Minden második termék olcsóbb lesz a népszerű magyar diszkontláncnál

Az Aldi az év első két hónapjában már több mint 500 termék – friss sertés- és csirkehúsok, tejtermékek és édességek – árát csökkentette jelentősen. A diszkontlánc a kedvezőbb beszerzési feltételekből adódó előnyt következetesen továbbadja a vásárlóknak, így március 5-étől újabb, a 600-at is meghaladó számú termék ára mérséklődik. Ennek eredményeként 2026 első negyedévében összesen több mint 1000 árucikk válik olcsóbbá az Aldi valamennyi magyarországi üzletében - adott tájékoztatást a vállalat.

Történelmi árcsökkentést jelentett be azt Aldi Magyarország

Fotó: Aldi

Ezeknél az árucikk csoportoknál hajt végre árcsökkentést az Aldi

A márciusi árcsökkentés húsokat, halakat és felvágottakat, valamint fagyasztott zöldségeket és gyümölcsöket, különféle tejtermékeket, pékárut, számos mélyhűtött terméket és alapélelmiszert érint. Ezenfelül különböző

italok,

háztartási tisztítószerek,

papíráruk és kozmetikumok,

továbbá állateledelek, valamint

állatápolási termékek ára is alacsonyabb lesz a korábbinál.

„Az idei év első negyedévében történelmi árcsökkentést hajtunk végre: 18 év alatt most először van lehetőségünk arra, hogy ilyen átfogó, tartós ármérséklést valósítsunk meg, amely három hónap alatt állandó kínálatunk közel felét érinti. Januártól máig több mint 500 termékünk lett olcsóbb, március 5-étől kezdődően több hét alatt pedig további mintegy 600 termék lesz átlagosan 10 százalékkal kedvezőbb áron elérhető.

Ez nemcsak érdemi segítséget jelent a magyar háztartások számára a mindennapokban, hanem – a fogyasztói árak mérséklésén keresztül – nemzetgazdasági szinten is hozzájárulhat az infláció csökkenéséhez

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A vállalat a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi piac egyik jelentős szereplője, több mint 180 áruházat üzemeltetnek országszerte.