legnagyobb a világon, és az Airline Ratings értékelése szerint a világ 50, illetve a diszkont cégek között világ 10 legbiztonságosabb légitársasága közé tartozik. Váradi szerint ennek két kulcsmotívuma van:
- a fiatal, nagyon korszerű, gazdaságosan üzemeltethető és a kibocsátási értékek alapján csekély környezetterheléssel repülő gépekből álló flotta, valamint
- a magas sztenderdek szerint képzett pióták.
A társaság több munkavállalójának érdemei mellett a vezérigazgató szerint ezeknek köszönhető a társaság növekedési pályája, amit a 2004-ben szállított 0,6 milió utastól a 2025-ben szállított 68,6 millió, és a 2026-ra prognosztizált 80 millió utasig tart. Ezt a növekedési ívet csak a Covid-19 két első éve (2020, 2021) tudott csak átmenetileg megtörni (a repülőgépekről ebben a cikkünkben, a Wizz Air pilóták képzéséről ebben az összeállításában olvashat).
Két év múlva a Wizz Air teljes flottája átesik a technológiai váltáson, vagyis minden gép az új, alacsony kibocsátású, költséghatékony hajtóművekkel fog rendelkezni, és ezen az időszakon belül visszatér az összes, most földön tartott gép a szolgálatba
– mondta a vezérigazgató azzal össszefüggésben, hogy a légitársaság készül és képes is arra, hogy kiszolgálja a folyamatosan növekvő utazói igényeket.
S ha már koronavírus-járvány: Váradi József szerint jelentős eltolódás tapasztalható a járvány utáni időszakban az utazási motivációkban. Miközben a vezérigazgató szerint tagadhatatlan, hogy az üzleti modell alapja nagyjából a Covid-19 idejéig a kelet-nyugat irányú, munkavállalási célú repülések kiszolgálása volt a társaságnál. Mostanra viszont már egyre nagyobb hangsúlyt kap a családok szabadidős célú utazási igényeinek kiszolgálása, valamint növekvőben az üzleti célú utazások száma.
Ami a magyarországi fejlődést illeti:
a Wizz Air már 1500 budapesti foglalkoztatottnál tart, ez Váradi szerint áttételesen további 7000-8000 munkahely fenntartásához járul hozzá.
A tavaly szállított 7,4 millió utas mellett két új repülőgéppel bővült a flotta. 2026-ban idén 8,3 millió utasra számítanak magyarországi járatokkal összefüggésben, a járatok száma tervek szerint 23 százalékkal nő 2025-höz képest. Váradi megerősítette a korábban már jelzett törekvést: a cég Budapestről 100 útvonalat szeretne repülni, meghaladva a mostani 87-et is.
Váradi szerint „a Wizz Air magyar sikertörténet”, és ezt - teszi hozzá - nem a vállalat állítja elsőként magáról. Szerinte ezt igazolja az is, hogy háromszor-négyszer annyi utast szállítanak, mint korábban a Malév. A vezérigazgató szerint
a cég jelentősége nem csak a foglalkoztatásban merül ki, hanem abban, hogy alapvető infrastruktúrákat adnak az országnak, miközben olyan fontos ágazatokat is stimulálnak, mint a turizmus.
Váradi József szerint a Wizz Air légitársaságra, mint magyar cégre „lehet számítani”, amit igazol az, hogy a Covid-19 idején több mint száz járatot teljesítettek Kínából a védekezéshez szükséges eszközök hazaszállításáért, és közreműködtek abban a kormányzati törekvésben is, hogy a járvány miatti lezárások kapcsán külföldön rekedt magyarok hazajussanak. Nemrég pedig kormányzati felkérésre oldották meg a washingtoni magyar kormánydelegáció szállítását.
Programozott a társaság növekedési üzeteme
A Wizz Air vezetője szerint a folyamatos kétszámjegyű növekedési ütem mögött az áll, hogy a társaságnál az azzal kapcsolatos döntéseket nem ötletszerűen hozzák. Ezt Váradi József úgy fogalmazta meg, hogy „programozott növekedési ütem szerint bővülünk”, ami meghatározásában azt jelenti, hogy még a Covid-19 járvány előtt nagyjából tíz évre szóló növekedési terveket készítetettek, amelyben a gépek beszerzésétől az utasszám növekedéséig szerepeltek a főbb működési paraméterek. Bár ebből nem teljesülhet minden az eredeti határidőre (például az 500 gépből álló flotta 2030-ig nem, de 2032-ig igen), hiszen - jelezte Váradi - a tervek megvalósulásába beleszólt a koronavírus járvány, valamint az orosz-osztrák háború is, szerinte a hangsúlyos az, hogy mindent előre ütemezetten, előre programozva tesznek.
A Wizz Air negyedéves pénzügyi eredményeinek közlése mellett az elmúlt napok fontos híre volt a társaságról, hogy transzatlanti repülési engedélyeket igényeltek a brit leánycégen keresztül az illetékes amerikai hatóságoktól (cikkünket itt találja). Ez érthetően érdeklődést váltott ki mind a szűkebb, szakmai közönségből, újságírókból, s az Origo tapasztalatai szerint olyankokból is, akik utasként kísérik nyomon a vállalat fejlődését. Magyarul:
az észak-amerikai keleti partra tartó közvetlen diszkont légi járatokra vonatkozó lehetőséget látják sokan felsejleni emögött, melyeket az erre egyébként már alkalmas XLR-gépek teljesítenének.
Váradi József azt mondta, hogy e fejlemény ellenése sincs szó menetrend szerinti járatok indításáról, azaz a vezérigazgató tartja azt a korábban már felvett vállalati pozíciót, miszerint a Wizz Air nem kíván belépni a transzatlanti piacra. Az engedélykérelem oka az, hogy amennyiben igény merül fel valamilyen jelentős, észak-amerikai eseményhez kapcsolódó személyszállításra a jövőben, esetleg egy-egy charter járat szervezezésére (vagy a tavalyi őszihez hasonló kormányzati felkérés érkezik), azt ne rohamtempóban kelljen a hatóságnál intéznie a vállalatnak, hanem rendelkezésre álljanak azonnal. Váradi szerint a Wizz Air „nem kijelölt légitársaság” a transzatlanti közlekedésben, eseti járatok indítására viszont a közelgő években nagyobb számban készülnek (példának a 2028-ban esedékes Los Angeles-i olimpiai játékokat említette, mely ugyan nyugati parti desztináció, ám a keleti parton tett technikai megállóval az XLR-gépek gond nélkül repülhetnek tovább abba az irányba).
A vezérigazgató ugyanakkor aláhúzta:
ahogy Budapest és New York között nincs terv közvetlen járatra, úgy arra sem, hogy például nyugat-angliai városokból repüljenek a keleti partra.
A társaság várhatóan nem fogja eladni az XLR-gépek egy részét sem, azok tulajdonságaik révén átirányítható, illetve ha például geopolitikai feszültség miatt szükséges hosszabb útvonalon repülni egy desztinációt, erre a célra bevethető tartalékot is jelentenek majd.
Balkán igen, kisállatok egyelőre nem
Az Origo kérdésére a balkáni útvonalak újraindításától (péládul az áprilistól újra elérhető szófiai útvonal), az e döntések mögötti vállalati motivációról szólva Váradi József válaszként elmondta, hogy úgy látja, nem túlzás, hogy a vállalat mostanra akkor súlyra tett szert ezekben az országokban is, hogy „tudunk piacot stimulálni, és ebben benne van az, hogy az emberek oda repülnek, ahová olcsón visszük őket”. Szerinte arról van szó, hogy a gazdasági növekedéssel a balkáni országokban is növekszik az emberek elkölthető jövedelme, amiből többet tudnak utazásra fordítani, a vállalat pedig itt jelenik meg a fogyasztói döntések befolyásolásában.
A GDP 2-3 százalékos növekedése a légi közlekedés 6-8 százalékos bővülésével jár együtt történeti idősori adatok alapján
– jelezte az Origónak az összefüggést Váradi József, hozzátéve: a balkáni országok is beléptek azon országok sorába, akik „kiteszik az asztalra turisztikai kínálatukat”, ezáltal vonzóbbá válnak a családok számára is, ahogy az üzleti célú utazások esetében is.
Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a hajtóműproblémák miatt még decemberben is 33 gépük állt a földön. Az így kieső bevételeket nehéz egyetlen számban kifejezni, de a veszteség több száz millió euró körül alakulhat. A cég a veszteségeket úgy próbálta minimalizálni, hogy megvizsgálta, mely útvonalakon tudnak járatokat csökkenteni, azt, hogy jelenlegi hálózatukról mit tudnak ideiglenesen háttérbe szorítani, azzal együtt, hogy 2027 végére valamennyi gépük közlekedni fog.
Váradi József beszélt arról is: a szabadidős célú utazási igények növekedésével érzékelik az igényt arra, hogy a kisállatok utaztatása is megvalósulhasson járataikon, erre azonban egyelőre nem tudnak megoldást kínálni. Abban viszont biztos, hogyx előbb-utóbb lesz wifi a járataikon, akár a Starlink, akár más, azzal összemérve versenyképes szolgáltatóé. A vezérigazgató azonban arra is felhívta a figyelmet: még ha a technológia rendelkezésre is áll, akkor is kérdés, ki fogja azt finanszírozni. Az utasok ugyanis Váradi József szerint nem fognak érte fizetni, így a költségét vagy a Wizz Air-nek kell bevállalnia, vagy partneri együttműködés keretében egy másik cégnek például akkor, ha egy jelentős, sok érdeklődőt vonzó eseményre indítanak járatot.