A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új növekedési pályára áll: egymilliárd eurós beruházással indul a ferihegyi 3-as terminál fejlesztése, amely az évtized végére évi 25 millió utas kiszolgálását teheti lehetővé. A beruházás alapkövét pénteken tették le, az új objektumot a tervek szerint tíz év múlva ilyenkor már használhatják majd az utasok.

Látványtervek még nincsenek, egyelőre ennyit tudni a ferihegy 3-as terminál fejlesztésének részleteiről / Fotó: Origo

Orbán Viktor miniszterelnök a rendezvényen a legjobb megállapodásnak nevezte a repülőtér visszavásárlását követően a Vincivel kötött egyezséget. Azóta szárnyal a reptér. Másfélszeresére nőtt az utasforgalom, meghaladta a 20 millió főt, 2024-ben rekord mértékű, 331 millió eurós jövedelmet termelt, amely ami negyedével múlta felül a várakozásokat. Így a beruházás a vártnál 2 évvel hamarabb térülhet meg. A kormányfő úgy fogalmazott: ha minden tervük teljesül, az évtized végére a Liszt Ferenc repülőtér a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává nőheti ki magát.

Pontosan ezek valósulhatnak meg a ferihegyi 3-as terminál részeként

A rendezvényen elhangzott: a beruházás egymilliárd euróba kerül és az évtized végére már 25 millió utast tud fogadni.

A teljes terminál-fejlesztés részeként, amely jelenleg Terminal+néven fut, a helyszínen vetített kisfilmből az derült ki, hogy

egy több mint 35 ezer négyzetméteres terminál épületet alakítanak ki,

amely plusz 10 millió utas fogadására lesz alkalmas éves szinten.

új checkin zónákat alakítanak ki,

összesen 90 új pult,

új központi, utasbiztonsági ellenőrzőpont,

poggyászkezelő rendszer,

közlekedési csomópont,

közúti előtér,

több parkolóhely épül,

emellett egy 7,2 megawatt teljesítményű napelemparkot üzemelnek be, amely segíti a megújuló energiatermelést és környezetbarát energiatermelést.

Nem is új épület, épületegyüttes készül

Az eseményt követő háttérbeszélgetésen Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára elmondta, a Terminal+ tulajdonképpen több épületet takar, valójában egy épületegyüttesről beszélünk. Ennek fontos része lesz a fő terminál, a majdani utasforgalmi központ, ahol a biztonsági átvilágítás és a poggyászfeladás történik majd.