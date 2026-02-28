Hírlevél
arany

Mindenki rohant tavaly az aranyért, most kiderült, kik dolgoztak meg érte igazán

36 perce
Olvasási idő: 14 perc
Nemcsak az aranybefektetők, hanem a bányavállalatok is nagy nyertesei voltak az aranyár dinamikus, és lényegében töretlen növekedésének a tavalyi évben, sőt: a világ legnagyobb, aranybányászati szektorra fókuszáló, tőzsdén kereskedett alapja, a VanEck Gold Miners több mint 155 százalékkal erősödött, messze túlteljesítve magát a nemesfémet. Az arany miatt egyelőre 2026-ban sem kell aggódni – ideje megismerni, melyek voltak 2025-ben az arany felfutását termelésükkel leginkább támogató aranybányászati vállalatok!
aranyaranybányászati vállalatunciatermelés

Az arany árfolyama 2025-ben olyan szárnyalást produkált, amely során több mint 50 alkalommal döntött történelmi rekordot. Az év végére a nemesfém árfolyama több mint 40 százalékkal emelkedett, ami 1979 óta a legerősebb éves teljesítmény. A fizikai arany iránt is nőtt a kereslet, a világ jegybankjai is folytatták felvásárlásaikat. A kereslet kielégítése mögött komoly aranybányászati teljesítmények álltak tavaly is.

arany, newmont
A Newmont aranybányászati vállalat egyik mexikói bányaterülete
Fotó: Former Goldcorp via Flickr

Az arany ára mellett az aranybányászati cégek is szárnyaltak

A Mining.com idén is összeállítást készített arról, melyek voltak a tavalyi évben a legnagyobb kitermelési mennyiséget elérő aranybányászati vállalatok. Ebből kiderül: az olyan, a legnagyobb termelők közé tartozó óriások, mint a Newmont vagy a kanadai Agnico Eagle Mines nyeresége az egekbe szökött, piaci értékeltségük pedig az aranyárakkal párhuzamosan új csúcsokat ért el. Kanadában – ahol a legtöbb aranybányászati vállalat jegyzett – az aranycégek uralták a torontói tőzsde legjobban teljesítő részvényeinek mezőnyét. Lássuk tehát, hogy melyik volt és hogyan teljesített kitermelési mennyiség tekintetében a 10 legnagyobb aranybányászati vállalat 2025-ben!

1. Newmont

A Newmont megőrizte vezető helyét a globális aranytermelők rangsorában. Az Egyesült Államokban, denveri központtal működő bányacég 2025-ben több működési mérföldkövet is elért, köztük a ghánai Ahafo North projekt kereskedelmi termelésének elindítását, valamint új szakaszba lépett több nem stratégiai eszköz értékesítését követően. Bár a Newmont teljesítette éves termelési előrejelzését, kibocsátása 14 százalékkal csökkent éves összevetésben, és a vállalat 2026-ra további visszaesést prognosztizál. 5,89 millió unciás termelésével azonban minden versenytársánál jobb eredményt ért el (a kitermelési mennyiség alapján a top 10 vállalatot összegző táblázatunkat lejjebb görgetve láthatja).

2. Agnico Eagle Mines

Az Agnico Eagle megszerezte a második helyet, miután portfóliója egészében erős teljesítményt nyújtott, és termelése meghaladta a 2025-re megadott iránymutatás középértékét. Az év során a vállalat több kulcsfontosságú befektetést hajtott végre, köztük az O3 Mining felvásárlását a Canadian Malartic komplexum megerősítése érdekében, valamint részesedésszerzést a Perpetua Resources. A következő három évben az Agnico stabil termelésre számít, amelyet a tavalyi jelentős erőforrás-növekedés és a rekordmagas tartalékszint támaszt alá.

3. Barrick

A szakmában egyik legnagyobb névnek számító Barrick termelése drasztikusan visszaesett, nagyrészt a Malival fennálló, két éve húzódó vita következtében ennek (a furcsa konfliktusról több alkalommal írtunk az Origón). A vállalat rosszul kezdte 2025-öt, miután januárban kénytelen volt felfüggeszteni a világ egyik legnagyobb termelő egységének számító Loulo-Gounkoto bánya működését, majd elvesztette az operatív irányítást Mali katonai kormányával szemben. Az év végére a felek megállapodásra jutottak, és a Barrick decemberben hivatalosan is újraindította a termelést. Ugyanakkor újabb konfliktus körvonalazódhat, ezúttal a Newmonttal, a nevadai közös vállalat működésével kapcsolatban.

4. Zijin Mining Group

A kínai Zijin Mining a negyedik helyre lépett elő, miután éves összevetésben 35 százalékos aranytermelési növekedést jelentett, amit kedvező piaci környezettel és működési hatékonysággal indokolt. 2025-ben két jelentős bányát is portfóliójához csatolt, köztük a ghánai Akyem bányát, amelyet a Newmonttól vásárolt meg. Emellett megszerezte a kazahsztáni Raygorodok aranybányát is (az ügyletről beszámoltunk az Origón), erősítve közép-ázsiai terjeszkedését.

5. Navoi Mining

Az üzbegisztáni Navoi Mining stabil termelésnövekedést mutatott 2025-ben, megszilárdítva pozícióját a globális élmezőnyben. Az állami tulajdonú ipari óriás több kitermelési műveletet végez a Kizilkum-sivatag térségében; legfontosabb területe a Muruntau lelőhely, amely a világ egyik legnagyobb aranykészletével rendelkezik. A vállalat becslése szerint bányászati projektjeiben a lelőhelyek mintegy 150 millió uncia arany erőforrást tartalmaznak.

6. AngloGold Ashanti

Az aranybányászati szektor jelentős szereplőjeként az AngloGold Ashanti 3 millió unciás termelővé vált, miután először számolhatta el teljes éves hozzájárulásként az egyiptomi Sukari bányát, amelyben 50 százalékos tulajdonnal rendelkezik a 2024-es Centamin-felvásárlás révén. 2025-ben a vállalat jelentős előretörést hajtott végre Észak-Amerikában is az Augusta Gold felvásárlásával, amely nevadai aranybányászati projektekkel rendelkezik.

7. Polyus

Az orosz Polyus neve már-már legendás a szektorban, bár az orosz vállalat 2025-re 2,5-2,6 millió uncia közötti termelést prognosztizált, ami visszaesést jelent az előző évhez képest. Ennek oka a nagyon jelentősnek számító Olimpiada bánya tervezett termeléscsökkentése. A korábban az öt legnagyobb közé tartozó vállalat – az összes jelentős orosz aranybányászhoz hasonlóan – nyugati szankciók alatt áll, ami több működési területét is érinti.

A Polyus vállalhoz tartozó hatalmas Olimpiada aranybányáról készült felvétel
A Polyus vállalhoz tartozó hatalmas Olimpiada aranybányáról készült felvétel
Fotó: Polyus.com/Sergey Filinin

8. Gold Fields

A dél-afrikai Gold Fields termelése 18 százalékkal nőtt az elmúlt évben, köszönhetően a portfólió egészére kiterjedő működési fejlesztéseknek. Jelentős hozzájárulást adott a chilei Salares Norte bánya, amely a harmadik negyedévben érte el a kereskedelmi termelést. A vállalat emellett 3,7 milliárd ausztrál dollárért felvásárolta a Gold Road Resources céget, tovább erősítve ausztráliai jelenlétét.

9. Kinross Gold

A Kinross Gold ismét több mint 2 millió uncia aranyegyenértékű termelést ért el, annak ellenére, hogy több bányájában csökkent a kibocsátás:

  • a brazíliai Paracatu, és
  • az alaszkai Fort Knox bánya magasabb ércminőség révén növelte termelését. 

A kanadai vállalat 2026-ra hasonló szintű termeléssel számol, miközben jelentős beruházásokat tervez három amerikai fejlesztési projektben, azaz még kialakítás alatt lévő bányákban.

10. Northern Star Resources

A 2025-ös pénzügyi évben a Northern Star Resources teljesítette termelési előrejelzését, elsősorban ausztráliai termelésének köszönhetően. A vállalat az év során lezárta az 5 milliárd ausztrál dolláros De Grey Mining-felvásárlást, amely a várakozások szerint évi akár 3 millió unciára is növelheti a termelést. A 2026-os pénzügyi évre vonatkozó iránymutatást azonban nemrég lefelé módosították.

#VállalatKözpont2025-ös termelés (millió uncia)2024-es termelés (millió uncia)Változás (%)
1.NewmontEgyesült Államok5,896,85-14%
2.Agnico Eagle MinesKanada3,453,49-1%
3.Barrick MiningKanada3,263,91-17%
4.Zijin Mining GroupKína3,172,34+35%
5.Navoi Mining & Metallurgical CompanyÜzbegisztán3,163,09+2%
6.AngloGold AshantiUSA3,092,66+16%
7.Polyus*Oroszország2,553,00-15%
8.Gold FieldsDél-Afrika2,442,07+18%
9.Kinross GoldKanada2,012,13-6%
10.Northern Star Resources**Ausztrália1,631,62+1%

Forrás: Vállalati jelentések
* A termelés a 2025-ös előrejelzésen alapul
** Az adatok a 2025-ös pénzügyi év eredményein alapulnak

Ami pedig az arany árának 2026-os alakulását illeti, azt továbbra is a geopolitikai feszültségek, a világkereskedelmi bizonytalanságok uralják. Az elemzői várakozások szerint az arany árában jelentős vagy tendenciaszerű visszesés idén nem, erősödés annál inkább várható.

 

