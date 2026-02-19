Hírlevél
Jelentett az Airbus: rekordon a világ vezető repülőgépgyártójának rendelésállománya

Az Airbus a 2025-ös pénzügyi évben 73,4 milliárd euró árbevételt ért el, 6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Üzemi eredménye 33 százalékkal 7,1 milliárdra, adózott eredménye pedig 23 százalékkal 5,2 milliárdra bővült. Az Airbus az elmúlt évben 793 kereskedelmi repülőgépet adott át ügyfeleinek, és minden pénzügyi mutatójában elérte a 2025-re kitűzött céljait. Előrejelzésében idén az Airbus 870 kereskedelmi repülőgép átadásával és 7,5 milliárd eurós kiigazított adózás előtti eredménnyel számol.
„A 2025-ös év mérföldkő volt a vállalat számára: üzletágainkban rendkívül erős kereslet mutatkozott termékeink és szolgáltatásaink iránt, rekord pénzügyi teljesítményt értünk el, és jelentős stratégiai mérföldköveket teljesítettünk. Sikeresen navigáltunk egy összetett és dinamikus működési környezetben, és teljesítettük a frissített iránymutatásunkat” – értékelte az eredményeket Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója. A vállalat közleménye szerint a vezérigazgató hozzátette: a kereskedelmi repülőgépek iránti globális kereslet megalapozza a termelés folyamatos felfuttatását, amelyet ugyanakkor jelentősen befolyásolnak a Pratt & Whitney hajtóművek körüli problémák. A cég szerint a helikptereket gyártó üzletág, valamint a védelmi és űriparai területen jelentős fejlődési potenciál van.

Az Airbus vállalat központi telephelyéről készült felvétel Toulouse városa mellett, Franciaországban
Az Airbus vállalat központi telephelyéről készült felvétel Toulouse városa mellett, Franciaországban
Fotó: Wikipedia Commons

Rekordra nőtt az Airbus kereskedelmi repülőgépes megrendelésállománya 

A vállalat a 2025-ös pénzügyi évet ismertető jelentésében részletezi, hogy a kereskedelmi repülőgépekre vonatkozó megrendelések száma 1000 darab volt (2024-ben: 878), míg a nettó megrendelések – a lemondások után – 889 gépet tettek ki (2024-ben: 826). 

A rendelésállomány 2025 végére rekordot jelentő 8754 kereskedelmi repülőgépre nőtt.

Az Airbus Helicopters 536 darab nettó megrendelést könyvelt el (2024-ben: 450), a kereslet különösen a katonai megrendelések oldalán volt jelentős. Az Airbus Defence and Space (a védelmi és űripari szektort kiszolgáló) megrendelésállománya értékben rekordot jelentő 17,7 milliárd euróra nőtt (2024-ben: 16,7 milliárd euró).

A konszolidált megrendelésállomány értéke 123,3 milliárd euróra emelkedett (2024-ben: 103,5 milliárd euró). A teljes rendelésállomány értéke 2025 végén 619 milliárd eurót tett ki (2024 végén: 629 milliárd euró, figyelembe véve az amerikai dollár árfolyamváltozásait).

Növekvő árbevétel és javuló eredményesség

A konszolidált árbevétel éves összevetésben 6 százalékkal, 73,4 milliárd euróra nőtt (2024-ben: 69,2 milliárd euró).

A vállalat összesen 793 kereskedelmi repülőgépet szállított le (2024-ben: 766 darabot), köztük 93 A220-ast, 607 A320-as családba tartozó gépet, 36 A330-ast és 57 A350-est.

A kereskedelmi repülőgép-üzletág árbevétele 4 százalékkal, 52,6 milliárd euróra emelkedett, főként a magasabb szállítási volumennek és a szolgáltatások bővülésének köszönhetően, amit részben ellensúlyozott a dollár gyengülése. 

Az Airbus Helicopters árbevétele 13 százalékkal, 9,0 milliárd euróra nőtt, a programok erős teljesítménye és a szolgáltatások bővülése révén; a leszállított helikopterek száma 392-re emelkedett (2024-ben: 361). 

Az Airbus Defence and Space árbevétele 11 százalékkal, 13,4 milliárd euróra nőtt, az üzletág minden területén tapasztalható volumennövekedés eredményeként.

Az Airbus új gyulai gyára az átadás napján, 2022. július 28-án
Az Airbus új gyulai gyára az átadás napján, 2022. július 28-án
Fotó: MTI/Rosta Tibor

Folytatódik az abszolút sikert jelenti A220-as program

Az A220-as program gyártási felfuttatása folytatódik, amelynek ütemét a Spirit AeroSystems munkacsomagjainak integrációja, valamint a kereslet és kínálat egyensúlya befolyásolja. A vállalat jelenleg havi 13 darabos gyártási ütemet céloz meg 2028-ra.

Az A320-as család esetében a Pratt & Whitney nem tudta biztosítani az Airbus által megrendelt hajtóművek számát, ami negatívan hat az idei előrejelzésre és a gyártási felfuttatás ütemére.

 Ennek következtében a vállalat 2027 végére havi 70–75 darabos gyártási ütem elérésével számol, amely ezt követően 75-ös szinten stabilizálódhat. 

Az A330-as programnál 2029-re havi 5 darabos, az A350-es programnál 2028-ra havi 12 darabos gyártási ütem a cél.

A vállalat célja 2026-ban:

  • mintegy 870 kereskedelmi repülőgép leszállítása,
  • körülbelül 7,5 milliárd euró korrigált EBIT elérése,
  • mintegy 4,5 milliárd euró vevőfinanszírozás előtti szabad cash flow realizálása.

A vállalat az eredményeiről kiadott összefoglalójában hangsúlyozza, hogy az előrejelzés a felvásárlások és összeolvadások hatása nélkül, ugyanakkor a jelenleg érvényes vámok figyelembevételével készült.

Az Airbus az amerikai Boeing mellett globálisan a világ meghatározó légi közlekedési vállalata. Az európai jelentőségű óriásvállalat Magyarországon Gyulán működtet egy közel 16 000 m2-es helikoptergyártó üzemet. Miként az Origo arról korábban beszámolt, a gyulai üzemben 2022-ben indult meg a termelés, a gyárban precíziós alkatrészek készülnek.

 

