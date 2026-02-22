Fizess később, foglalj most! – új rendszert vezet be az Airbnb

Ha valaha próbáltál már családi utazást vagy nagyobb baráti kiruccanást megszervezni, akár az Airbnbn, ismerős lehet a forgatókönyv: megtaláljátok a tökéletes házat, mindenki rábólint, majd kiderül, hogy azonnal ki kell fizetni egy jelentős összeget – akár a bérleti díj ötven százalékát. A foglalás izgalma ilyenkor gyorsan logisztikai rémálommá alakul: egyeztetés, utalgatás, számolgatás, ki mennyit vállal, mikorra érkezik meg a pénz.

Még inkább megugorhatnak világszerte az airbnb-foglalások / Fotó: Shutterstock

Az Airbnb úgy döntött, hogy egyszerűbbé teszi ezt a folyamatot. Miután tavaly nyár óta az Egyesült Államokban már széles körben tesztelték,

mostantól a teljes platform felhasználói számára, világszerte is kiterjeszti a „Reserve Now, Pay Later”, magyarul a „Foglalj most, fizess később” konstrukciót.

A szolgáltatást 2025 nyarán vezették be az amerikai piacon, kezdetben csak a belföldi utak esetében. A fogadtatás a cég közlése szerint kifejezetten erős volt: 2025 negyedik negyedévében a foglalások több mint 70 százalékánál választották a vendégek ezt a fizetési formát. Adataik szerint ez a megoldás hozzájárult ahhoz is, hogy 2025 negyedik negyedévében az előző negyedévhez képest jelentősen megemelkedett a lefoglalt vendégéjszakák száma.

Mit jelent pontosan az Airbnb új lehetősége?

A modell lényege, hogy

a foglaláskor nem szükséges azonnali fizetés, a teljes összeg kiegyenlítése csak az ingyenes lemondási időszak lejárta előtt kell hogy megtörténjen.

A világszintű bevezetés hátterében friss kutatási adatok állnak, amelyek szerint az utazók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a pénzügyi rugalmasságra – különösen a csoportos utak esetében, ahol a költségek összehangolása gyakran időigényes. Az Airbnb és a Focaldata közös felmérése alapján az Egyesült Államokban:

a válaszadók 60 százaléka fontosnak tartja a rugalmas fizetési lehetőségeket a nyaralásfoglalás során;

55 százalék már használ ilyen megoldást,

minden tizedik utazó pedig mindig ezt választja, ha elérhető;

42 százalék számolt be arról, hogy már halasztotta vagy el is veszítette az általa preferált szállást, mert túl sok időt vett igénybe az utazótársakkal történő pénzügyi egyeztetés.

A társaság 2026-os utazási előrejelzése szerint a nemzetközi városlátogatások, a nagy globális események – például a Coachella fesztivál vagy a FIFA-világbajnokság – valamint a digitális jelenlét csökkentését és természetközeli élményeket előtérbe helyező trendek élénkítik az utazási kedvet. Az új fizetési opcióval a vendégek korán lefoglalhatják a népszerű vagy nehezen elérhető szállásokat, miközben a tényleges fizetést későbbre halaszthatják, ami nagyobb pénzügyi rugalmasságot biztosít.