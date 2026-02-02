Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

A 2G (második generációs mobilhálózat) az egyik legrégebbi mobilhálózati technológia, amelyet még az 1990-es években vezettek be, főként hanghívások, SMS és nagyon lassú adatforgalom kezelésére. Ma a forgalom túlnyomó részét már az újabb hálózatok, mint a 4G és 5G viszik. A 2G egy mára elavult technológia, a fenntartása igen költséges, hatékonysága pedig már nagyon alacsony az új technológiákhoz képest, ezért szükségszerűvé vált a kivezetése Magyarországon és az egész kontinensen.
Magyarország az elsők között, zökkenőmentesen állította le a 3G-szolgáltatást Európában. A hazai szolgáltatók már megkezdték az előkészületeket a 2G hálózatok lekapcsolására is, ami várhatóan 2028-tól valósul meg. Ám a 3G lekapcsolásával ellentétben a 2G kivezetésekor már nem fog rendelkezésre állni „védőhálóként” egy régebbi technológia, ezért a folyamat a korábbiaknál is alaposabb felkészülést igényel minden érintettől.
1,3 millió mobilkészüléket érinthet a 2G leállítása
Ez azért is nagyon fontos, mert az üzleti ügyfelek mellett még a háztartásokban is mintegy 1,3 millió olyan, jellemzően nyomógombos mobilkészülék van forgalomban, ami nem kompatibilis a mára már teljesen elterjedt 4G technológiával, így számukra teljesen megszűnne a szolgáltatás a 2G kivezetésével.
Azok a régi készülékek, amelyek csak 2G vagy 2 és 3 G hálózatokra alkalmasak, nem fognak tudni hová csatlakozni. Minden olyan telefon használhatatlan lesz a mobilhálózatokon, ami nem képes a 4G vagy 5G hálózatokra kapcsolódni. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint Magyarországon még ma is mintegy 1,3 millió olyan készülék van forgalomban, amelyek a lekapcsolás után nem lesznek alkalmasak a hagyományos mobilhívások és SMS-ek küldésére.
Magyarországon körülbelül 11 millió mobil-előfizetés van. Mivel ez magasabb szám, mint a lakosság (kb. 9,54 millió fő) száma, azt jelenti, hogy a teljes magyar lakosság mintegy 14 százalékát érintheti közvetlenül az 1,3 millió 2G-s készülék használhatatlanná válása.
A csak 2G-képes készülékek jelentős része idős emberek birtokában lévő nyomógombos mobiltelefon, kisebb része pedig egyéb eszköz (riasztóközpont, flottakövető, pénztárgép stb.). Ez utóbbiak esetében üzleti vagy főként biztonsági kihívásokat is jelenthet a váltás, ezért érdemes felkészülni a két év múlva esedékes változásra.
Két mobilszolgáltató közös 2G hálózata
Két mobilszolgáltató, a Telekom és a Yettel január 20-tól egy közös 2G rádióhálózattal szolgálja ki a fogyasztókat, mert a 2G hang és adat forgalmuk már nem igényli a két külön hálózatot.
Ahogy beszámoltunk róla, a megállapodás értelmében ettől az időponttól a Telekom fokozatosan áttereli ügyfeleinek 2G-forgalmát a Yettel országos rádiós hozzáférési hálózatára. A lépéssel a Telekom ügyfelei továbbra is a megszokott minőségben használhatják a 2G-szolgáltatást, a változás semmilyen formában nem érinti a Yettel-ügyfelek kiszolgálását. A megállapodás célja, hogy a cégek észszerűsítsék a rendelkezésre álló frekvenciák használatát, valamint az együttműködésnek köszönhetően bővíthetik 4G/5G-kapacitásukat is. A 2G mobil hozzáférési megállapodás tehát logikus lépés a két cég hálózatmodernizációs folyamatában.
Az együttműködés technikai jellegű, az ügyfeleknek külön teendőjük nincs ezzel kapcsolatban: a Telekom-előfizetők továbbra is a Telekom előfizetői maradnak, a szerződéseket és a szolgáltatások használatát az átállás nem érinti. A szabványosan működő mobilkészülékeken nem szükséges beállításokat változtatni.
Az átállás a tervek szerint 2026. április 1-jéig befejeződik.
De visszatérve a 2G hálózatok kikapcsolására: ezt szerencsére nem holnapra tervezik, hanem 2028–2030 között valósul meg több lépcsőben – emeli ki a Hóvége. Ez ad valamennyi időt arra, hogy az egyéni felhasználók újabb, 4G/5G képes készülékre váltsanak, a szolgáltatók és hatóságok támogató programokat, információs kampányokat indítsanak, a vállalati és ipari szereplők pedig frissítsék a régi, 2G-re épülő rendszereiket.