Újranyitotta egyik legnépszerűbb áruházát az Aldi

Az Aldi egyik legkedveltebb áruháza Budapesten az V. kerületben, a Parlament és a Kossuth tér közelében található Báthory utcai üzlet. Az áruházlánc átfogó karbantartást végzett az áruházban, amely tegnaptól megújulva fogadja a vásárlókat.

Felújítás után újranyitotta népszerű belvárosi üzletét az Aldi a fővárosban

Fotó: Csudai Sándor – Origo

„Az Aldi Magyarország vásárlói érdekében stratégiai szemlélettel fejleszti magyarországi üzlethálózatát. Báthory utcai áruházunk megújult, a vásárlói igényekre reagáló, letisztult elrendezéssel még egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi a mindennapi bevásárlást” – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója a munkálatok kapcsán.

Megújult elrendezés, fókuszban a friss termékek az újranyitott Aldiban

A karbantartás során egyszerűbb vásárlói útvonalat alakítottak ki az eladótérben, és a friss árucikkeket helyezik előtérbe.

Az üzlet bejáratához került a zöldség-gyümölcs és a frisshús-termékcsoport, így a friss áruk – amelyeket naponta szállítanak az áruházba – már belépéskor közvetlenül elérhetők. A nyitott zöldség- és gyümölcspultok mellett hűtőket is elhelyeztek, így bizonyos termékeket – például salátákat, gombákat, csomagolt savanyúságokat – hűtőben is kínálják, ezzel is biztosítva a minőség hosszabb megőrzését.

Az üzlet teljes bútorzata megújult, ami letisztultabb, átláthatóbb vásárlási környezetet teremtett.

Az eladótérben található látványpékség nyitástól zárásig friss pékáruval várja a vásárlókat: a jelenleg 54 féle édes és sós terméket a nap folyamán a vevői igények szerint többször is frissen, helyben sütik. A látványpékség mellett több mint 50 csomagolt pékáru, köztük mentes kenyerek, kalácsok, sütemények várják a vásárlókat.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Aldi bejelentette, hogy hálózatában folytatja a tartós árcsökkentéseket: február elejétől több friss sertéshús fogyasztói árát mérsékelte. Ez az intézkedés az idén már az ötödik tartós árcsökkentés volt a frisshús kategóriában.

A 2026-os év számos termékkör tartós árcsökkentésével indult az Aldinál. Több mint félszáz tejtermék, a friss csirke- és sertéshús, valamint számos saját márkás csokoládé lett jelentősen kedvezőbb árú a diszkontlánc üzleteiben.