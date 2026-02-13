Idén már több tízezren kérték az anyák kedvezményét – érdemes mielőbb lépni

Brüsszel és magyarországi lerakata adót emelne és a családok helyett a multikat, Ukrajnát és a háborút támogatná. A Tiszával ellentétben a kormány azon dolgozik, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Tavaly júliustól adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, 2025 októberétől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességben részesülnek. Mindezek mellett a kormány 2026-ra kétlépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt is. Az anyakedvezményeket idén már közel 70 ezren kérték online a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felületén.

Az anyakedvezmények akkor sem vesznek el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

Tavaly közel 240 ezer három vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, ezért – nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén – az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül.

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Újdonság, hogy a nyilatkozat már több munkáltatónak is elküldhető egyszerre, egy kattintással.

Emellett a gyermekek adatai kiajánlásakor a kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatások mellett a családipótlék-folyósítási adatokat is figyelembe veszi. Nem csak a kitöltés lett egyszerűbb: azok, akik valamely anyakedvezményre és családi kedvezményre is jogosultak, összevont nyilatkozatot tehetnek az ANYACSKA elnevezésű nyomtatványon, amelyben az „anyakedvezmények”, valamint a családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítése egyszerre kérhető. További könnyebbség, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni.