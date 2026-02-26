Brutálisan eladósodott a világ, az is kiderült, hogy miért

A jelentés összeállítói szerint a globális adósság növekedése jelenleg nem annyira a háztartások vagy a vállalatok adósságaival, hanem a világ legnagyobb gazdaságainak tartós költségvetési hiányával függ össze.

348 ezer milliárd dollár fölé kúszott az adósság globális mértéke (illusztráció)

Fotó: Pexels

A feltörekvő gazdaságokhoz köthető az adósság jelentős része

Bár a teljes adósság nőtt, a GDP-arányos adósság tavaly 308 százalékra csökkent, az ötödik egymást követő évben jegyeztek föl visszaesést (vagyis az adósság növekedésével lépést tudott tartani a GDP növekedése, amellett, hogy a globális adósság a globális kibocsátás háromszorosa az adatok szerint).

Kiderült az is, hogy az adósság főként a feltörekvő gazdaságokhoz köthető, esetükben az arány rekordszintre, a GDP 235 százalékára nőtt.

Az IIF adatai szerint az államadósság 2025 végén 106,7 ezer milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 96,3 ezer milliárd dollárról.

A nem pénzügyi vállalatok adóssága 100,6 ezer milliárd dollár, a háztartások adóssága pedig 64,6 ezer milliárd dollár volt.

A fejlett piacok teljes adóssága 231,7 ezer milliárd dollárra emelkedett, míg a feltörekvő piacok adóssága rekordot jelentő 116,6 ezer milliárd dollárra nőtt.

Az IIF becslése szerint a feltörekvő piacokon idén több mint 9 ezer milliárd dollárnyi, a fejlett piacok több mint 20 ezer milliárd dollárnyi kötvény és hitel fut ki.

Továbbra is a költségvetési hiány jelenthet gondot

Az IIF közlésével egybevág a Nemzetközi Valutaalap tavaly áprilisban kiadott jelentése, melyben a szervezet az államadósság növekedésére hívja fel a figyelmet.

Miként az Origón megírtuk, a jelentés szerint a világ országainak államadóssága 2030-ra a globális GDP csaknem 100 százalékára nő az akkori modellezés szerint, elsősorban az amerikai importvámok közvetett hatásaként (utóbbi kérdésben ugyanakkor számos fordulat történt azóta).