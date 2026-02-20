Űrjárműveket is javítanak majd a most bejelentett új üzemben

A tárcavezető az Aero Space Power beruházásbejelentő ünnepségén arról tájékoztatott, hogy a polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó hazai cég kétmilliárd forintnyi értékben új üzemcsarnokot épít a portfóliója bővítése érdekében, amihez a kormány félmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám 250 fölé növelését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az Aero Space Power kétmilliárd forint értékben új üzemcsarnokot épít Kisvárdán

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Hosszú távú megállapodás született az Aero Space Powerrel

Kiemelte, hogy a vállalat az eseményen hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá az amerikai GE Aerospace-szel, amely javítási licencet tartalmaz négy repülőgép-hajtóműalkatrészre vonatkozóan.

Ez biztosítja, hogy önök itt az Aero Space Powernél, Kisvárdán még magasabb szintű szolgáltatásokat tudjanak biztosítani a nemzetközi repülőgépipari piacon

- tudatta.

"Nekünk nagy büszkeségre ad okot, hogy ez a vállalat Kisvárdán olyan versenyképes lett nemzetközileg, hogy (…) mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok licencével rendelkezik, így ma már a világ minden tájáról - és szó szerint minden tájáról - szállítanak ide repülőgép-alkatrészeket annak érdekében, hogy azokat meg tudják javítani" - fogalmazott.

Illetve érintette Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye "példátlan fejlődését", és rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben a térségben felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés két és félszeresére nőtt.

Erősödnek a magyar tulajdonú vállalatok

Szijjártó Péter ezután a magyar tulajdonú vállalatok erősödését méltatta, és úgy vélekedett, hogy ennek egyik fő oka az, hogy nagy nemzetközi cégek beszállítóivá tudtak válni, fokozni tudták a bevételeiket, és így már önállóan is tényezőkké lettek a világpiacon.

"Nyilván önök is hallják, látják, hogy sokszor próbálnak mesterséges vitát kreálni arról, hogy akkor a kis- és közepes vállalatokat kell támogatni, vagy a nagy nemzetközi vállalatokat kell támogatni. És pontosan ez a mai megállapodás, az önök vállalatának fejlődési pálya mutatja, hogy ez butaság erről vitázni. Mert nem vagy a kicsiket vagy a közepeseket vagy a nagyokat kell támogatni, hanem mindegyiket egyszerre, a helyzet ugyanis az, hogy a magyar kis- és közepes vállalatok akkor tudnak igazán nagyot fejlődni, ha a termékeik és a szolgáltatásaik iránti kereslet nő" - vélekedett.