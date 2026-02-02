Egyre drágább a síelés – mennyiből lehet kihozni naponta a környező pályákon?

Hírlevél
Erős keresleti szezonra készül Európa síipara a 2025-2026-os téli időszakban, miközben a költségoldali nyomás továbbra is meghatározó. A hóágyúzás drágulása, a magas energiaárak és a munkaerőköltségek emelkedése miatt a legtöbb síterepen újabb áremelkedés várható. A síelés költsége ugyanakkor továbbra is jelentős regionális különbségeket mutat, és a magyar síelők többsége változatlanul a közeli országok pályáit keresi fel.
szlovákiaturizmusglobális felmelegedés

A Future Market Insights előrejelzése szerint az európai téli turizmus piaca 2025-ben eléri a 214,4 milliárd USD-t, és 2035-re várhatóan meghaladja a 380 milliárd USD-t, évi mintegy hat százalékos átlagos bővüléssel. A növekedést az alpesi régiók folyamatos infrastruktúra-fejlesztései, a havas sportok iránti tartós kereslet, valamint a digitális foglalási platformok térnyerése hajtja.

síelés, síturizmus
Európában a síelés a teljes téli turisztikai bevétel majdnem harminc százalékát adta 2025-ben, a síturizmust azonban a globális felmelegedés befolyásolja
Fotó: Pexels

„Európában a síelés a teljes téli turisztikai bevétel majdnem harminc százalékát adta 2025-ben, ezzel továbbra is a szektor egyik meghatározó ágazata; emellett jelentős még a túrázás és a hegymászás is. A téli sportok és a kapcsolódó szolgáltatások – mint a felszerelésgyártás, a bérletek, a síoktatás és egyéb kiegészítő tevékenységek – hozzájárulása a helyi gazdaságokhoz számottevő lehet” – mondja Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

A sí­turizmus számára a globális felmelegedés jelenti az egyik legsúlyosabb kihívást. A klímaváltozás hatásai már most is érezhetők: a hóhatár fokozatosan emelkedik, a havas napok száma csökken, és egyre több sípálya válik kiszolgáltatottá az időjárási szélsőségeknek. A Nature Climate Change folyóiratban megjelent 2023-as tanulmány szerint 2 °C-os globális felmelegedés mellett az európai síközpontok 53%-a lesz kitéve a hóhiány-kockázatának, míg 4 °C-os melegedés esetén ez az arány elérné a 98%-ot. Ez gyakorlatilag az európai síterepek döntő többségének működőképességét kérdőjelezi meg, különösen az alacsonyabban fekvő és délebbi régiókban, mint a Pireneusok vagy a francia Alpok.

A fenti dinamikus bővülésről szóló előrejelzés első ránézésre ellentmond a hóhiányról szóló riasztó klimatológiai prognózisoknak. De a két folyamat csak látszólag zárja ki egymást. A piaci növekedés egyik fő motorja, hogy a síközpontok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak technológiai megoldásokra, elsősorban hóágyúzott hóra, valamint jelentős infrastruktúra-fejlesztési beruházásokat hajtanak végre a magasabban fekvő pályákon, illetve invesztálnak az egész évben működő turisztikai szolgáltatásokba és öko-, illetve wellnessturizmusba. Bár a hóágyúval gyártott hó előállításának közvetlen költsége a teljes üzemeltetéshez viszonyítva viszonylag alacsony, a melegebb és szárazabb éghajlati viszonyok miatt egyre több energiára és vízre van szükség, ami hosszabb távon jelentősen növeli a működési kockázatokat.

„A növekvő költségek hatása már most is érzékelhető a fogyasztók számára. 2015 óta Európában harmadával emelkedtek a síeléssel kapcsolatos kiadások. Amit a piaci növekedési előrejelzések is tükröznek: a bevételek emelkedése nem feltétlenül a síelők számának növekedéséből, hanem magasabb árakból és exkluzívabb szolgáltatásokból fakad” 

– húzza alá Horti Flóra.

Árak és árkülönbségek Európa síterepein

A síelés összköltségét több tényező határozza meg, de a legfontosabbak a szállás, az étkezés, az utazás és a síbérlet. Európában a legnépszerűbb úti célok között Franciaország, Olaszország és Ausztria szerepel. A magyar síelők elsősorban az osztrák Alpokba utaznak, utána a Dolomitok pályái a legnépszerűbbek, majd Szlovákia, végül Szlovénia síterepei következnek.

A 2025/26-os szezon adatai (Holidu) szerint a kontinens legolcsóbb síterepei továbbra is Franciaországban találhatók. A tíz legkedvezőbb árú síterep mind francia – átlagosan 43,5–51,5 euró/fő/nap között mozognak a költségek (ez a szállás és a síbérlet árát jelenti összesítve). A legolcsóbb a Pireneusokban található Artouste-Laruns, 43,5 euró/fő/nap átlagköltséggel. Ezzel szemben az alpesi desztinációk – különösen Ausztria, Olaszország és Svájc csúcskategóriás síterepei – továbbra is Európa drágább helyszínei közé tartoznak 70 euró feletti napi síbérlettel. Ezekben a régiókban a szállások és a síbérletek együtt többszörösébe kerülnek a fent említett francia célpontokhoz képest. Ausztriában az áremelkedés mértéke átlagosan négy százalékos az előző szezonhoz viszonyítva. A szolgáltatók ezt elsősorban az emelkedő energia- és személyzeti költségekkel indokolják. De a kisebb vagy kevesebb sílifttel működő terepek lényegesen alacsonyabb áron kínálnak síelési lehetőséget.

Étkezési költségek: egyre fontosabb döntési szempont

A magyar síelők számára a sípályákon található vendéglátóhelyek árai az egyik leggyorsabban növekvő költségtényezőt jelentik. Mivel a legtöbben Szlovákiába és Ausztriába utaznak, a hütték drágulása közvetlenül érződik a pénztárcán. Szlovákiában a hütteebédek 9–15 euró között mozognak – továbbra is megfizethető opció sok magyar családnak. Ausztriában egy átlagos meleg fogás 14–22 euró, ami az elmúlt 15 évben közel duplájára emelkedett. Olaszországban a Dolomitok kedvezőbb részein még visszafogottabbak az árak, de a népszerű régiókban (pl. Arabba) egy egyszerű menü akár 17,50 eurót is elérhet.

Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a magyar síelők egyre tudatosabban terveznek, gyakran választanak félpanziós szállást, vagy visznek magukkal könnyű ebédet a pályára.

A magyar síelési szokások és a költségoptimalizálás

A magyar lakosság mintegy nyolc százaléka jár rendszeresen síelni. A költségek folyamatos növekedése miatt két tendencia rajzolódik ki. Korábbi foglalás, vagyis az utazók minél előbb próbálják lefoglalni az utazást a költségnövekedés elkerülése érdekében. Alternatív úti célok választása, vagyis a drágább, megszokott helyek helyett egyre többen keresik az olcsóbb lehetőségeket.

Mennyibe kerül egy síelés külföldön? 

A költés nagyban függ a választott desztinációtól és a szállás minőségtől is de átlagosan – szállást és síbérletet tekintve – a következő költségekkel lehet számolni (az adatok a www.holidu.com-ról származnak):

  • Szlovákia: 50–80 €/nap – a legolcsóbb külföldi célpont
  • Ausztria: 80–200 €/nap – főként a népszerű tartományokban magasak a költségek
  • Franciaország: a prémium területek drágábbak (120–180 €/nap), míg a kevésbé ismert régiók Európa legolcsóbbjai (43–55 €/nap)

A síelés nem olcsó sport és ez alól természetesen a szálláshelyek sem kivételek: az infláció és a turizmusban tapasztalható robbanásszerű keresletnövekedés a síelést is elérte, a covid óta folyamatos a drágulás. Ugyanakkor az euró–forint árfolyam alakulása kulcstényező a magyar síelők költségtervezésében, és mivel 2025 végén a forint tartósan a 380-390-es sávban mozgott az euróval szemben, ez érezhetően mérsékli a külföldi (euróalapú) kiadások forintban számolt terhét: a síbérletek, szállások, hütteétkezések és felszerelésbérlés összköltsége 5–10 százalékkal is alacsonyabb lehet a korábbi, 410–430-as sávhoz képest.

Síturizmus Magyarországon

Noha Magyarország területének mindössze két százaléka fekszik 400 méter felett, több kisebb síterep is működik, főként az Északi-középhegységben és a Bakonyban, a folyamatos fejlesztések révén a hazai sípályák egyre nagyobb szerepet játszanak a belföldi téli turizmusban:

  • Eplény – az ország egyik legnagyobb és legmodernebb síterepe, a napi jegyek 13 000 Ft-tól indulnak, és hétvégén 15 000 Ft-ba kerülnek
  • Mátraszentistván – népszerű célpont, ahol a felnőtt napi jegyek hétköznap 13 500 Ft-tól, hétvégén pedig 15 000 Ft-tól érhetőek el
  • Börzsöny, Cserhát, Bükk, Zemplén – kisebb, családias terepek

A hazai sípályák olcsóbban elérhetők, de rövidebbek, kevés sílifttel működnek és időjárásfüggőbbek. A felszerelésbérlés Magyarországon 8 000–12 000 Ft/nap között mozog, a gyermekfelszerelések 20–30 százalékkal olcsóbbak.

A hazai turizmus nemcsak a síelésnek kínál lehetőségeket télen, mivel egyre változatosabb programok érhetők el itthon is. A síterepek mellett sokan választják a wellnessszolgáltatásokat (fürdővárosok népszerűsége állandó), emellett a farsangi rendezvények és kulturális események is színesítik a kínálatot.

Összességében az európai téli turizmus jövője kettős pályán halad. Gazdasági értelemben a piac tovább bővül, ugyanakkor földrajzilag egyre koncentráltabbá és társadalmilag egyre kevésbé hozzáférhetővé válik. Franciaország kínálja a legkedvezőbb árú terepeket, míg Ausztria továbbra is a prémium szegmenst uralja. A magyar síelők döntéseiben egyre erősebben megjelenik a költségérzékenység: előtérbe kerül a közelebbi úti célok választása, rövidebb utazás, a tudatos tervezés és a biztonságos, jól kiszámítható utazásszervezés, illetve ezzel párhuzamosan válik hangsúlyossá a ’télből a nyárba’ utazások relevanciája.

Végül, de nem utolsó sorban: az utasbiztosítás ennél a téli sportnál is elengedhetetlen. Az általános csomagok helyett kifejezetten síeléshez, extrém sportokhoz való csomagot érdemes választani.

 

