Rákaptak a magyarok az akciós reklámújságokra – ön is úgy olvassa őket, ahogy egy kutatás állítja?

Bár sokak postaládájába vagy a társasházi gyűjtőládába még mindig eljutnak a nyomtatott akciós újsgások, szórólapok, a Shopfully kutatási eredményéhez fűzött saját kommentárjuk szerint meglepő fordulat, hogy 2025-re a digitális reklámújság olvasás vált a legelterjedtebb formává: a válaszadók 38 százaléka már kizárólag online tájékozódik az akciókról, szemben a 2024-ben mért 30 százalékkal. A kutatás alapján a nyomtatott és digitális csatornákat egyaránt használók aránya 31 százalék, míg 26 százalék továbbra is kizárólag papíralapon követi az akciós ajánlatokat. Az adatok alapján a nők szignifikánsan nagyobb arányban fogyasztanak digitális reklámújságokat, mint a férfiak.

Egy kutatás eredményei szerint megváltoztak az akciós újságok fogyasztási szokásai (illusztráció)

Fotó: Unsplash

„Bár a nyugat-európai tapasztalatok alapján, ahol már 90 százalék körüli a digitális túlsúly, várható volt az akciós újságok digitalizációja Magyarországon is, arra nem számítottunk arra, hogy a fordulat ilyen gyorsan bekövetkezik" – mondta a kutaási adatokat értékelve Fekete János, a Shopfully kereskedelmi igazgatója. Szerint a digitális reklámújságok térnyerése nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több, egymást erősítő

gazdasági, technológiai, és

fogyasztói trend együttes hatása.

A magyar vásárlók médiahasználata egyre inkább mobil- és online központúvá válik, ami természetes módon tolja az akciós újságok fogyasztását is a digitális csatornák felé. Ezzel párhuzamosan a kereskedők számára a digitális kampányok költséghatékonyak, nem vételtlen, hogy az elmúlt két évben több hazai kereskedelmi lánc erősített online.

A platformváltás azonban nem alakította át a vásárlók viselkedését. A magyar fogyasztók továbbra is ugyanazt a logikát követik, mint eddig: árérzékenyek, rutinszerűen és megtervezetten vásárolnak, és továbbra is erősen támaszkodnak az akciós újságokra.

Az egész ország olvassa az akciós újságokat

Az akciós újságok penetrációja továbbra is nagyon magas:

a magyar felnőtt lakosság 95 százaléka legalább alkalmanként olvas ilyen tartalmat.

Mindössze a lakosság 5 százaléka, jellemzően a fiatalabb korosztály állítja, hogy egyáltalán nem olvas akciós kiadványokat. A gyakoriság ugyanakkor kismértékben csökkent: míg 2024-ben a többség legalább hetente olvasta az akciós kiadványokat, addig 2025-ben 57 százalék mondja, hogy hetente vagy annál gyakrabban követi az ajánlatokat, ami visszaesés a tavalyi számokhoz képest.