Hihetetlen képeken az antarktiszi épületek, amelyekhez hasonlót sehol máshol nem találunk

Az Antarktisz, avagy az 14,2 millió km2-es, másfél európányi déli jeges kontinens a Föld legszélsőségesebb földrésze. Az antarktiszi jégtakaró vastagsága átlagosan 2000 méter, és a Föld jégkészletének mintegy 90%-át tartalmazza. Ugyanakkor az Antarktisz egyedülálló abban az értelemben is, hogy itt láthatjuk a világ legfejlettebb épületeinek egy részét is, amelyeket úgy terveztek, hogy még a Föld legzordabb környezetében is helytálljanak.

A képen Brazília 2020. január 14-én felavatott antarktiszi bázisa. A Comandante Ferraz Kutatóállomás két kékeszöld színű, cölöpökre emelt lineáris modulból áll. Fotó: AFP

Fotókon a látványos és elpusztíthatatlan antarktiszi épületek

Az első antarktiszi épületek Cape Adare-ben készültek, még 1898 és 1900 között. A mindössze 5,5 x 6,5 méteres fakunyhók, amelyek nagy meglepetésre még azóta is állnak rendkívül kezdetlegesek és alig szigeteltek. Ezzel szemben a kortárs antarktiszi épületek, mint például a Discovery Building, nagyok, kiválóan szigeteltek, légmentesek és aerodinamikusak.

„Az antarktiszi tervezés valóban innovatív, és az elmúlt években számos új állomás és épület készült el, amelyek díjakat nyertek a világ minden tájáról” – mondta el a Deezennek Hugh Broughton, a Hugh Broughton Architects alapítója, akinek irodája már számos épületet tervezett az Antarktiszon, köztük az alábbi képen látható Halley VI Antarktiszi Kutatóállomást is.

A „világ első mobil kutatólétesítményeként” jellemzett Halley VI Antarktiszi Kutatóállomás a Brit Antarktiszi Felmérés (BAS) számára készült. A jellegzetes szerkezet nyolc összekapcsolódó modulból áll.

A tervezőiroda legújabb munkája pedig az alábbi fotón látható Discovery Building:

Az aerodinamikus Discovery Building (magyarul: Antarktiszi Felfedező Épület) tetején egy hóterelő is helyet kapott. Az épület a Rothera Kutatóállomás központi eleme az Adelaide-szigeten, amely a brit antarktiszi kutatások bázisa és a Brit Antarktiszi Terület fővárosa.

Scott Amundsen Bázis (2008)

Az Antarktisz, és így a világ legdélebbi bázisa a Déli-sark közelében találhat. A 2008-ban elkészült Scott Amundsen Bázist az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványának 150 fős személyzetének befogadására építettek. 36 hidraulikus emelőoszlopra emelték, ami azt jelenti, hogy az egész szerkezet felemelhető, így nem temeti el a hó.