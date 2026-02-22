Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

mesterséges intelligencia

Néhány mozdulattal sarokba lehet szorítani a világ mesterségesintelligencia-hatalmát

51 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok több, a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó infrastruktúrában használt kritikus ásvány esetében 100 százalékban importra szorul, ami azért teszi a kérdést különösen érdekessé, mert jelenleg ez az ország a világ első számú mesterségesintelligencia-hatalma. Az MI-vel megtámogatott adatközpontok alapvető alkatrészei – az áramköri elemek­től a mágnesekig – nagymértékben külföldről beszerzett nyersanyagokra épülnek. Ez pedig óriási kitettséget jelent.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mesterséges intelligencianyersanyagadatközpontEgyesült Államok

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának fellendülése példátlan adatközpont-építési hullámot – és elképesztő energiaigényt – indított el az Egyesült Államokban. Ugyanakkor minden egyes MI-modell és felhőszerver mögött ásványok összetett hálózata áll, amelyek nélkül a modern számítástechnika elképzelhetetlen lenne. A félvezetőktől a hűtőrendszerekig ezek az anyagok alkotják a digitális infrastruktúra gerincét. Csakhogy nem önmagában az energia, valamint a réz elérhetősége határozhatja meg az adaközpontok és az MI-megoldások iparának további kibontakozását. Összeállításunkban – támaszkodva a Visual Capitalist oldalán megjelent gyűjtésre – bemutatjuk, hogy mely kritikus ásványokra támaszkodnak az MI-adatközpontok, és hogy az Egyesült Államok milyen mértékben függ ezek importjától. Az adatok forrása az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS).

adatközpont, illusztráció
A mesterséges intelligenciát használó adatközpontok építése olyan anyagokat igényel, melyek kapcsán nagyon jelentős az Egyesült Államok külföldi, elsősorban Kína irányába meglévő kitettsége (illusztráció)
Fotó: Freepik

A félvezetők jelentik a legnagyobb sebezhetőséget az adatközpontok kapcsán

A félvezetőkből áll az MI-adatközpontok „agya”, ám ezek az összetevők rendkívül erősen függnek az importtól. Az Egyesült Államok 100 százalékban importra szorul

  • az arzén, 
  • a fluorit (ásvány), 
  • a gallium, 
  • a germánium, 
  • az indium és a tantál esetében, 

amelyeket a chipgyártás során használnak fel.

Emellett platinából a szükséglet 85 százlakát, palládiumból pedig 36 százalékát importból fedezi – mindkettő kulcsfontosságú a félvezetők gyártásában.

Bár a chipek alapanyagául szolgáló szilícium esetében az importfüggőség 50 százalék alatti, a fejlett számítástechnikát lehetővé tevő nyomelemek jelentős része teljes mértékben külföldi ellenőrzés alatt áll. Nem csoda – az Origón foglalkoztunk a témával –, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz azért, hogy csökkentse országa importkitettségét.

Az áramkörök csak akkor unalmasak, ha van hozzájuk alapanyag

A chipeken túl a szerveralaplapok és áramkörök számos vezető tulajdonságokkal bíró, illetve nemesfémet igényelnek. Az Egyesült Államok ezüstszükségletének 64 százalékát, ónszükségletének 73 százalákát importálja. Mindkét anyag nélkülözhetetlen a forrasztáshoz és az elektromos vezetőképesség biztosításához.

A vezetékek szempontjából alapvető fontosságú réz importfüggősége 45 százalék; a kondenzátorokban használt tantál esetében az arány 100 százalék.

Az arany ritka kivételnek számít: nettó importfüggősége gyakorlatilag 0 százalék, ami a globalizált ellátási láncban egy kisebb hazai biztonsági tartalékot jelent.

Ezzel azonban még nincs vége az igényeknek. Az MI-szerverek ugyanis hatalmas hőterheléssel működnek, ezért a hűtőrendszerek elengedhetetlenek teljesítményük fenntartásához. A hűtőbordák készítése főként alumínium (47 százalékos importfüggőség) és réz felhasználását jelentik (az említett 45 százalékos importfüggőség).

Eközben az adattároló eszközök – például a mágnesek és meghajtók – ritkaföldfémekre épülnek, amelyek esetében az importfüggőség 80 százalék. A tárolási megoldásokban használt barit ásvány szintén több mint 75 százalékban importból származik.

Az alábbi táblázat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok főbb alkatrészeit, az ezekhez szükséges kritikus ásványokat, valamint az Egyesült Államok importfüggőségének mértékét összegzi:

Adatközponti elemKritikus ásványAmerikai importfüggőség (%)
Szerveralaplapok és áramkörökEzüst64%
 Arany0%
 Réz45%
 Ón73%
 Tantál100%
 Palládium36%
 Platina85%
HűtőbordákAlumínium47%
 Réz45%
Félvezetők és mikrochipekArzén100%
 Fluorit100%
 Gallium100%
 Germánium100%
 Indium100%
 Palládium36%
 Platina85%
 Szilícium<50%
 Tantál100%
AdattárolásBarit>75%
 Bór0%
 Ritkaföldfémek80%

Vagyis az adatokból látható, hogy az adatközpontok működéséhez szükséges, alapvető fontosságú ásványok jelentős része esetében az Egyesült Államok erősen – több esetben teljes mértékben – importra szorul. Különösen a félvezetőgyártás területén kiemelkedő az importfüggőség, míg néhány kivétel (például az arany és a bór) bizonyos fokú hazai ellátásbiztonsággal rendelkezésre áll.

Nagy tisztaságú tantál
Fotó: Wikipedia Commons

Ezen a területen is jelen van a kínai kitettség

Az Origón több alkalommal foglalkoztunk a nyersanyagellátás erős kínai kitettségével. Az adatközpontok és a mesterséges intelligencia területén is megfigyelhető a kínai erőfölény az adatközpontokban használt legtöbb kritikus ásvány feldolgozásában. Ez a közel monopolhelyzet komoly aggodalmat váltott ki más országokban is, miközben az amerikai kormányzat a hazai kitermelés növelését szorgalmazza.

Kína nemcsak a legnagyobb termelő, hanem számos ásvány finomítási kapacitásának jelentős részét is ellenőrzi. Például a ritkaföldfémek mintegy 90 százalékát Kínában finomítják.

A mesterséges intelligencia iparágának globális versenyében a kritikus ásványokhoz való hozzáférés legalább annyira meghatározó tényező lehet, mint maga a technológiai fölény. Az ezekhez való hozzáférés akár az adatközpontokra épülő MI-iparág fejlődésének irányát is meghatározhatja. 

Egyébként a világon jelenleg több mint 6600 adatközpontot tartanak nyilván, ezek még nem mindegyike épül mesterséges intelligencia használatára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!