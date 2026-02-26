Rákaptak a magyarok az akciós reklámújságokra – ön is úgy olvassa őket, ahogy egy kutatás állítja?

Bár sokak postaládájába vagy a társasházi gyűjtőládába még mindig eljutnak a nyomtatott akciós újsgások, szórólapok, a Shopfully kutatási eredményéhez fűzött saját kommentárjuk szerint meglepő fordulat, hogy 2025-re a digitális reklámújság olvasás vált a legelterjedtebb formává: a válaszadók 38 százaléka már kizárólag online tájékozódik az akciókról, szemben a 2024-ben mért 30 százalékkal. A kutatás alapján a nyomtatott és digitális csatornákat egyaránt használók aránya 31 százalék, míg 26 százalék továbbra is kizárólag papíralapon követi az akciós ajánlatokat. Az adatok alapján a nők szignifikánsan nagyobb arányban fogyasztanak digitális reklámújságokat, mint a férfiak.
„Bár a nyugat-európai tapasztalatok alapján, ahol már 90 százalék körüli a digitális túlsúly, várható volt az akciós újságok digitalizációja Magyarországon is, arra nem számítottunk arra, hogy a fordulat ilyen gyorsan bekövetkezik" – mondta a kutaási adatokat értékelve Fekete János, a Shopfully kereskedelmi igazgatója. Szerint a digitális reklámújságok térnyerése nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több, egymást erősítő
- gazdasági, technológiai, és
- fogyasztói trend együttes hatása.
A magyar vásárlók médiahasználata egyre inkább mobil- és online központúvá válik, ami természetes módon tolja az akciós újságok fogyasztását is a digitális csatornák felé. Ezzel párhuzamosan a kereskedők számára a digitális kampányok költséghatékonyak, nem vételtlen, hogy az elmúlt két évben több hazai kereskedelmi lánc erősített online.
A platformváltás azonban nem alakította át a vásárlók viselkedését. A magyar fogyasztók továbbra is ugyanazt a logikát követik, mint eddig: árérzékenyek, rutinszerűen és megtervezetten vásárolnak, és továbbra is erősen támaszkodnak az akciós újságokra.
Az egész ország olvassa az akciós újságokat
Az akciós újságok penetrációja továbbra is nagyon magas:
a magyar felnőtt lakosság 95 százaléka legalább alkalmanként olvas ilyen tartalmat.
Mindössze a lakosság 5 százaléka, jellemzően a fiatalabb korosztály állítja, hogy egyáltalán nem olvas akciós kiadványokat. A gyakoriság ugyanakkor kismértékben csökkent: míg 2024-ben a többség legalább hetente olvasta az akciós kiadványokat, addig 2025-ben 57 százalék mondja, hogy hetente vagy annál gyakrabban követi az ajánlatokat, ami visszaesés a tavalyi számokhoz képest.
A döntések mintázatai meglepően stabilak: a legaktívabb akciós újság olvasók a 45-54 évesek, a nők pedig minden csatornán – de különösen digitálisan – aktívabbak. Ők alkotják a legerősebb célcsoportot a kereskedők számára.
A reklámújságok vásárlásra gyakorolt ereje változatlanul jelentős. A kutatás szerint: a lakosság 23 százalékát nagyon erősen, 58 százalékát valamennyire befolyásolják a reklámújságok.
Ez összesen 81 százalékos befolyásolási arány, amely gyakorlatilag megegyezik a tavalyi eredményekkel, és azt mutatja: bár a csatornák átalakulnak, a reklámújságok vásárlásösztönző szerepe töretlen.
A bevásárlólista használata továbbra is jellemző a magyar vásárlók körében: a válaszadók 58 százaléka listával indul vásárolni, ugyanakkor alkalmanként a tervezettnél több terméket is megvásárol. További 18 százalék nyilatkozott úgy, hogy szinte soha nem tér el az előre összeállított listától. Az arányok lényegében megegyeznek az egy évvel korábbi adatokkal.
A kutatás szerint ugyanakkor az impulzusvásárlás továbbra is széles körben jellemző: a felnőtt lakosság 64 százaléka időnként hajlamos nem tervezett termékeket vásárolni, míg minden negyedik válaszadó gyakran vagy nagyon gyakran dönt így. Mindössze a vásárlók mintegy 10 százaléka állította, hogy teljes mértékben ellen tud állni a csábító ajánlatoknak.
Nem csak a csatorna, a szemlélet is változik
A digitális átállás nem egyszerűen csatornaváltás, hanem szemléletváltás is: míg a nyomtatott reklámújságok a tömeges elérés logikájára épültek, a digitális tér a pontos célzást és relevanciát kínál. Ehhez a kereskedőknek olyan digitális stratégiát kell kialakítaniuk, amely képes pótolni azt a lefedettséget, amit korábban a postaládák biztosítottak – mondta Fekete János.
Azok a kereskedők, akik képesek adatvezérelt, többcsatornás jelenlétet kialakítani, nemcsak pótolják a korábbi lefedettséget, hanem hatékonyabban érik el a vásárlókat ott és akkor, amikor a döntések megszületnek.
A kutatás módszertanáról a vállalkozás annyit közölt, hogy az országos, 1000 fős reprezentatív mintán készült online adatfelvétellel. A válaszadók a reklámújság-fogyasztási szokásaikról, vásárlási magatartásukról és pénzügyi helyzetükről adtak információt. A kutatás 2025 őszén készült.