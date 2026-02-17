Hírlevél
Trükkös árazásokat szed szét a hatóság, nem hagyja, hogy megtévesszék a fogyasztókat

8 perce
Olvasási idő: 6 perc
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 2026-ban is országosan ellenőrzik a hagyományos kereskedelmi egységeket. Az ellenőrzések célja a fogyasztók anyagi érdekeinek megerősített védelme, valamint a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok visszaszorítása - adott tájékoztatást az NKFH. A hatóság szerint különös figyelmet fordítanak azokra az üzletekre is, ahol már tapasztaltak jogsértést.
ellenőrzésgyakorlathatóság

Az NKFH tájékoztatása szerint az egész évet átfogó vizsgálatsorozat középpontjában az árfeltüntetési szabályok betartása áll, különös tekintettel az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációjára. A hatóság elsősorban azokat az üzleteket ellenőrzi, ahol a fogyasztók napi és heti bevásárlásaikat végzik, illetve, ahol korábbi vizsgálatok során már tapasztaltak jogsértéseket.

Basket Plus áruház, BasketPlus, kereskedelem, szupermarket, vásárlás, diszkont
Árfeltüntetési gyakorlatokat ellenőriz idén az NKFH a magyar kiskereskedelemben (illusztráció)
Fotó: Havran Zoltán

Az árfeltüntetési gyakorlat csak az egyik probléma volt

A kormányhivatalok 2025-ben országosan több mint kétezer kereskedelmi egységet ellenőriztek.

 A vizsgálatok valamivel több, mint egyharmadában tártak fel jogszabálysértést vagy hiányosságot, ami továbbra is indokolttá teszi a rendszeres, célzott hatósági jelenlétet a kereskedelem területén. 

Az ellenőrzésekhez mintegy kétezer próbavásárlás is kapcsolódott, amelyek lehetőséget adtak a fogyasztók mindennapi vásárlási helyzeteinek valós körülmények közötti vizsgálatára. A leggyakrabban feltárt jogsértések

  • az eladási ár és az egységár nem megfelelő feltüntetéséhez, 
  • a mérlegek hitelesítésének hiányához, valamint 
  • a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezéséhez kapcsolódtak. 

Több esetben kifogásolható volt továbbá a fogyasztók tájékoztatása a vállalkozás székhelyéről, illetve a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről.

A jogsértések nyomán a fogyasztóvédelmi hatóság több mint háromszázmillió forint értékben szabott ki fogyasztóvédelmi bírságot.

 Az ellenőrzések tapasztalatai összességében azt mutatják, hogy bár számos vállalkozás törekszik a jogkövető működésre, az árfeltüntetés és a fogyasztói tájékoztatás területén továbbra is visszatérő problémák tapasztalhatók. Ezek indokolják a fogyasztóvédelmi ellenőrzések folytatását és további megerősítését.

A hatóság célja, hogy az ellenőrzések eredményeként átláthatóbbá váljon az árazási gyakorlat, csökkenjen a fogyasztók megtévesztésének kockázata és erősödjön a jogkövető kereskedelmi magatartás. Az NKFH egyúttal arra ösztönzi a kereskedőket, hogy működésük során kiemelt figyelmet fordítsanak az árfeltüntetésre és a korrekt fogyasztói tájékoztatásra, hozzájárulva ezzel a tisztességes piaci verseny és a vásárlói bizalom erősítéséhez - írják.

Sokat tisztult a kereskedők árazási gyakorlata

A kereskedők árazási gyakorlatának ellenőrzése az NKFH szerint indokolt lehet a fogyasztók védelme érdekében, aminek kapcsán ugyanakkor érdemes lehet felidézni, hogy az elmúlt években az uniós jogharmónizáció és a magyar kormányzat intézkedéseinek köszönhetően jelentősen tisztult az árazási gyakorlat, és új szabályok küszöbölik ki a fogyasztói megtévesztések jelentős részét.

Bár az idei Black Friday-időszak még messze van, de a korábban különösen erre az időszakra jellemző megtévesztő árazási gyakorlatok egy része akár ettől az időszaktól függetlenül is előfordulhat kereskedők akciózási gyakorlatában, annak ellenére, hogy ezek előfordulása érzékelhetően csökkent.

 

