Hihetetlen képeken az antarktiszi épületek, amelyekhez hasonlót sehol máshol nem találunk

Az Antarktisz, avagy az 14,2 millió km2-es, másfél európányi déli jeges kontinens a Föld legszélsőségesebb földrésze. Az antarktiszi jégtakaró vastagsága átlagosan 2000 méter, és a Föld jégkészletének mintegy 90%-át tartalmazza. Ugyanakkor az Antarktisz egyedülálló abban az értelemben is, hogy itt láthatjuk a világ legfejlettebb épületeinek egy részét is, amelyeket úgy terveztek, hogy még a Föld legzordabb környezetében is helytálljanak.
Fotókon a látványos és elpusztíthatatlan antarktiszi épületek
Az első antarktiszi épületek Cape Adare-ben készültek, még 1898 és 1900 között. A mindössze 5,5 x 6,5 méteres fakunyhók, amelyek nagy meglepetésre még azóta is állnak rendkívül kezdetlegesek és alig szigeteltek. Ezzel szemben a kortárs antarktiszi épületek, mint például a Discovery Building, nagyok, kiválóan szigeteltek, légmentesek és aerodinamikusak.
„Az antarktiszi tervezés valóban innovatív, és az elmúlt években számos új állomás és épület készült el, amelyek díjakat nyertek a világ minden tájáról” – mondta el a Deezennek Hugh Broughton, a Hugh Broughton Architects alapítója, akinek irodája már számos épületet tervezett az Antarktiszon, köztük az alábbi képen látható Halley VI Antarktiszi Kutatóállomást is.
A „világ első mobil kutatólétesítményeként” jellemzett Halley VI Antarktiszi Kutatóállomás a Brit Antarktiszi Felmérés (BAS) számára készült. A jellegzetes szerkezet nyolc összekapcsolódó modulból áll.
A tervezőiroda legújabb munkája pedig az alábbi fotón látható Discovery Building:
Az aerodinamikus Discovery Building (magyarul: Antarktiszi Felfedező Épület) tetején egy hóterelő is helyet kapott. Az épület a Rothera Kutatóállomás központi eleme az Adelaide-szigeten, amely a brit antarktiszi kutatások bázisa és a Brit Antarktiszi Terület fővárosa.
Scott Amundsen Bázis (2008)
Az Antarktisz, és így a világ legdélebbi bázisa a Déli-sark közelében találhat. A 2008-ban elkészült Scott Amundsen Bázist az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványának 150 fős személyzetének befogadására építettek. 36 hidraulikus emelőoszlopra emelték, ami azt jelenti, hogy az egész szerkezet felemelhető, így nem temeti el a hó.
Princess Elisabeth Állomás (2009)
Az Antarktisz "első zéró kibocsátású állomásaként" jellemzett Princess Elisabeth Állomás cölöpökön áll egy gránitgerincen, a Queen Maud-földön. A rozsdamentes acél bevonatú és aerodinamikus formájú épületet a belga Philippe Samyn and Partners stúdió tervezte a International Polar Foundationnal és a Prefaluxszal együttműködve. A bázis teljes egészében megújuló energiával működik, minden homlokzatán napelemek, míg a gerinc mentén kilenc szélturbina található.
Jang Bogo Állomás, (2014)
A Terra Nova-öbölben található Jang Bogo Állomást a Space Group tervezte a dél-koreai antarktiszi kutatómisszió számára. A bázis 4000 négyzetméteres főépülete aerodinamikus, háromágú, cölöpökre emelt épület. Két szárnyban lakóterek, míg a harmadikban tudományos laboratóriumok és egy nagy étkező is található.
Juan Carlos 1 Spanyol Antarktiszi Bázis (2018)
A Livingstone-szigeten található jelenlegi Juan Carlos 1 Spanyol Antarktiszi Bázist ismét csak a Hugh Broughton Architects tervezte, hogy felváltsa a helyszínen található már elöregedett létesítményt. Az újratervezett bázis akár 20 fő elszállásolására is alkalmas. A szerkezet lábakon áll és élénkpiros, műanyag panelekkel van burkolva.