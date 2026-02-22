Hírlevél
Fizess később, foglalj most! – új rendszert vezet be az Airbnb

Világszerte rugalmasabb fizetési lehetőséget vezet be mostantól az Airbnb. A „Foglalj most, fizess később” konstrukcióval a vendégek egyes szálláshelyek esetén már fizetés nélkül is foglalhatnak. Az Airbnb szerint az Egyesült Államokban tavaly nyáron bevezetett modell már kézzelfogható eredményeket hozott, és hozzájárult a foglalások számának gyorsulásához 2025 negyedik negyedévében az előzőhöz képest.
Airbnbhalasztott fizetésairbnb szabályozás

Ha valaha próbáltál már családi utazást vagy nagyobb baráti kiruccanást megszervezni, akár az Airbnbn, ismerős lehet a forgatókönyv: megtaláljátok a tökéletes házat, mindenki rábólint, majd kiderül, hogy azonnal ki kell fizetni egy jelentős összeget – akár a bérleti díj ötven százalékát. A foglalás izgalma ilyenkor gyorsan logisztikai rémálommá alakul: egyeztetés, utalgatás, számolgatás, ki mennyit vállal, mikorra érkezik meg a pénz.

Airbnb
Még inkább megugorhatnak világszerte az airbnb-foglalások / Fotó: Shutterstock

Az Airbnb úgy döntött, hogy egyszerűbbé teszi ezt a folyamatot.  Miután tavaly nyár óta az Egyesült Államokban már széles körben tesztelték, 

mostantól a teljes platform felhasználói számára, világszerte is kiterjeszti  a „Reserve Now, Pay Later”, magyarul a „Foglalj most, fizess később” konstrukciót.

A szolgáltatást 2025 nyarán vezették be az amerikai piacon, kezdetben csak a belföldi utak esetében. A fogadtatás a cég közlése szerint kifejezetten erős volt: 2025 negyedik negyedévében a foglalások több mint 70 százalékánál választották a vendégek ezt a fizetési formát. Adataik szerint ez a megoldás hozzájárult ahhoz is, hogy 2025 negyedik negyedévében az előző negyedévhez képest jelentősen megemelkedett a lefoglalt vendégéjszakák száma.

Mit jelent pontosan az Airbnb új lehetősége?

A modell lényege, hogy 

a foglaláskor nem szükséges azonnali fizetés, a teljes összeg kiegyenlítése csak az ingyenes lemondási időszak lejárta előtt kell hogy megtörténjen. 

A világszintű bevezetés hátterében friss kutatási adatok állnak, amelyek szerint az utazók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a pénzügyi rugalmasságra – különösen a csoportos utak esetében, ahol a költségek összehangolása gyakran időigényes. Az Airbnb és a Focaldata közös felmérése alapján az Egyesült Államokban:

  • a válaszadók 60 százaléka fontosnak tartja a rugalmas fizetési lehetőségeket a nyaralásfoglalás során;
  • 55 százalék már használ ilyen megoldást, 
  • minden tizedik utazó pedig mindig ezt választja, ha elérhető;
  • 42 százalék számolt be arról, hogy már halasztotta vagy el is veszítette az általa preferált szállást, mert túl sok időt vett igénybe az utazótársakkal történő pénzügyi egyeztetés.

A társaság 2026-os utazási előrejelzése szerint a nemzetközi városlátogatások, a nagy globális események – például a Coachella fesztivál vagy a FIFA-világbajnokság – valamint a digitális jelenlét csökkentését és természetközeli élményeket előtérbe helyező trendek élénkítik az utazási kedvet. Az új fizetési opcióval a vendégek korán lefoglalhatják a népszerű vagy nehezen elérhető szállásokat, miközben a tényleges fizetést későbbre halaszthatják, ami nagyobb pénzügyi rugalmasságot biztosít.

Kiknek érhető el az új szolgáltatás?

A pozitív tapasztalatokra építve az Airbnb most minden olyan vendég számára elérhetővé teszi a konstrukciót világszerte, aki rugalmas lemondási feltételekkel meghirdetett szálláshelyet foglal. A lehetőség az Airbnb meglévő rugalmas fizetési megoldásait egészíti ki, amilyen a „Pay Part Now, Part Later”, amelynél a vendégek a foglaláskor csak egy részt fizetnek ki, a fennmaradó összeget pedig a bejelentkezéshez közelebbi időpontban, valamint az időben elosztott fizetés a Klarna rendszerén keresztül. A konstrukció ugyanakkor nem minden pénznemben érhető el: a brazil reálban, indiai rúpiában vagy török lírában fizetett foglalások jelenleg nem jogosultak a programra.

A szállásadók által meghatározott lemondási szabályok természetesen nem változnak, és mivel a fizetési határidő minden esetben megelőzi az ingyenes lemondási periódus végét, egy esetleges visszamondás után a házigazdáknak marad idejük új vendéget találni. A társaság ezt stratégiai lépésnek tekinti a rugalmas foglalási lehetőségek bővítésében, amely várakozásaik szerint további keresletet generálhat a szállásadók számára.

Nyomás alatt a budapesti Airbnb-lakások

Éppen a jelentős kereslet miatti lakhatási nehézségek okoznak évek óta problémát a magyar fővárosban. Ennek hatására  egyre több budapesti kerületben veszik napirendre a rövid távú lakáskiadás szigorítását – közkeletű nevén az Airbnb-tiltást. Bár az intézkedések célja hivatalosan a helyben élők védelme és a lakhatási válság enyhítése, a friss adatok alapján egyre világosabb: a legnagyobb vesztesei a lakástulajdonosok, különösen azok, akik befektetési céllal vásároltak ingatlant– hívta fel a figyelmet az ingatlan.com. 

Elsőként a VI. kerületben lépett érvénybe ilyen szigorítás az Airbnb-lakásokkal szemben, ahol a kiadó lakások átlagos bérleti díja 1 százalékkal csökkent egy év alatt . A belső pesti városrészek után a budai oldal is lépne: az I. kerület vezetése akár a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását is mérlegeli, egyeztetve a szomszédos kerületekkel. Mint ismert, Budapesten 2026 végéig él az úgynevezett Airbnb-moratórium, amely megakadályozza az új engedélyek kiadását. A már működő lakások ugyan még kiadhatók, de a kerületi szintű tiltások ezt a lehetőséget is elvehetik a tulajdonosoktól.

 

 

