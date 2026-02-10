Vigyázat: sok áramütésveszélyes akkumulátortöltő lehet forgalomban

Hírlevél
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma ismét USB-töltőket vizsgál, tekintettel a tavalyi 87 százalékos kifogásolási arányra. Az ellenőrzések célja, hogy a nem biztonságos termékek ne kerülhessenek a fogyasztókhoz, ezért azokat a hatóság kivonja a forgalomból. A mintavételre webáruházakból, szaküzletekből, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokból és bevásárlóközpontokból egyaránt sor kerül.
Szinte minden háztartásban megtalálhatóak az univerzális akkumulátortöltők, akár nagyobb mennyiségben is. A kereskedelmi forgalomban ugyanakkor számtalan olyan eszköz érhető el, amelyek nem biztonságosak: a 2025. évben rendkívül magas, 87 százalékos volt a kifogásolási arány, amely kiemelten indokolja az idei ellenőrzéssorozatot. Különösen nagy számban fordulnak elő ilyen termékek az interneten, valamint a távol-keleti üzemeltetésű üzletekben. A korábbi ellenőrzési adatok alapján az itt kapható mobiltöltők szinte kivétel nélkül veszélyesnek bizonyulnak – derül ki az NKFH közleményéből.

akkumulátortöltők, France, 2022-10-04. Illustration of a phone being charged following the adoption by the European Parliament of a universal charger for electronic devices from autumn 2024. Photograph by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas. France, 2022-10-04. Illustration d un telephone en charge suite a l adoption du Parlement europeen d un chargeur universel pour les appareils electroniques a compter de l automne 2024. Photographie d Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas. (Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas via AFP)
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálja az univerzális akkumulátortöltőket
Fotó: Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / AFP

Ezek a leggyakoribb hibák az akkumulátortöltőknél

A laborvizsgálatok során főként a szigetelés villamos szilárdságának, a dugórész méreteinek, valamint az úti átalakítóval kombinált termékek kialakításának ellenőrzésére kerül sor. Az áramütésveszély leggyakoribb oka általában a hálózati részek nem megfelelő elválasztása, a szigetelés hiányosságai, valamint a vezető részek túl közeli elhelyezkedése. Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a mintavétel során mind a beépített, mind a csatlakoztatható vezetékkel ellátott USB töltőket keresik, a csatlakozó pedig egyaránt lehet USB-A, Micro-USB és USB-C típusú is. 

A mintavétel széles körben történik, az online kereskedelemtől kezdve a szaküzleteken és a távol-keleti üzemeltetésű kisboltokon át egészen a bevásárlóközpontokig.

Amennyiben az NKFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma a vizsgálat során megállapítja, hogy a termék nem megfelelő és a kockázatértékelés szerint a veszély súlyos, nagy vagy közepes, a hatóság gondoskodik a termék forgalomból történő kivonásáról annak érdekében, hogy a veszélyes termékek ne juthassanak a vásárlók kezébe.

A hatósági fellépés mellett ugyanakkor a fogyasztói tudatosságnak is fontos szerepe van: kívülről, ránézésre nem egyszerű a veszélyes termékeket megismerni, ezért az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy mindig megbízható forrásból, elsősorban szaküzletből szerezzék be az eszközöket. Csak tanúsítvánnyal rendelkező töltőket válasszanak, kerüljék az ismeretlen márkákat, az ismeretlen eredetű vagy gyanúsan olcsó termékeket, még akkor is, ha azok külsőleg megfelelőnek tűnnek. Emellett érdemes az NKFH honlapján (www.nkfh.gov.hu) elérhető veszélyes termékek adatbázisát is böngészni, ahol a hatóság által megvizsgált, kockázatos termékek köre megtalálható.

 

