Olyan bejelentést tett a magyarok kedvenc webáruháza, ami hatalmas felháborodást váltott ki

A német online divatkereskedő, a Zalando jelentős átszervezést hajt végre, aminek keretében szeptember végén többek között bezárja 2012 óta működő logisztikai központját a türingiai fővárosban, Erfurtban. Körülbelül 2700 alkalmazott veszíti el az állását. Emellett nem hosszabbítja meg a szerződéseit három, Németországon kívüli, külső szolgáltatók által üzemeltetett telephellyel.

Jelentős átszervezést hajt végre az egyik legismertebb európai webáruház, a Zalando

Fotó: AFP

Ehelyett Giessenben összesen 130.000 négyzetméternyi, azaz 18 futballpályának megfelelő nagyságú területen létesít új lerakatot az egykori amerikai raktárban, ahol várhatóan 1700-an dolgoznak majd a nyár végi, őszi nyitást követően. Giessen és Erfurt mellett a Zalando jelenleg Mönchengladbachban és Lahrban üzemeltet telephelyeket, valamint 2024 végén Párizsban nyitott meg egy logisztikai központot.

A Zalando átszervezi egész európai logisztikai hálózatát

A vállalat szerint az erfurti logisztikai központ bezárásának oka a csoport európai logisztikai hálózatának átszervezése, amire az egyik konkurens, az About You tavalyi felvásárlását követően kerül sor – írja a Giessen Allgemeine.

Giessen lesz a legmodernebb a Zalando hét országban található 14 logisztikai központja közül, és várhatóan jelentős szerepet fog játszani a cég átszervezése után.

Teljesen más szintű automatizálás lesz, mint Erfurtban, és sokkal gyorsabban tudják majd feldolgozni, valamint kiszállítani a megrendeléseket.

David Schröter, a Zalando társ-vezérigazgatója a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában kijelentette, a cél az, hogy minél több erfurti alkalmazottjuk találjon új állást például a giesseni telephelyen.

Ugyanakkor a Zalando jelenleg Erfurt legnagyobb magánszektorbeli munkaadója, ezért a logisztikai központ bezárása miatt az egész környéken hatalmas a felháborodás. „Ez nemcsak Erfurt és Türingia szomorú hír, hanem Kelet-Németország gazdasági helyzete számára is” – mondta Andreas Horn polgármester. Péntekre válságtanácskozást terveznek a tartományi kormánnyal. Bodo Ramelow, Türingia volt miniszterelnöke „ragadozó kapitalizmussal” vádolta meg a Zalandót. Ines Schwerdtner, a türingiai Baloldali Párt vezetője pedig azt követeli, hogy a Zalando fizessen kompenzációt alkalmazottainak.