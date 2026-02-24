Döntött a jegybank: ez mindenkire hatással van

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb - jelentette be a jegybank kedden. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalékra, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalékra csökkent. A kamatcsökkentésnek a kedvező makroadatok ágyaztak meg.

A jegybank csökkentette az alapkamatot (a felvétel az MNB székházáról készült)

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Hosszú idő után csökkent az alapkamat

Közel másfél év után újraindította a kamatvágási ciklust a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatot. Erre a döntésre számítottak az elemzők, mivel az elmúlt hetekben a jegybank már utalt arra, hogy hosszú idő után - 2024 szeptembere óta először - csökkentheti az alapkamatot.

A Világgazdaság a döntés kapcsán felidézi, hogy az MNB mostani lépésének megágyazott a jegybank tavaly év végén végrehajtott kommunikációs fordulata. Varga Mihály elnök a monetáris tanács december 16-i kamatdöntését követő, szokásos sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a jegybank a következő hónapoktól adatvezérelt üzemmódban működik, azaz hónapról hónapra, a beérkező adatok és pénzpiaci fejlemények fényében hozza meg a döntést. A jegybankelnök szavai egyértelműen fordulatként voltak értékelhetők, az utóbbi bő egy évben ugyanis kifejezetten szigorú hangvétel jellemezte az MNB-t, gyakorlatilag kizárva a lehetőségét bármilyen lazításnak.

Most viszont megtörtént a lazítás is, aminek megágyazott, hogy

idén januárban bőven a jegybank 3 százalékos célja alá, 2,1 százaélkra süllyedt az infláció,

ez 8 éves mélypontnak felelt meg.

Ráadásul a havi bázisú mutató mindössze 0,3 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy az ilyenkor szokásos év eleji átárazások függvényében kijezetten alacsony árnyomásra utal a magyar gazdaságban. A másik fontos mozzanat az, hogy bár a jegybanknak hivatalosan nincs árfolyamcélja, de a forint rendkívül látványos, tendenciát mutató erősödése szintén elősegíthette ennek a döntésnek a meghozatalát. A forint idén a dollárral és az euróval szemben is erősödött, a svájci frankkal szemben szenvedett el 1 százaléknál kisebb mértékű gyengülést.