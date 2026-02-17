Trükkös árazásokat szed szét a hatóság, nem hagyja, hogy megtévesszék a fogyasztókat

Az NKFH tájékoztatása szerint az egész évet átfogó vizsgálatsorozat középpontjában az árfeltüntetési szabályok betartása áll, különös tekintettel az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációjára. A hatóság elsősorban azokat az üzleteket ellenőrzi, ahol a fogyasztók napi és heti bevásárlásaikat végzik, illetve, ahol korábbi vizsgálatok során már tapasztaltak jogsértéseket.

Árfeltüntetési gyakorlatokat ellenőriz idén az NKFH a magyar kiskereskedelemben (illusztráció)

Fotó: Havran Zoltán

Az árfeltüntetési gyakorlat csak az egyik probléma volt

A kormányhivatalok 2025-ben országosan több mint kétezer kereskedelmi egységet ellenőriztek.

A vizsgálatok valamivel több, mint egyharmadában tártak fel jogszabálysértést vagy hiányosságot, ami továbbra is indokolttá teszi a rendszeres, célzott hatósági jelenlétet a kereskedelem területén.

Az ellenőrzésekhez mintegy kétezer próbavásárlás is kapcsolódott, amelyek lehetőséget adtak a fogyasztók mindennapi vásárlási helyzeteinek valós körülmények közötti vizsgálatára. A leggyakrabban feltárt jogsértések

az eladási ár és az egységár nem megfelelő feltüntetéséhez,

a mérlegek hitelesítésének hiányához, valamint

a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezéséhez kapcsolódtak.

Több esetben kifogásolható volt továbbá a fogyasztók tájékoztatása a vállalkozás székhelyéről, illetve a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

A jogsértések nyomán a fogyasztóvédelmi hatóság több mint háromszázmillió forint értékben szabott ki fogyasztóvédelmi bírságot.

Az ellenőrzések tapasztalatai összességében azt mutatják, hogy bár számos vállalkozás törekszik a jogkövető működésre, az árfeltüntetés és a fogyasztói tájékoztatás területén továbbra is visszatérő problémák tapasztalhatók. Ezek indokolják a fogyasztóvédelmi ellenőrzések folytatását és további megerősítését.

A hatóság célja, hogy az ellenőrzések eredményeként átláthatóbbá váljon az árazási gyakorlat, csökkenjen a fogyasztók megtévesztésének kockázata és erősödjön a jogkövető kereskedelmi magatartás. Az NKFH egyúttal arra ösztönzi a kereskedőket, hogy működésük során kiemelt figyelmet fordítsanak az árfeltüntetésre és a korrekt fogyasztói tájékoztatásra, hozzájárulva ezzel a tisztességes piaci verseny és a vásárlói bizalom erősítéséhez - írják.