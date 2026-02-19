A kormány az emberek jövedelmét növeli, a baloldal a multik zsebét tömné

Ha a (2010 utáni) magyar gazdaságpolitikát kellene összevetnünk a Tisza eddig kiszivárgott és feltételezhető elképzeléseivel, elmondható, hogy a kormányzati politika jövedelemátcsoportosításának a lényege, hogy a gyermeket nevelő, dolgozó és vállalkozó családoknak számára biztosít jövedelmeket az adócsökkentéseken, a családi adókedvezményeken, a közműdíjak szabályozásán (rezsicsökkentés) és a különböző családtámogatásokon keresztül.

A munkahelyteremtés adja a családtámogatási rendszer alapját

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A kulcsgondolat az átcsoportosítás, a szakszóval élve összefoglaló néven járadékvadászoktól. E kategória alatt olyan vállalkozókat vagy egyéneket értünk, akik nem innovatív módon valamilyen piaci igényre reagálva jutnak haszonhoz, hanem a piaci szerkezet változásait, szándékos megváltoztatását vagy éppen kiskapuit használják ki jövedelemszerzésre.

Ilyennek tekinthetők többek között

azok a pénzügyi vállalkozások, amelyek a piaci liberalizáció erőltetésével, a szabályozók leépítésével többletnyereségre tettek szert;

azok a közműcégek, amelyek a hiányos szabályozásnak köszönhetően többletnyereségre tettek szert;

azok az energiacégek, amelyek az orosz-ukrán háború nyomán megnövekedett európai energiaárakból húztak hasznot;

azok a segélyből élő egyének, akik a társadalombiztosítási rendszer kiskapuit használják ki, miközben munkaképesek és dolgozhatnának is;

azok a vállalkozók, akik eltitkolják a jövedelmüket és elkerülik az adók megfizetését.

A cégeket, személyeket nem nevesítő felsorolás alapján állítható fel a Fidesz és a Tisza feltételezhető gazdaságpolitikája közötti különbség. Utóbbihoz érdemes hozzáolvasni Tarr Zoltán nyilatkozatát, miszerint választás után mindent lehet. Ezzel lényegében „őszödi beszédre” sincs szükség, mivel az irányvonal feltételezhető.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére elmondta, a lakosság közvetlen támogatásai közül kiemelendő egyrészt az egykulcsos szja-bevezetése, amely a jövedelmi helyzet mellett a gazdaság, a munkaerőpiac fehéredését is támogatta. Célzott támogatások voltak még a családpolitikai intézkedések is, a teljesség igénye nélkül a lakhatást segítő konstrukciók, a családi adókedvezmény bővítése, illetve az elmúlt években az édesanyák egyre szélesebb körének szja-mentesség biztosítása. Ezen támogatások mindegyike jelentős terhet ró a költségvetésre, így pedig a költségvetési egyensúly biztosítását is meg kellett oldani.