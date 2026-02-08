Varga Mihály fontos dolgot árult el a magyar arany- és devizatartalékról

A globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek – közölte Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke. Az AlUla Conference for Emerging Market Economies konferencián Szaúd-Arábiában a jegybankelnök rávilágított arra, hogy a magyar arany- és devizatartalék történelmi csúcson van.

A konferencián Varga Mihály találkozótt Kristalina Georgieva-val, az IMF vezérigazgatójával is. Varga elárulta, mekkora a magyar arany- és devizatartalék. Fotó: Facebook/Varga Mihály

Meglátása szerint, a nemzetközi találkozók és eszmecserék segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami támogatja a stabilitást és egyben erősíti a kiszámíthatóságot. A magyar pénzpiac stabilitásáról szólva Varga Mihály elmondta: bár a globális feszültségek és bizonytalanságok velünk vannak, rendkívül kedvező körülmény, hogy január végére a nemzetközi tartalékaink megközelítették az 56,8 milliárd eurós szintet, ami történelmi csúcsot jelent.

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a forint az elmúlt évben a 410 körüli szintről a 380-as szint alá erősödött az euróval szemben. Ezek az adatok is azt jelzik, hogy a szigorú monetáris politika szerepe megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás biztosításában, egyúttal hozzájárul az inflációs várakozások mérsékléséhez és az inflációs cél fenntartható eléréséhez – tette hozzá a jegybankelnök.

A jegybank monetáris tanácsának legutóbbi, január 27-i ülése után Varga Mihály kérdésre arról is beszámolt, hogy jelenleg 110 tonna aranytartaléka van a magyar államnak. Mint mondta, nincs olyan javaslat jelenleg, amelyik növelni kívánná ezt a tartalék összeget, de természetesen mi is gondolkodunk azon, hogy ennek a mértékét még akár növelnénk is.

A Monetáris Tanács kamatdöntő ülésén egyhangú döntéssel változatlanul 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot. A kamatdöntés indoklásában Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, az MNB továbbra is óvatos, stabilitásorientált monetáris politikára van szükség az inflációs cél fenntartható eléréséhez.