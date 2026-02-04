Egymilliárd eurós értéknövekedést remél új terveitől a 4iG

A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy újabb stratégiai jelentőségű távközlési együttműködés előkészítésébe kezdett: a vállalat leányvállalatai, a 4iG Távközlési Holding Zrt. és a 4iG InfraCo Holding Zrt. nem kötelező érvényű előzetes megállapodást írtak alá az e& PPF Telecom Group-pal egy lehetséges részvénycsere-ügyletről.

Újabb jelentős bejelentést tett a 4iG. Fotó: Kallus György

A megállapodás értelmében a felek rögzítették szándékukat arra, hogy kereszttulajdonláson alapuló partnerséget alakítanak ki. Ennek keretében a 4iG Távközlési Holding Zrt. akár 49 százalékos, meghatározó kisebbségi tulajdonrészt szerezhet az e& PPF Telecom Group magyarországi mobil rádiós infrastruktúra-vállalatában, a CETIN Hungary Zrt.-ben. A tranzakció másik oldalán az e& PPF Telecom Group mintegy 38 százalékos részesedést szerezne a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-ben - közölte a 4iG a tőzsde honlapján.

A tervezett részvénycsere-ügylettől függetlenül a 4iG további befektetői egyeztetéseket is folytat: előrehaladott tárgyalásban áll az Egyesült Arab Emírségek egyik globális, szuverén befektetési alapjával a 2Connect további, mintegy 11 százalékos kisebbségi részesedésének esetleges értékesítéséről.

A két távközlési csoport közötti hosszú távú partnerség célja egy költséghatékony infrastruktúra-használati és -fejlesztési modell kialakítása. A tervek szerint ennek egyik első lépéseként a Yettel 2026 második felében megjelenhet a vezetékes piacon a 2Connect hálózatára támaszkodva, míg a One Magyarország Zrt. 2028-tól a CETIN mobil infrastruktúráját használná.

A 4iG számára a kisebbségi részesedés értékesítéséből származó bevétel pénzügyi szempontból is jelentős lehet: hozzájárulhat a csoport adósságállományának csökkentéséhez. Emellett a vezetékes és mobilhálózatok konszolidációja számottevő költség- és beruházási szinergiákat hozhat az érintett partnereknek. A hálózatmegosztásból eredő megtakarítások és többletbevételek a tranzakciók – jelenleg 2027-re tervezett – zárását követő években akár az 1 milliárd eurót is elérhetik.