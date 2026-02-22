Néhány mozdulattal sarokba lehet szorítani a világ mesterségesintelligencia-hatalmát

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának fellendülése példátlan adatközpont-építési hullámot – és elképesztő energiaigényt – indított el az Egyesült Államokban. Ugyanakkor minden egyes MI-modell és felhőszerver mögött ásványok összetett hálózata áll, amelyek nélkül a modern számítástechnika elképzelhetetlen lenne. A félvezetőktől a hűtőrendszerekig ezek az anyagok alkotják a digitális infrastruktúra gerincét. Csakhogy nem önmagában az energia, valamint a réz elérhetősége határozhatja meg az adaközpontok és az MI-megoldások iparának további kibontakozását. Összeállításunkban – támaszkodva a Visual Capitalist oldalán megjelent gyűjtésre – bemutatjuk, hogy mely kritikus ásványokra támaszkodnak az MI-adatközpontok, és hogy az Egyesült Államok milyen mértékben függ ezek importjától. Az adatok forrása az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS).
A félvezetők jelentik a legnagyobb sebezhetőséget az adatközpontok kapcsán
A félvezetőkből áll az MI-adatközpontok „agya”, ám ezek az összetevők rendkívül erősen függnek az importtól. Az Egyesült Államok 100 százalékban importra szorul
- az arzén,
- a fluorit (ásvány),
- a gallium,
- a germánium,
- az indium és a tantál esetében,
amelyeket a chipgyártás során használnak fel.
Emellett platinából a szükséglet 85 százlakát, palládiumból pedig 36 százalékát importból fedezi – mindkettő kulcsfontosságú a félvezetők gyártásában.
Bár a chipek alapanyagául szolgáló szilícium esetében az importfüggőség 50 százalék alatti, a fejlett számítástechnikát lehetővé tevő nyomelemek jelentős része teljes mértékben külföldi ellenőrzés alatt áll. Nem csoda – az Origón foglalkoztunk a témával –, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz azért, hogy csökkentse országa importkitettségét.
Az áramkörök csak akkor unalmasak, ha van hozzájuk alapanyag
A chipeken túl a szerveralaplapok és áramkörök számos vezető tulajdonságokkal bíró, illetve nemesfémet igényelnek. Az Egyesült Államok ezüstszükségletének 64 százalékát, ónszükségletének 73 százalákát importálja. Mindkét anyag nélkülözhetetlen a forrasztáshoz és az elektromos vezetőképesség biztosításához.
A vezetékek szempontjából alapvető fontosságú réz importfüggősége 45 százalék; a kondenzátorokban használt tantál esetében az arány 100 százalék.
Az arany ritka kivételnek számít: nettó importfüggősége gyakorlatilag 0 százalék, ami a globalizált ellátási láncban egy kisebb hazai biztonsági tartalékot jelent.
Ezzel azonban még nincs vége az igényeknek. Az MI-szerverek ugyanis hatalmas hőterheléssel működnek, ezért a hűtőrendszerek elengedhetetlenek teljesítményük fenntartásához. A hűtőbordák készítése főként alumínium (47 százalékos importfüggőség) és réz felhasználását jelentik (az említett 45 százalékos importfüggőség).
Eközben az adattároló eszközök – például a mágnesek és meghajtók – ritkaföldfémekre épülnek, amelyek esetében az importfüggőség 80 százalék. A tárolási megoldásokban használt barit ásvány szintén több mint 75 százalékban importból származik.
Az alábbi táblázat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok főbb alkatrészeit, az ezekhez szükséges kritikus ásványokat, valamint az Egyesült Államok importfüggőségének mértékét összegzi:
|Adatközponti elem
|Kritikus ásvány
|Amerikai importfüggőség (%)
|Szerveralaplapok és áramkörök
|Ezüst
|64%
|Arany
|0%
|Réz
|45%
|Ón
|73%
|Tantál
|100%
|Palládium
|36%
|Platina
|85%
|Hűtőbordák
|Alumínium
|47%
|Réz
|45%
|Félvezetők és mikrochipek
|Arzén
|100%
|Fluorit
|100%
|Gallium
|100%
|Germánium
|100%
|Indium
|100%
|Palládium
|36%
|Platina
|85%
|Szilícium
|<50%
|Tantál
|100%
|Adattárolás
|Barit
|>75%
|Bór
|0%
|Ritkaföldfémek
|80%
Vagyis az adatokból látható, hogy az adatközpontok működéséhez szükséges, alapvető fontosságú ásványok jelentős része esetében az Egyesült Államok erősen – több esetben teljes mértékben – importra szorul. Különösen a félvezetőgyártás területén kiemelkedő az importfüggőség, míg néhány kivétel (például az arany és a bór) bizonyos fokú hazai ellátásbiztonsággal rendelkezésre áll.
Ezen a területen is jelen van a kínai kitettség
Az Origón több alkalommal foglalkoztunk a nyersanyagellátás erős kínai kitettségével. Az adatközpontok és a mesterséges intelligencia területén is megfigyelhető a kínai erőfölény az adatközpontokban használt legtöbb kritikus ásvány feldolgozásában. Ez a közel monopolhelyzet komoly aggodalmat váltott ki más országokban is, miközben az amerikai kormányzat a hazai kitermelés növelését szorgalmazza.
Kína nemcsak a legnagyobb termelő, hanem számos ásvány finomítási kapacitásának jelentős részét is ellenőrzi. Például a ritkaföldfémek mintegy 90 százalékát Kínában finomítják.
A mesterséges intelligencia iparágának globális versenyében a kritikus ásványokhoz való hozzáférés legalább annyira meghatározó tényező lehet, mint maga a technológiai fölény. Az ezekhez való hozzáférés akár az adatközpontokra épülő MI-iparág fejlődésének irányát is meghatározhatja.
Egyébként a világon jelenleg több mint 6600 adatközpontot tartanak nyilván, ezek még nem mindegyike épül mesterséges intelligencia használatára.