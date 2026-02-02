Egyre drágább a síelés – mennyiből lehet kihozni naponta a környező pályákon?

A Future Market Insights előrejelzése szerint az európai téli turizmus piaca 2025-ben eléri a 214,4 milliárd USD-t, és 2035-re várhatóan meghaladja a 380 milliárd USD-t, évi mintegy hat százalékos átlagos bővüléssel. A növekedést az alpesi régiók folyamatos infrastruktúra-fejlesztései, a havas sportok iránti tartós kereslet, valamint a digitális foglalási platformok térnyerése hajtja.

Európában a síelés a teljes téli turisztikai bevétel majdnem harminc százalékát adta 2025-ben, a síturizmust azonban a globális felmelegedés befolyásolja

Fotó: Pexels

„Európában a síelés a teljes téli turisztikai bevétel majdnem harminc százalékát adta 2025-ben, ezzel továbbra is a szektor egyik meghatározó ágazata; emellett jelentős még a túrázás és a hegymászás is. A téli sportok és a kapcsolódó szolgáltatások – mint a felszerelésgyártás, a bérletek, a síoktatás és egyéb kiegészítő tevékenységek – hozzájárulása a helyi gazdaságokhoz számottevő lehet” – mondja Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

A sí­turizmus számára a globális felmelegedés jelenti az egyik legsúlyosabb kihívást. A klímaváltozás hatásai már most is érezhetők: a hóhatár fokozatosan emelkedik, a havas napok száma csökken, és egyre több sípálya válik kiszolgáltatottá az időjárási szélsőségeknek. A Nature Climate Change folyóiratban megjelent 2023-as tanulmány szerint 2 °C-os globális felmelegedés mellett az európai síközpontok 53%-a lesz kitéve a hóhiány-kockázatának, míg 4 °C-os melegedés esetén ez az arány elérné a 98%-ot. Ez gyakorlatilag az európai síterepek döntő többségének működőképességét kérdőjelezi meg, különösen az alacsonyabban fekvő és délebbi régiókban, mint a Pireneusok vagy a francia Alpok.

A fenti dinamikus bővülésről szóló előrejelzés első ránézésre ellentmond a hóhiányról szóló riasztó klimatológiai prognózisoknak. De a két folyamat csak látszólag zárja ki egymást. A piaci növekedés egyik fő motorja, hogy a síközpontok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak technológiai megoldásokra, elsősorban hóágyúzott hóra, valamint jelentős infrastruktúra-fejlesztési beruházásokat hajtanak végre a magasabban fekvő pályákon, illetve invesztálnak az egész évben működő turisztikai szolgáltatásokba és öko-, illetve wellnessturizmusba. Bár a hóágyúval gyártott hó előállításának közvetlen költsége a teljes üzemeltetéshez viszonyítva viszonylag alacsony, a melegebb és szárazabb éghajlati viszonyok miatt egyre több energiára és vízre van szükség, ami hosszabb távon jelentősen növeli a működési kockázatokat.

„A növekvő költségek hatása már most is érzékelhető a fogyasztók számára. 2015 óta Európában harmadával emelkedtek a síeléssel kapcsolatos kiadások. Amit a piaci növekedési előrejelzések is tükröznek: a bevételek emelkedése nem feltétlenül a síelők számának növekedéséből, hanem magasabb árakból és exkluzívabb szolgáltatásokból fakad”

– húzza alá Horti Flóra.