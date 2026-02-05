Folytatódnak az árcsökkentések a magyarok egyik kedvenc áruházláncánál

A 2026-os év számos termékkör tartós árcsökkentésével indult az Aldinál. Több mint félszáz tejtermék, a friss csirke- és sertéshús, valamint számos saját márkás csokoládé lett jelentősen kedvezőbb árú a diszkontlánc üzleteiben.

Tartósan olcsóbbak a magyar sertéshúsok az Aldinál

Fotó: Unsplash

Februárban a beszerzési piacokon tovább folytatódik az ármérséklődés, ami részben az európai piacok túlkínálatának, részben az ünnepi időszak után tapasztalható gyengébb keresletnek köszönhető. Az áruházlánc ismét kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, ezért január után februárban is csökkenti a friss magyar sertéshústermékek árát – írja a cég közleménye.

Az Aldi kizárólag magyar beszállítóktól vásárolja a friss húst

A mostani intézkedés 9 népszerű, a magyar konyha közkedvelt alapanyagait érinti – többek között a sertéstarját, a lapockát és a darált húst.

A vákuumcsomagolt, darabolt sertéslapocka kilós ára 1755 forintról 1649 forintra csökken,

a 30% zsírtartalmú darált sertéshús 1 kilogrammos kiszerelése 1899 helyett 1799 forintba kerül,

míg a csonttal kínált sertéstarja 500 grammos csomagja 1059-ről 999 forintra mérséklődik.

Ugyancsak olcsóbb lett a sertéscomb és a karaj több kiszerelése is.

Az Aldi 2021 novemberében döntött úgy, hogy állandó kínálatában kizárólag magyar beszállítóktól származó friss hús tart, a vállalat ezt az elkötelezettségét azóta is következetesen tartja. A most olcsóbbá váló friss sertéshúsok is kizárólag magyar forrásból származnak, vagyis hazai tartásból, vágásból és feldolgozásból érkeznek az áruházhoz és valamennyi az üzletlánc saját márkás Húsmester termékcsaládjának tagja.