Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Antarktisz-expedíció

Hihetetlen képeken az antarktiszi épületek, amelyekhez hasonlót sehol máshol nem találunk

50 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Antarktiszon csak nagyon kevés épület található. Két egyszerű fakunyhó – amelyet még 1899-ben építettek – voltak az első építmények a kontinensen, de a felfedezések előrehaladtával a kutatóbázisok összetettsége és mérete is megnőtt. Látványos fotókon az antarktiszi létesítmények, amelyeket a legzordabb körülményekre terveztek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Antarktisz-expedícióSarkvidéki és Antarktiszi Kutatóintézetépítészet

Az Antarktisz, avagy az 14,2 millió km2-es, másfél európányi déli jeges kontinens a Föld legszélsőségesebb földrésze. Az antarktiszi jégtakaró vastagsága átlagosan 2000 méter, és a Föld jégkészletének mintegy 90%-át tartalmazza. Ugyanakkor az Antarktisz egyedülálló abban az értelemben is, hogy itt láthatjuk a világ legfejlettebb épületeinek egy részét is, amelyeket úgy terveztek, hogy még a Föld legzordabb környezetében is helytálljanak. 

A képen Brazília 2020. január 14-én felavatott antarktiszi bázisa. A Comandante Ferraz Kutatóállomás két kékeszöld színű, cölöpökre emelt lineáris modulból áll. Fotó: AFP
A képen Brazília 2020. január 14-én felavatott antarktiszi bázisa. A Comandante Ferraz Kutatóállomás két kékeszöld színű, cölöpökre emelt lineáris modulból áll. Fotó: AFP

Fotókon a látványos és elpusztíthatatlan antarktiszi épületek

Az első antarktiszi épületek Cape Adare-ben készültek, még 1898 és 1900 között. A mindössze 5,5 x 6,5 méteres fakunyhók, amelyek nagy meglepetésre még azóta is állnak rendkívül kezdetlegesek és alig szigeteltek. Ezzel szemben a kortárs antarktiszi épületek, mint például a Discovery Building, nagyok, kiválóan szigeteltek, légmentesek és aerodinamikusak. 

„Az antarktiszi tervezés valóban innovatív, és az elmúlt években számos új állomás és épület készült el, amelyek díjakat nyertek a világ minden tájáról” – mondta el a Deezennek Hugh Broughton, a Hugh Broughton Architects alapítója, akinek irodája már számos épületet tervezett az Antarktiszon, köztük az alábbi képen látható Halley VI Antarktiszi Kutatóállomást is.

image

A „világ első mobil kutatólétesítményeként” jellemzett Halley VI Antarktiszi Kutatóállomás a Brit Antarktiszi Felmérés (BAS) számára készült. A jellegzetes szerkezet nyolc összekapcsolódó modulból áll. 

A tervezőiroda legújabb munkája pedig az alábbi fotón látható Discovery Building:

image

Az aerodinamikus Discovery Building (magyarul: Antarktiszi Felfedező Épület) tetején egy hóterelő is helyet kapott. Az épület a Rothera Kutatóállomás központi eleme az Adelaide-szigeten, amely a brit antarktiszi kutatások bázisa és a Brit Antarktiszi Terület fővárosa.

Scott Amundsen Bázis (2008)

image

Az Antarktisz, és így a világ legdélebbi bázisa a Déli-sark közelében találhat. A 2008-ban elkészült Scott Amundsen Bázist az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványának 150 fős személyzetének befogadására építettek. 36 hidraulikus emelőoszlopra emelték, ami azt jelenti, hogy az egész szerkezet felemelhető, így nem temeti el a hó.

Princess Elisabeth Állomás (2009)

image

Az Antarktisz "első zéró kibocsátású állomásaként" jellemzett Princess Elisabeth Állomás cölöpökön áll egy gránitgerincen, a Queen Maud-földön. A rozsdamentes acél bevonatú és aerodinamikus formájú épületet a belga Philippe Samyn and Partners stúdió tervezte a International Polar Foundationnal és a Prefaluxszal együttműködve. A bázis teljes egészében megújuló energiával működik, minden homlokzatán napelemek, míg a gerinc mentén kilenc szélturbina található.

Jang Bogo Állomás, (2014)

image

A Terra Nova-öbölben található Jang Bogo Állomást a Space Group tervezte a dél-koreai antarktiszi kutatómisszió számára. A bázis 4000 négyzetméteres főépülete aerodinamikus, háromágú, cölöpökre emelt épület. Két szárnyban lakóterek, míg a harmadikban tudományos laboratóriumok és egy nagy étkező is található.

Juan Carlos 1 Spanyol Antarktiszi Bázis (2018)

image

A Livingstone-szigeten található jelenlegi Juan Carlos 1 Spanyol Antarktiszi Bázist ismét csak a Hugh Broughton Architects tervezte, hogy felváltsa a helyszínen található már elöregedett létesítményt. Az újratervezett bázis akár 20 fő elszállásolására is alkalmas. A szerkezet lábakon áll és élénkpiros, műanyag panelekkel van burkolva.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!