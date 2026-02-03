A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új növekedési pályára áll: egymilliárd eurós beruházással indul a ferihegyi 3-as terminál fejlesztése, amely az évtized végére évi 25 millió utas kiszolgálását teheti lehetővé. A beruházás alapkövét pénteken tették le, az új objektumot a tervek szerint tíz év múlva ilyenkor már használhatják majd az utasok.
Orbán Viktor miniszterelnök a rendezvényen a legjobb megállapodásnak nevezte a repülőtér visszavásárlását követően a Vincivel kötött egyezséget. Azóta szárnyal a reptér. Másfélszeresére nőtt az utasforgalom, meghaladta a 20 millió főt, 2024-ben rekord mértékű, 331 millió eurós jövedelmet termelt, amely ami negyedével múlta felül a várakozásokat. Így a beruházás a vártnál 2 évvel hamarabb térülhet meg. A kormányfő úgy fogalmazott: ha minden tervük teljesül, az évtized végére a Liszt Ferenc repülőtér a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává nőheti ki magát.
Pontosan ezek valósulhatnak meg a ferihegyi 3-as terminál részeként
A rendezvényen elhangzott: a beruházás egymilliárd euróba kerül és az évtized végére már 25 millió utast tud fogadni.
A teljes terminál-fejlesztés részeként, amely jelenleg Terminal+néven fut, a helyszínen vetített kisfilmből az derült ki, hogy
- egy több mint 35 ezer négyzetméteres terminál épületet alakítanak ki,
- amely plusz 10 millió utas fogadására lesz alkalmas éves szinten.
- új checkin zónákat alakítanak ki,
- összesen 90 új pult,
- új központi, utasbiztonsági ellenőrzőpont,
- poggyászkezelő rendszer,
- közlekedési csomópont,
- közúti előtér,
- több parkolóhely épül,
- emellett egy 7,2 megawatt teljesítményű napelemparkot üzemelnek be, amely segíti a megújuló energiatermelést és környezetbarát energiatermelést.
Nem is új épület, épületegyüttes készül
Az eseményt követő háttérbeszélgetésen Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára elmondta, a Terminal+ tulajdonképpen több épületet takar, valójában egy épületegyüttesről beszélünk. Ennek fontos része lesz a fő terminál, a majdani utasforgalmi központ, ahol a biztonsági átvilágítás és a poggyászfeladás történik majd.
Készül egy új utasmóló is, és egyéb kiszolgáló infrastruktúra épületek is. Ezek egy részénél már a tendergyőztest is kihirdettek és a kivitelezés már zajlik – mondta Lóga Máté. A gyorsaságra szerinte azért is van szükség, mivel az utazási igény létező, jelentős és mivel a Vincivel közösen a magyar állam áll a fejlesztés mögött, nincs idő a halogatásra, hiszen ez mind veszteséget jelent mindkét félnek. Az államtitkár úgy látja, ezt alátámasztják a HungaroControl légiforgalmi irányító adatai is, amelyek azt mutatják, hogy a légitársaságok nagyon aktívak, folyamatosan érkeznek az új járatok Budapestre. Lóga Máté szerint az épületegyüttes 4-5 év múlva készülhet el.
Az államtitkár arra is kitért, hogy az új fejlesztések megvalósíthatóak a reptér jelenlegi infrastruktúrájának működtetése mellett, a fejlesztés az üzemeltetést nem zavarja majd, az utaskiszolgálás minősége nem változik. Szó volt a gyorsvasútról, amely a reptérbővítéssel egy időben készül majd, koncessziós formában. A vasúti terminál helyszíne a tervek szerint a jelenlegi Holiday Parkoló lenne – jelezte az államtitkár.