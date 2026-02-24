Döntött a jegybank: ez mindenkire hatással van

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb - jelentette be a jegybank kedden. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalékra, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalékra csökkent. A kamatcsökkentésnek a kedvező makroadatok ágyaztak meg.
Hosszú idő után csökkent az alapkamat
Közel másfél év után újraindította a kamatvágási ciklust a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot. Erre a döntésre számítottak az elemzők, mivel az elmúlt hetekben a jegybank már utalt arra, hogy hosszú idő után - 2024 szeptembere óta először - csökkentheti az alapkamatot.
A Világgazdaság a döntés kapcsán felidézi, hogy az MNB mostani lépésének megágyazott a jegybank tavaly év végén végrehajtott kommunikációs fordulata. Varga Mihály elnök a monetáris tanács december 16-i kamatdöntését követő, szokásos sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a jegybank a következő hónapoktól adatvezérelt üzemmódban működik, azaz hónapról hónapra, a beérkező adatok és pénzpiaci fejlemények fényében hozza meg a döntést. A jegybankelnök szavai egyértelműen fordulatként voltak értékelhetők, az utóbbi bő egy évben ugyanis kifejezetten szigorú hangvétel jellemezte az MNB-t, gyakorlatilag kizárva a lehetőségét bármilyen lazításnak.
Most viszont megtörtént a lazítás is, aminek megágyazott, hogy
- idén januárban bőven a jegybank 3 százalékos célja alá, 2,1 százaélkra süllyedt az infláció,
- ez 8 éves mélypontnak felelt meg.
Ráadásul a havi bázisú mutató mindössze 0,3 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy az ilyenkor szokásos év eleji átárazások függvényében kijezetten alacsony árnyomásra utal a magyar gazdaságban. A másik fontos mozzanat az, hogy bár a jegybanknak hivatalosan nincs árfolyamcélja, de a forint rendkívül látványos, tendenciát mutató erősödése szintén elősegíthette ennek a döntésnek a meghozatalát. A forint idén a dollárral és az euróval szemben is erősödött, a svájci frankkal szemben szenvedett el 1 százaléknál kisebb mértékű gyengülést.
Elemzők: továbbra is szigorúak a kamatkondíciók
A fentiek szerint értékelte a döntést Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központja Makroelemzési Osztályának vezető elemzője.
A kamatcsökkentéssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a hazai kamatkondíciók továbbra is szigorúnak tekinthetők, és a jegybank politikájában sem várunk gyökeres változást az elkövetkező időszakban. Ez szembemenne az elmúlt közel egy év sikeres stratégiájával, amely a szigorú és türelmes megközelítést jelentette, ami érdemben javította az MNB hitelességét
– emelte ki az elemző azt, hogy a mostani döntés nem jelenti a jegybanki szigornak való hátat fordítást.
Molnár Dániel szerint várhatóan továbbra is fennmarad majd az adatvezérelt döntéshozatal, a monetáris tanács hónapról hónapra a beérkező adatok, elsősorban az inflációs folyamatok, függvényében határoz majd a kamatszintekről és nem kommunikál majd kamatpályát. „Kedvező nemzetközi folyamatok és februári inflációs adatok mellett márciusban is folytatódhat a kamatcsökkentés, azonban nem számolunk azzal, hogy azt követően is hónapról hónapra mérséklődik majd az alapkamat, év végéig kedvező esetben további 3 kamatvágás jöhet várakozásaink szerint” - jelezte az elemző.
A vezető elemző szerint a mai 25 bázispontos kamatcsökkentéstől érdemi gazdasági hatás nem várható, mivel Magyarország esetében a monetáris transzmisszión belül az árfolyamcsatorna szerepe a legerősebb. Most viszont nem kell érdemi forintgyengülésre számítani, mivel a piac összességében beárazta a kamatvágást, a jegybanki döntés nem okozott meglepetést, a forint árfolyama igen csekély mértékben gyengült. Ezt erősíti, hogy a kamatdöntés után sem mozdult az árfolyam az euró ellenében.
„A kérdés az volt, hogy Varga Mihály mennyire alkalmaz szigorú hangvételt a döntést követő tájékoztatón, azaz hogy mit vetít előre a következő hónapokra” – értékelte Dr. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.. A döntést kísérő tájékoztató hangvétele inkább szigorú volt. A jegbankelnök hangsúlyozta, hogy
kamatcsökkentési ciklusról nincs szó, továbbra is ülésről ülésre döntenek, a mai döntés hatását átfogóan értékelik.
„Továbbra is hangsúlyozta a szigorú monetáris kondíciók fontosságát. Az MNB a következő hónapok döntései során várhatóan az eddigiekhez hasonlóan több tényezőt fog figyelembe venni, melyek között a pénzpiaci stabilitás (forintárfolyam) és a bejövő inflációs adatok lesznek a legfontosabbak” – hívta fel a figyelmet a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.