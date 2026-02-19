A kormány az emberek jövedelmét növeli, a baloldal a multik zsebét tömné

Ha a (2010 utáni) magyar gazdaságpolitikát kellene összevetnünk a Tisza eddig kiszivárgott és feltételezhető elképzeléseivel, elmondható, hogy a kormányzati politika jövedelemátcsoportosításának a lényege, hogy a gyermeket nevelő, dolgozó és vállalkozó családoknak számára biztosít jövedelmeket az adócsökkentéseken, a családi adókedvezményeken, a közműdíjak szabályozásán (rezsicsökkentés) és a különböző családtámogatásokon keresztül.
A kulcsgondolat az átcsoportosítás, a szakszóval élve összefoglaló néven járadékvadászoktól. E kategória alatt olyan vállalkozókat vagy egyéneket értünk, akik nem innovatív módon valamilyen piaci igényre reagálva jutnak haszonhoz, hanem a piaci szerkezet változásait, szándékos megváltoztatását vagy éppen kiskapuit használják ki jövedelemszerzésre.
Ilyennek tekinthetők többek között
- azok a pénzügyi vállalkozások, amelyek a piaci liberalizáció erőltetésével, a szabályozók leépítésével többletnyereségre tettek szert;
- azok a közműcégek, amelyek a hiányos szabályozásnak köszönhetően többletnyereségre tettek szert;
- azok az energiacégek, amelyek az orosz-ukrán háború nyomán megnövekedett európai energiaárakból húztak hasznot;
- azok a segélyből élő egyének, akik a társadalombiztosítási rendszer kiskapuit használják ki, miközben munkaképesek és dolgozhatnának is;
- azok a vállalkozók, akik eltitkolják a jövedelmüket és elkerülik az adók megfizetését.
A cégeket, személyeket nem nevesítő felsorolás alapján állítható fel a Fidesz és a Tisza feltételezhető gazdaságpolitikája közötti különbség. Utóbbihoz érdemes hozzáolvasni Tarr Zoltán nyilatkozatát, miszerint választás után mindent lehet. Ezzel lényegében „őszödi beszédre” sincs szükség, mivel az irányvonal feltételezhető.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére elmondta, a lakosság közvetlen támogatásai közül kiemelendő egyrészt az egykulcsos szja-bevezetése, amely a jövedelmi helyzet mellett a gazdaság, a munkaerőpiac fehéredését is támogatta. Célzott támogatások voltak még a családpolitikai intézkedések is, a teljesség igénye nélkül a lakhatást segítő konstrukciók, a családi adókedvezmény bővítése, illetve az elmúlt években az édesanyák egyre szélesebb körének szja-mentesség biztosítása. Ezen támogatások mindegyike jelentős terhet ró a költségvetésre, így pedig a költségvetési egyensúly biztosítását is meg kellett oldani.
Ennek egyik első lépése volt a fogyasztási adók súlyának növelése a bevételi oldalon, amelyet a gazdaságfehérítési intézkedések (EKÁER, online számlázás) is támogattak. A költségvetési hiány kordában tartásának másik eszköze az ágazati különadók, extraprofit-adók voltak, amelyek célzottan vonták be egyes ágazatokban a nagy-, jellemzően multinacionális vállalatokat a közteherviselésbe.
Ezen a ponton érdemes felidézni, amit Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza fogalmazott meg korábban lapunknak a Tisza kiszivárgott hatszáz oldalas programtervezet-gyűjteménye kapcsán. Szerinte ha valamilyen módon különböző ígéretek fedezésére keresünk megoldást, nem biztos, hogy elsősorban a bevételi oldalhoz érdemes hozzányúlni. Sokkal inkább a kiadási oldalt lehet érdemes először átnézni – ami egy igen aprólékos munka és sok érdeksérelemmel járhat. Az elmondottak alapján nem véletlen az, hogy a Tisza ígéretei és a kiszivárgott dokumentumok nem állnak összhangban egymással. Ráadásul a Tisza az Európai Néppárt tagjaként aligha tudna a brüsszeli, a különadók kivezetését elváró irányzattól eltérő különutas politikát folytatni.
Szűkítve a kört, brutális következményekkel járna, például a rezsiár megtriplázódását eredményezné, ha leállna az orosz energiaimport – jelentette ki új Facebook-videóában Menczer Tamás a Századvég korábbi kutatására hivatkozva. A politikus arra reagált, hogy Kapitány István, a Tisza új gazdasági szakértője arról beszélt a minap, hogy jövő év végéig teljesen megszüntetnék az orosz gáz és kőolaj behozatalát.
Ismert az is, Magyar Péter egyszer humbugnak nevezte a rezsicsökkentést. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó számszerűsítve ezt úgy kommentálta, csak annyira humbug, hogy a magyar rezsi a környező országok lakossági áram- és gázdíjainak a fele, sőt sok esetben a harmada.
Egy, a Tisza Párthoz köthető szakmai rendezvényen pedig olyan állítások kerültek nyilvánosságra, amelyek alapjaiban érintenék a nyugdíjasokat. A konferencián felszólaló Mihályi Péter baloldali közgazdász nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíjnak „nincs elvi alapja”, ezért azokat meg kell szüntetni. Orbán Balázs közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne.
Ha pedig a gazdák érdekeit nézzük, itt is érdemes egy összevetés. Hollik István élesen bírálta Magyar Péter Mercosur-megállapodással kapcsolatos kommunikációját. A KDNP politikusa szerint miközben Magyar Péter itthon a megállapodás elutasításáról beszél, brüsszeli szövetségesei nyíltan támogatják azt. Az ellentmondások sora hosszan folytatható, Molnár Dániel szerint azonban ha röviden akarjuk összefoglalni az elmúlt négy kormányzati ciklus gazdaságpolitikájának fókuszát, akkor azt mondhatjuk, az alapot a munkahelyteremtés és a teljes foglalkoztatás elérése jelentette célként, erre építve lehetett bővíteni a családtámogatásokat, javítani a háztartások jövedelmi helyzetét, miközben a költségvetés stabilitását a gazdasági növekedés, a fehérítés és az ágazati különadók, extraprofit-adók rendszerével sikerült biztosítani.