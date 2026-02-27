Brutális méretű energetikai beruházást helyeztek üzembe Magyarországon

A fejlesztés kormányzati segítséggel valósult meg, miután a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) keretében meghirdetett, RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázaton az Alteo három leányvállalata támogatást nyert el lítium-ionos villamosenergia-tároló létesítésére. A cég zöldmezős beruházása három helyszínen összesen 18 milliárd forintból valósult meg, amelyből 6 milliárd forint volt a pályázati támogatás.

Az ország legnagyobb villamosenergia-tárolója kezdte meg működését Győrben

Fotó: Feith Sandor / Alteo

A hazai tárolói összteljesítmény ötödét adja az Alteo beruházása

A beruházás legjelentősebb eleme az Alteo-Depónia Kft. győri ipari park területén üzembe helyezett 49,9 megawatt (MW) névleges teljesítményű, és 99,8 MWh névleges kapacitású villamosenergia-tárolója, amely mintegy 12,9 milliárd forintból, mintegy 4,4 milliárd forint támogatással jöhetett létre - írták a közleményükben.

Hozzátették,

a most átadott, a magyar tárolói összteljesítmény mintegy ötödét adó energiatároló a fenntartási időszakban az Alteo Szabályozási Központhoz csatlakozik, erősíti a villamosenergia-ellátás biztonságát, és az időjárásfüggő termelők villamosenergia-rendszerbe való hatékony integrációját.

A közleményben ifj. Chikán Attila, az Alteo elnök-vezérigazgatója kiemelte, a régióban elsőként a társaság helyezett üzembe ipari méretű energiatárolót 2018-ban, az idén átadásra kerülő egységekkel pedig tárolói teljesítményük eléri a 90 MW-ot.

Az Alteo Nyrt. árbevétele 2025-ben meghaladta a 125 milliárd forintot, ami 19 százalékkal több az előző évinél. A 16,4 milliárd forintos EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) elmaradt az előző évek rekordszintjeitől. Ebben szerepet játszottak az energiatermelés és -menedzsment szegmens piacain erősödő verseny miatt szűkülő fedezetek, amelyre az Alteo hatékonyságjavító intézkedésekkel, és az új típusú piaci igények minél hatékonyabb kiszolgálását biztosító portfólió építésével reagál.

Új oldaláról mutatkozik be a CATL

Az új győri energiatároló létesítményében összesen 21 darab CATL New Generation Container EnerX egység kapott helyet, amely a világon az első, nagy akkumulátorcellás energiatároló rendszere.

A CATL ipari energiatárolóberendezéseit nagy energiasűrűség, hosszú, akár 10.000 - 12.000 ciklusos élettartam, intelligens hűtőrendszer, valamint egyszerű üzembe helyezés jellemzik.

A többszintű akkumulátor-felügyeleti és a beépített tűzvédelmi rendszereknek köszönhetően a berendezések nagyon biztonságosak.