Mindenki rohant tavaly az aranyért, most kiderült, kik dolgoztak meg érte igazán

Az arany árfolyama 2025-ben olyan szárnyalást produkált, amely során több mint 50 alkalommal döntött történelmi rekordot. Az év végére a nemesfém árfolyama több mint 40 százalékkal emelkedett, ami 1979 óta a legerősebb éves teljesítmény. A fizikai arany iránt is nőtt a kereslet, a világ jegybankjai is folytatták felvásárlásaikat. A kereslet kielégítése mögött komoly aranybányászati teljesítmények álltak tavaly is.
Az arany ára mellett az aranybányászati cégek is szárnyaltak
A Mining.com idén is összeállítást készített arról, melyek voltak a tavalyi évben a legnagyobb kitermelési mennyiséget elérő aranybányászati vállalatok. Ebből kiderül: az olyan, a legnagyobb termelők közé tartozó óriások, mint a Newmont vagy a kanadai Agnico Eagle Mines nyeresége az egekbe szökött, piaci értékeltségük pedig az aranyárakkal párhuzamosan új csúcsokat ért el. Kanadában – ahol a legtöbb aranybányászati vállalat jegyzett – az aranycégek uralták a torontói tőzsde legjobban teljesítő részvényeinek mezőnyét. Lássuk tehát, hogy melyik volt és hogyan teljesített kitermelési mennyiség tekintetében a 10 legnagyobb aranybányászati vállalat 2025-ben!
1. Newmont
A Newmont megőrizte vezető helyét a globális aranytermelők rangsorában. Az Egyesült Államokban, denveri központtal működő bányacég 2025-ben több működési mérföldkövet is elért, köztük a ghánai Ahafo North projekt kereskedelmi termelésének elindítását, valamint új szakaszba lépett több nem stratégiai eszköz értékesítését követően. Bár a Newmont teljesítette éves termelési előrejelzését, kibocsátása 14 százalékkal csökkent éves összevetésben, és a vállalat 2026-ra további visszaesést prognosztizál. 5,89 millió unciás termelésével azonban minden versenytársánál jobb eredményt ért el (a kitermelési mennyiség alapján a top 10 vállalatot összegző táblázatunkat lejjebb görgetve láthatja).
2. Agnico Eagle Mines
Az Agnico Eagle megszerezte a második helyet, miután portfóliója egészében erős teljesítményt nyújtott, és termelése meghaladta a 2025-re megadott iránymutatás középértékét. Az év során a vállalat több kulcsfontosságú befektetést hajtott végre, köztük az O3 Mining felvásárlását a Canadian Malartic komplexum megerősítése érdekében, valamint részesedésszerzést a Perpetua Resources. A következő három évben az Agnico stabil termelésre számít, amelyet a tavalyi jelentős erőforrás-növekedés és a rekordmagas tartalékszint támaszt alá.
3. Barrick
A szakmában egyik legnagyobb névnek számító Barrick termelése drasztikusan visszaesett, nagyrészt a Malival fennálló, két éve húzódó vita következtében ennek (a furcsa konfliktusról több alkalommal írtunk az Origón). A vállalat rosszul kezdte 2025-öt, miután januárban kénytelen volt felfüggeszteni a világ egyik legnagyobb termelő egységének számító Loulo-Gounkoto bánya működését, majd elvesztette az operatív irányítást Mali katonai kormányával szemben. Az év végére a felek megállapodásra jutottak, és a Barrick decemberben hivatalosan is újraindította a termelést. Ugyanakkor újabb konfliktus körvonalazódhat, ezúttal a Newmonttal, a nevadai közös vállalat működésével kapcsolatban.
4. Zijin Mining Group
A kínai Zijin Mining a negyedik helyre lépett elő, miután éves összevetésben 35 százalékos aranytermelési növekedést jelentett, amit kedvező piaci környezettel és működési hatékonysággal indokolt. 2025-ben két jelentős bányát is portfóliójához csatolt, köztük a ghánai Akyem bányát, amelyet a Newmonttól vásárolt meg. Emellett megszerezte a kazahsztáni Raygorodok aranybányát is (az ügyletről beszámoltunk az Origón), erősítve közép-ázsiai terjeszkedését.
5. Navoi Mining
Az üzbegisztáni Navoi Mining stabil termelésnövekedést mutatott 2025-ben, megszilárdítva pozícióját a globális élmezőnyben. Az állami tulajdonú ipari óriás több kitermelési műveletet végez a Kizilkum-sivatag térségében; legfontosabb területe a Muruntau lelőhely, amely a világ egyik legnagyobb aranykészletével rendelkezik. A vállalat becslése szerint bányászati projektjeiben a lelőhelyek mintegy 150 millió uncia arany erőforrást tartalmaznak.
6. AngloGold Ashanti
Az aranybányászati szektor jelentős szereplőjeként az AngloGold Ashanti 3 millió unciás termelővé vált, miután először számolhatta el teljes éves hozzájárulásként az egyiptomi Sukari bányát, amelyben 50 százalékos tulajdonnal rendelkezik a 2024-es Centamin-felvásárlás révén. 2025-ben a vállalat jelentős előretörést hajtott végre Észak-Amerikában is az Augusta Gold felvásárlásával, amely nevadai aranybányászati projektekkel rendelkezik.
7. Polyus
Az orosz Polyus neve már-már legendás a szektorban, bár az orosz vállalat 2025-re 2,5-2,6 millió uncia közötti termelést prognosztizált, ami visszaesést jelent az előző évhez képest. Ennek oka a nagyon jelentősnek számító Olimpiada bánya tervezett termeléscsökkentése. A korábban az öt legnagyobb közé tartozó vállalat – az összes jelentős orosz aranybányászhoz hasonlóan – nyugati szankciók alatt áll, ami több működési területét is érinti.
8. Gold Fields
A dél-afrikai Gold Fields termelése 18 százalékkal nőtt az elmúlt évben, köszönhetően a portfólió egészére kiterjedő működési fejlesztéseknek. Jelentős hozzájárulást adott a chilei Salares Norte bánya, amely a harmadik negyedévben érte el a kereskedelmi termelést. A vállalat emellett 3,7 milliárd ausztrál dollárért felvásárolta a Gold Road Resources céget, tovább erősítve ausztráliai jelenlétét.
9. Kinross Gold
A Kinross Gold ismét több mint 2 millió uncia aranyegyenértékű termelést ért el, annak ellenére, hogy több bányájában csökkent a kibocsátás:
- a brazíliai Paracatu, és
- az alaszkai Fort Knox bánya magasabb ércminőség révén növelte termelését.
A kanadai vállalat 2026-ra hasonló szintű termeléssel számol, miközben jelentős beruházásokat tervez három amerikai fejlesztési projektben, azaz még kialakítás alatt lévő bányákban.
10. Northern Star Resources
A 2025-ös pénzügyi évben a Northern Star Resources teljesítette termelési előrejelzését, elsősorban ausztráliai termelésének köszönhetően. A vállalat az év során lezárta az 5 milliárd ausztrál dolláros De Grey Mining-felvásárlást, amely a várakozások szerint évi akár 3 millió unciára is növelheti a termelést. A 2026-os pénzügyi évre vonatkozó iránymutatást azonban nemrég lefelé módosították.
|#
|Vállalat
|Központ
|2025-ös termelés (millió uncia)
|2024-es termelés (millió uncia)
|Változás (%)
|1.
|Newmont
|Egyesült Államok
|5,89
|6,85
|-14%
|2.
|Agnico Eagle Mines
|Kanada
|3,45
|3,49
|-1%
|3.
|Barrick Mining
|Kanada
|3,26
|3,91
|-17%
|4.
|Zijin Mining Group
|Kína
|3,17
|2,34
|+35%
|5.
|Navoi Mining & Metallurgical Company
|Üzbegisztán
|3,16
|3,09
|+2%
|6.
|AngloGold Ashanti
|USA
|3,09
|2,66
|+16%
|7.
|Polyus*
|Oroszország
|2,55
|3,00
|-15%
|8.
|Gold Fields
|Dél-Afrika
|2,44
|2,07
|+18%
|9.
|Kinross Gold
|Kanada
|2,01
|2,13
|-6%
|10.
|Northern Star Resources**
|Ausztrália
|1,63
|1,62
|+1%
Forrás: Vállalati jelentések
* A termelés a 2025-ös előrejelzésen alapul
** Az adatok a 2025-ös pénzügyi év eredményein alapulnak
Ami pedig az arany árának 2026-os alakulását illeti, azt továbbra is a geopolitikai feszültségek, a világkereskedelmi bizonytalanságok uralják. Az elemzői várakozások szerint az arany árában jelentős vagy tendenciaszerű visszesés idén nem, erősödés annál inkább várható.