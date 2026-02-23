A lakásbiztosítást most kell újrakötni, ha régi – nagyot bukhat, aki nem frissíti

Annak ellenére, hogy a magyar otthonok közel háromnegyede rendelkezik lakásbiztosítással, a szerződések sokszor elavultak, ami elsősorban az alulbiztosítottságban nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy a sokszor évekkel, akár évtizedekkel ezelőtt létrejött biztosítások összege nagymértékben elmaradhat az ingatlanok aktuális újjáépítési értékétől. Így egy esetleges káresemény bekövetkezésekor az nem tudja fedezni az újjáépítés vagy a hasonló lakásra történő csere költségét. Emellett az is kihívást jelent, hogy a szerződések számos esetben nem nyújtanak megfelelő védelmet olyan károkra, amelyek nagyobb valószínűséggel bekövetkezhetnek (jég és szél okozta káresemények).

Nem minden esetben lesz olcsóbb a lakásbiztosítás, viszont egy aktualizált szerződés sokkal többet nyújt

Fotó: 123RF

A kormány a családok védelme és a biztosításpiaci verseny fokozása érdekében tavaly a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára arról döntött, hogy 2024. márciusától kezdődően egy extra, a váltás költségeit tekintve ingyenes időszakot hoz létre a biztosítások megújítása érdekében. Ez az időszak a már meglévő biztosítás évfordulójától függetlenül lehetőséget ad annak felmondására és újrakötésére.

A lakásbiztosítás frissítése fontos, mert sokat bukhatunk

A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében a kormány, valamint a Magyar Nemzeti Bank tájékoztató lakásbiztosítási kampányt kezd annak érdekében, hogy a magyar családok figyelmét a lakásbiztosítási szerződések felülvizsgálatának fontosságára irányítsa. A megfelelő lakásbiztosítás kiválasztása az egyik legfontosabb pénzügyi döntés a magyar családok számára, amelyhez kellő körültekintés szükséges annak érdekében, hogy felesleges költségektől és elkerülhető károktól kímélje meg a családokat.

Az intézkedés kapcsán Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa kiemelte: „a márciusi rendkívüli időszak bevezetése több aspektusból is úttörő kezdeményezés. Egyrészt jelentősen hozzájárulhat a hazai biztosítási piacon jelen lévő alulbiztosítottság orvoslásához. Másrészt jelentősen élénkítheti a biztosítók és közvetítők közötti versenyt, ezáltal a díjak csökkenhetnek, a szolgáltatási színvonal pedig emelkedhet, amely érdemben járul hozzá a családok védelméhez”.