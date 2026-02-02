Pénzvisszafizetési garanciát hirdetett a friss zöldségekre és gyümölcsökre egy hazai élelmiszerlánc

Az ALDI több intézkedéssel is fejleszti frissáru-kínálatát. Az áruházlánc minden üzletében frissességfelelős munkatárs gondoskodik arról, hogy a zöldség-gyümölcs kínálat egész nap kiváló minőségben és rendezett formában legyen elérhető: a kijelölt kolléga naponta többször végigjárja az üzletet, ellenőrzi a polcokat, átválogatja a termékeket, és szükség esetén eltávolítja a nem megfelelő darabokat, hogy a vásárlók mindig friss, jó minőségű alapanyagokat vihessenek haza.

Pénzvisszafizetési garanciát hirdetett a friss zöldségekre és gyümölcsökre az ALDI.

A minőséget pénzvisszafizetéssel is garantálja az ALDI

A megbízható minőség másik záloga, hogy az ALDI GlobalG.A.P.-tanúsítvánnyal rendelkező termelőktől vásárol friss zöldséget és gyümölcsöt. Ez a nemzetközileg elismert mezőgazdasági tanúsítvány azt jelzi, hogy a terméket biztonságos, környezet- és munkavédelmi szabályok szerint, ellenőrzött módon termesztették. A GlobalG.A.P. keretrendszerében szabályozott a növényvédő szerek használata és a szennyeződések megelőzése, biztosított a nyomonkövethetőség. Visszakövethető, honnan származik az áru és milyen úton jut el a boltig, továbbá szigorú előírások vonatkoznak a betakarításra, a tárolásra és a csomagolásra, illetve elvárás a talaj és a víz védelme, a felelős erőforrás-használat, valamint alapvető követelmények érvényesek a dolgozók biztonságára és a velük való korrekt bánásmódra.

Az ALDI a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.

A vállalat – csak a zöldségek és gyümölcsök esetében – évente 150 laboratóriumi vizsgálatot végeztet, ezenfelül további érzékszervi ellenőrzésekkel is rendszeresen ellenőrzi a termékek minőségét, hogy illatra, ízre, állagra, beltartalomra és megjelenésre is magas színvonalú termékek kerüljenek a vásárlók kosarába. Az áruházlánc országszerte immár 21 üzletében zöldség-gyümölcs hűtőket helyezett el annak érdekében, hogy az itt kínált termékek még tovább maradjanak frissek, és a vásárlók minden alkalommal kiszámíthatóan jó minőségű árut találjanak ezekben a hűtőkben is.