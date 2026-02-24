Itt a bejelentés: földet ért a magyar légitársaság gépe, azonnal átvizsgálták

Felszállás után leválhatott egy alkatrész a Hungary Airlines HUA111-es cargo járatának Airbus gyártmányú repülőgépéről, legalábbis ez az értesülés látott napvilágot egy repülési hírekkel foglalkozó csoportban egy közösségi oldalon – írtuk a tegnapi napon. Megkeresésünkre a vállalat közölte: nem kaptak jelzést sem a személyzettől, sem más módon arról, hogy bármilyen incidens történt volna a géppel, amely így zavartalanul folytathatta útját. A cég néhány órája frissítést küldött a gép státuszáról lapunknak, melyben jelezték: a gép földet érése után kizárták, hogy a jelzett alkatrészleválás vagy más műszaki probléma érintette volna a gépet.

A Hungary Airlines repülőgépe biztonságosan leszállt kínai célállomásán, a gép átvizsgálását követően nem találták nyomát, hogy alkatrészt veszített volna el (illusztráció)

Fotó: Cargo Forwarder

Hungary Airlines: biztosan nem esett le alkatrész a repülőgépről

Korábbi híradásaink nyomán Talabos Gábor, a vállalat földi műveletekért felelős vezetője küldte meg a repülőgéppel kapcsolatos legfrissebb információkat lapunknak, jelezve, hogy a gép zavartalan repülést követően biztonságosan földet ért a kínai Csengcsou városában. Ugyanakkor közleményük egyértelművé teszi, hogy a repülőgép nem veszített el alkatrészt, és más műszaki probléma sem érintette. A vállalat tájékoztatását változtatás nélkül közöljük:

„A Hungary Airlines megerősíti korábbi közleményét a lehulló darabról szóló bejegyzéssel kapcsolatosan.

Zavartalan repülést követően helyi idő szerint 04:27-kor Csengcsouban landolt a HUA111-es járat. Érkezéskor a szakemberek azonnal megkezdték az Airbus átvizsgálását, és egyértelműen kizárták mindennemű sérülés vagy meghibásodás tényét.

A Hungary Airlines ugyanakkor nagyra értékel minden, a repülésbiztonság elősegítésére tett felelős és körültekintő bejelentést.”

A vállalat közlésével egybecsengő információt közölt lapunkkal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság is, mely jelezte: elvégezték a keresést a bejelentéssel érintett területen, amelyre a feltételezés szerint a gép alkatrésze érkezhetett, de nem találtak semmi arra utalót, ami a szemtanú által közölt bejelentést megerősítette volna.