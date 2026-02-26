Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Elon Musk Orbán Viktort támogatja – keményen odaszólt Brüsszelnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztése során új operatív központ is épül. Kiválasztották a közel 10 ezer négyzetméteres Airport Service Center generálkivitelezőjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi RepülőtérBudapest Airportrepülőtérföldi kiszolgálásfejlesztés

A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és a Merkbau Zrt. konzorcium nyerte el a repülőtér fejlesztés újabb szakaszában a 2-es terminálon az Airport Service Center generálkivitelezési feladatait az uniós közbeszerzési értesítő hirdetmény szerint.

Airport Service Center, Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér
Kihirdették, ki végzi az Airport Service Center generálkivitelezési feladatait
Fotó: Magyar Építők

Airport Service Center: fontos szerep a földi kiszolgálásban

A beruházás célja a földi kiszolgálásban részt vevő szervezetek hatékonyabb együttműködésének támogatása, valamint a működési infrastruktúra korszerűsítése.

Az új irodaépületben kapnak helyet a földi kiszolgáló cégek, légitársaságok, valamint a Budapest Airport különböző szervezeti egységei. 

A létesítményben irodák, raktárak és öltözők egyaránt kialakításra kerülnek, három eltérő biztonsági besorolású zónában: földi, ellenőrzött földi és SRA területen – írja a Magyar Építők.

A mintegy 82×73 méteres befoglaló méretű, T-alaprajzú létesítmény szára földszint + 1 emeletes kialakítású, míg a fejépület földszint + 3 emelet tagolású lesz. A komplexum nettó alapterülete közel 9530 négyzetméter, a tervezett épületmagasság 12,26 méter, amelyben a közlekedést négy felvonó biztosítja.
A földszinten elsősorban kiszolgáló funkciók kapnak helyet, a felsőbb szinteken pedig irodák létesülnek.

A kivitelezési feladat nemcsak az épület megvalósítására terjed ki, hanem a kapcsolódó külső infrastruktúra kialakítására is. Ennek részeként rekreációs park, bekötőút, parkolóhelyek, út- és közműkapcsolatok, valamint zöldfelületek létesülnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!