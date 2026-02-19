Jelentett az Airbus: rekordon a világ vezető repülőgépgyártójának rendelésállománya

„A 2025-ös év mérföldkő volt a vállalat számára: üzletágainkban rendkívül erős kereslet mutatkozott termékeink és szolgáltatásaink iránt, rekord pénzügyi teljesítményt értünk el, és jelentős stratégiai mérföldköveket teljesítettünk. Sikeresen navigáltunk egy összetett és dinamikus működési környezetben, és teljesítettük a frissített iránymutatásunkat” – értékelte az eredményeket Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója. A vállalat közleménye szerint a vezérigazgató hozzátette: a kereskedelmi repülőgépek iránti globális kereslet megalapozza a termelés folyamatos felfuttatását, amelyet ugyanakkor jelentősen befolyásolnak a Pratt & Whitney hajtóművek körüli problémák. A cég szerint a helikptereket gyártó üzletág, valamint a védelmi és űriparai területen jelentős fejlődési potenciál van.

Az Airbus vállalat központi telephelyéről készült felvétel Toulouse városa mellett, Franciaországban

Fotó: Wikipedia Commons

Rekordra nőtt az Airbus kereskedelmi repülőgépes megrendelésállománya

A vállalat a 2025-ös pénzügyi évet ismertető jelentésében részletezi, hogy a kereskedelmi repülőgépekre vonatkozó megrendelések száma 1000 darab volt (2024-ben: 878), míg a nettó megrendelések – a lemondások után – 889 gépet tettek ki (2024-ben: 826).

A rendelésállomány 2025 végére rekordot jelentő 8754 kereskedelmi repülőgépre nőtt.

Az Airbus Helicopters 536 darab nettó megrendelést könyvelt el (2024-ben: 450), a kereslet különösen a katonai megrendelések oldalán volt jelentős. Az Airbus Defence and Space (a védelmi és űripari szektort kiszolgáló) megrendelésállománya értékben rekordot jelentő 17,7 milliárd euróra nőtt (2024-ben: 16,7 milliárd euró).

A konszolidált megrendelésállomány értéke 123,3 milliárd euróra emelkedett (2024-ben: 103,5 milliárd euró). A teljes rendelésállomány értéke 2025 végén 619 milliárd eurót tett ki (2024 végén: 629 milliárd euró, figyelembe véve az amerikai dollár árfolyamváltozásait).

Növekvő árbevétel és javuló eredményesség

A konszolidált árbevétel éves összevetésben 6 százalékkal, 73,4 milliárd euróra nőtt (2024-ben: 69,2 milliárd euró).

A vállalat összesen 793 kereskedelmi repülőgépet szállított le (2024-ben: 766 darabot), köztük 93 A220-ast, 607 A320-as családba tartozó gépet, 36 A330-ast és 57 A350-est.

A kereskedelmi repülőgép-üzletág árbevétele 4 százalékkal, 52,6 milliárd euróra emelkedett, főként a magasabb szállítási volumennek és a szolgáltatások bővülésének köszönhetően, amit részben ellensúlyozott a dollár gyengülése.

Az Airbus Helicopters árbevétele 13 százalékkal, 9,0 milliárd euróra nőtt, a programok erős teljesítménye és a szolgáltatások bővülése révén; a leszállított helikopterek száma 392-re emelkedett (2024-ben: 361).

Az Airbus Defence and Space árbevétele 11 százalékkal, 13,4 milliárd euróra nőtt, az üzletág minden területén tapasztalható volumennövekedés eredményeként.