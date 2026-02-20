Űrjárműveket is javítanak majd a most bejelentett új üzemben

Hírlevél
Új beruházást jelentett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Kisvárdán. A polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú Aero Space Power új üzemcsarnokot épít a városban.
A tárcavezető az Aero Space Power beruházásbejelentő ünnepségén arról tájékoztatott, hogy a polgári légi és űrjárművek javításával foglalkozó hazai cég kétmilliárd forintnyi értékben új üzemcsarnokot épít a portfóliója bővítése érdekében, amihez a kormány félmilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám 250 fölé növelését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az Aero Space Power kétmilliárd forint értékben új üzemcsarnokot épít Kisvárdán
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az Aero Space Power kétmilliárd forint értékben új üzemcsarnokot épít Kisvárdán
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

 

 

Hosszú távú megállapodás született az Aero Space Powerrel

Kiemelte, hogy a vállalat az eseményen hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá az amerikai GE Aerospace-szel, amely javítási licencet tartalmaz négy repülőgép-hajtóműalkatrészre vonatkozóan.

 

Ez biztosítja, hogy önök itt az Aero Space Powernél, Kisvárdán még magasabb szintű szolgáltatásokat tudjanak biztosítani a nemzetközi repülőgépipari piacon

 - tudatta.

"Nekünk nagy büszkeségre ad okot, hogy ez a vállalat Kisvárdán olyan versenyképes lett nemzetközileg, hogy (…) mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok licencével rendelkezik, így ma már a világ minden tájáról - és szó szerint minden tájáról - szállítanak ide repülőgép-alkatrészeket annak érdekében, hogy azokat meg tudják javítani" - fogalmazott.

Illetve érintette Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye "példátlan fejlődését", és rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben a térségben felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés két és félszeresére nőtt.

Erősödnek a magyar tulajdonú vállalatok

Szijjártó Péter ezután a magyar tulajdonú vállalatok erősödését méltatta, és úgy vélekedett, hogy ennek egyik fő oka az, hogy nagy nemzetközi cégek beszállítóivá tudtak válni, fokozni tudták a bevételeiket, és így már önállóan is tényezőkké lettek a világpiacon.

"Nyilván önök is hallják, látják, hogy sokszor próbálnak mesterséges vitát kreálni arról, hogy akkor a kis- és közepes vállalatokat kell támogatni, vagy a nagy nemzetközi vállalatokat kell támogatni. És pontosan ez a mai megállapodás, az önök vállalatának fejlődési pálya mutatja, hogy ez butaság erről vitázni. Mert nem vagy a kicsiket vagy a közepeseket vagy a nagyokat kell támogatni, hanem mindegyiket egyszerre, a helyzet ugyanis az, hogy a magyar kis- és közepes vállalatok akkor tudnak igazán nagyot fejlődni, ha a termékeik és a szolgáltatásaik iránti kereslet nő" - vélekedett.

"Tehát ha a nagy nemzetközi vállalatok minél többet rendelnek, abból lesz a fejlődés a kisebb-közepes méretű vállalatoknál. Ezért is hoztunk olyan döntéseket, amelyek értelmében a hazánkba települő nagy nemzetközi vállalatok, ha támogatást kapnak a kormánytól, akkor kötelesek beszállító-fejlesztési tevékenységet végezni, és kötelesek a beszállítások legalább 30 százalékát 100 kilométeres körön belülről beszerezni" - húzta alá.

Sikeres volt az elmúlt másfél évtized

A miniszter végezetül érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

 

Tíz éve egymillióval kevesebben dolgoztak Magyarországon, mint ma. Azóta Magyarországon vezettük be Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit, és azóta létrejött és fenn is maradt a rezsicsökkentés 

- sorolta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság, például az ukrajnai háború veszélye miatt.

 

 

