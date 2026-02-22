Néhány mozdulattal sarokba lehet szorítani a világ mesterségesintelligencia-hatalmát

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának fellendülése példátlan adatközpont-építési hullámot – és elképesztő energiaigényt – indított el az Egyesült Államokban. Ugyanakkor minden egyes MI-modell és felhőszerver mögött ásványok összetett hálózata áll, amelyek nélkül a modern számítástechnika elképzelhetetlen lenne. A félvezetőktől a hűtőrendszerekig ezek az anyagok alkotják a digitális infrastruktúra gerincét. Csakhogy nem önmagában az energia, valamint a réz elérhetősége határozhatja meg az adaközpontok és az MI-megoldások iparának további kibontakozását. Összeállításunkban – támaszkodva a Visual Capitalist oldalán megjelent gyűjtésre – bemutatjuk, hogy mely kritikus ásványokra támaszkodnak az MI-adatközpontok, és hogy az Egyesült Államok milyen mértékben függ ezek importjától. Az adatok forrása az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS).

A mesterséges intelligenciát használó adatközpontok építése olyan anyagokat igényel, melyek kapcsán nagyon jelentős az Egyesült Államok külföldi, elsősorban Kína irányába meglévő kitettsége (illusztráció)

Fotó: Freepik

A félvezetők jelentik a legnagyobb sebezhetőséget az adatközpontok kapcsán

A félvezetőkből áll az MI-adatközpontok „agya”, ám ezek az összetevők rendkívül erősen függnek az importtól. Az Egyesült Államok 100 százalékban importra szorul

az arzén,

a fluorit (ásvány),

a gallium,

a germánium,

az indium és a tantál esetében,

amelyeket a chipgyártás során használnak fel.

Emellett platinából a szükséglet 85 százlakát, palládiumból pedig 36 százalékát importból fedezi – mindkettő kulcsfontosságú a félvezetők gyártásában.

Bár a chipek alapanyagául szolgáló szilícium esetében az importfüggőség 50 százalék alatti, a fejlett számítástechnikát lehetővé tevő nyomelemek jelentős része teljes mértékben külföldi ellenőrzés alatt áll. Nem csoda – az Origón foglalkoztunk a témával –, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz azért, hogy csökkentse országa importkitettségét.

Az áramkörök csak akkor unalmasak, ha van hozzájuk alapanyag

A chipeken túl a szerveralaplapok és áramkörök számos vezető tulajdonságokkal bíró, illetve nemesfémet igényelnek. Az Egyesült Államok ezüstszükségletének 64 százalékát, ónszükségletének 73 százalákát importálja. Mindkét anyag nélkülözhetetlen a forrasztáshoz és az elektromos vezetőképesség biztosításához.