Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

A 2G (második generációs mobilhálózat) az egyik legrégebbi mobilhálózati technológia, amelyet még az 1990-es években vezettek be, főként hanghívások, SMS és nagyon lassú adatforgalom kezelésére. Ma a forgalom túlnyomó részét már az újabb hálózatok, mint a 4G és 5G viszik. A 2G egy mára elavult technológia, a fenntartása igen költséges, hatékonysága pedig már nagyon alacsony az új technológiákhoz képest, ezért szükségszerűvé vált a kivezetése Magyarországon és az egész kontinensen.

Az évtized végéig megszűnnek a 2G mobilhálózatok Magyarországon

Fotó: Pixabay

Magyarország az elsők között, zökkenőmentesen állította le a 3G-szolgáltatást Európában. A hazai szolgáltatók már megkezdték az előkészületeket a 2G hálózatok lekapcsolására is, ami várhatóan 2028-tól valósul meg. Ám a 3G lekapcsolásával ellentétben a 2G kivezetésekor már nem fog rendelkezésre állni „védőhálóként” egy régebbi technológia, ezért a folyamat a korábbiaknál is alaposabb felkészülést igényel minden érintettől.

1,3 millió mobilkészüléket érinthet a 2G leállítása

Ez azért is nagyon fontos, mert az üzleti ügyfelek mellett még a háztartásokban is mintegy 1,3 millió olyan, jellemzően nyomógombos mobilkészülék van forgalomban, ami nem kompatibilis a mára már teljesen elterjedt 4G technológiával, így számukra teljesen megszűnne a szolgáltatás a 2G kivezetésével.

Azok a régi készülékek, amelyek csak 2G vagy 2 és 3 G hálózatokra alkalmasak, nem fognak tudni hová csatlakozni. Minden olyan telefon használhatatlan lesz a mobilhálózatokon, ami nem képes a 4G vagy 5G hálózatokra kapcsolódni. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint Magyarországon még ma is mintegy 1,3 millió olyan készülék van forgalomban, amelyek a lekapcsolás után nem lesznek alkalmasak a hagyományos mobilhívások és SMS-ek küldésére.

Magyarországon körülbelül 11 millió mobil-előfizetés van. Mivel ez magasabb szám, mint a lakosság (kb. 9,54 millió fő) száma, azt jelenti, hogy a teljes magyar lakosság mintegy 14 százalékát érintheti közvetlenül az 1,3 millió 2G-s készülék használhatatlanná válása.

A csak 2G-képes készülékek jelentős része idős emberek birtokában lévő nyomógombos mobiltelefon, kisebb része pedig egyéb eszköz (riasztóközpont, flottakövető, pénztárgép stb.). Ez utóbbiak esetében üzleti vagy főként biztonsági kihívásokat is jelenthet a váltás, ezért érdemes felkészülni a két év múlva esedékes változásra.