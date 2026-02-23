A lakásbiztosítást most kell újrakötni, ha régi – nagyot bukhat, aki nem frissíti

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Figyelemfelhívó médiakampányt indít a kormány és a Magyar Nemzeti Bank. Márciusban a lakásbiztosítással rendelkezők plusz költségek nélkül, azaz ingyenesen felülvizsgálhatják és újraköthetik szerződéseiket. Mivel az ingatlanvagyon értéke változik, érdemes aktualizálni a szerződést, hogy ne csalódjunk, ha kár keletkezik.
kormánynemzetgazdasági minisztériumlakásbiztosítási kampánymagyar nemzeti bank

Annak ellenére, hogy a magyar otthonok közel háromnegyede rendelkezik lakásbiztosítással, a szerződések sokszor elavultak, ami elsősorban az alulbiztosítottságban nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy a sokszor évekkel, akár évtizedekkel ezelőtt létrejött biztosítások összege nagymértékben elmaradhat az ingatlanok aktuális újjáépítési értékétől. Így egy esetleges káresemény bekövetkezésekor az nem tudja fedezni az újjáépítés vagy a hasonló lakásra történő csere költségét. Emellett az is kihívást jelent, hogy a szerződések számos esetben nem nyújtanak megfelelő védelmet olyan károkra, amelyek nagyobb valószínűséggel bekövetkezhetnek (jég és szél okozta káresemények).

lakásbiztosítás, Spot,Love Earth Expo Memorial Park,Satsuki and Meis House,Japan
Nem minden esetben lesz olcsóbb a lakásbiztosítás, viszont egy aktualizált szerződés sokkal többet nyújt
Fotó: 123RF

A kormány a családok védelme és a biztosításpiaci verseny fokozása érdekében tavaly a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára arról döntött, hogy 2024. márciusától kezdődően egy extra, a váltás költségeit tekintve ingyenes időszakot hoz létre a biztosítások megújítása érdekében. Ez az időszak a már meglévő biztosítás évfordulójától függetlenül lehetőséget ad annak felmondására és újrakötésére. 

A lakásbiztosítás frissítése fontos, mert sokat bukhatunk

A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében a kormány, valamint a Magyar Nemzeti Bank tájékoztató lakásbiztosítási kampányt kezd annak érdekében, hogy a magyar családok figyelmét a lakásbiztosítási szerződések felülvizsgálatának fontosságára irányítsa. A megfelelő lakásbiztosítás kiválasztása az egyik legfontosabb pénzügyi döntés a magyar családok számára, amelyhez kellő körültekintés szükséges annak érdekében, hogy felesleges költségektől és elkerülhető károktól kímélje meg a családokat.

Az intézkedés kapcsán Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa kiemelte: „a márciusi rendkívüli időszak bevezetése több aspektusból is úttörő kezdeményezés. Egyrészt jelentősen hozzájárulhat a hazai biztosítási piacon jelen lévő alulbiztosítottság orvoslásához. Másrészt jelentősen élénkítheti a biztosítók és közvetítők közötti versenyt, ezáltal a díjak csökkenhetnek, a szolgáltatási színvonal pedig emelkedhet, amely érdemben járul hozzá a családok védelméhez”.

A lakásbiztosítással rendelkezők március folyamán a biztosítótársaságoknál, bankjuknál, a biztosításközvetítőknél, valamint az interneten elérhető kalkulátorok és ajánlatok segítségével is tájékozódhatnak szerződéseik újrakötési lehetőségeiről. Az egyéni igények felmérését, a lehetőségek feltérképezését ugyanakkor már február folyamán javasolt megkezdeniük az ügyfeleknek.

 

