Mindenki rohant tavaly az aranyért, most kiderült, kik dolgoztak meg érte igazán

Az arany árfolyama 2025-ben olyan szárnyalást produkált, amely során több mint 50 alkalommal döntött történelmi rekordot. Az év végére a nemesfém árfolyama több mint 40 százalékkal emelkedett, ami 1979 óta a legerősebb éves teljesítmény. A fizikai arany iránt is nőtt a kereslet, a világ jegybankjai is folytatták felvásárlásaikat. A kereslet kielégítése mögött komoly aranybányászati teljesítmények álltak tavaly is.

A Newmont aranybányászati vállalat egyik mexikói bányaterülete

Fotó: Former Goldcorp via Flickr

Az arany ára mellett az aranybányászati cégek is szárnyaltak

A Mining.com idén is összeállítást készített arról, melyek voltak a tavalyi évben a legnagyobb kitermelési mennyiséget elérő aranybányászati vállalatok. Ebből kiderül: az olyan, a legnagyobb termelők közé tartozó óriások, mint a Newmont vagy a kanadai Agnico Eagle Mines nyeresége az egekbe szökött, piaci értékeltségük pedig az aranyárakkal párhuzamosan új csúcsokat ért el. Kanadában – ahol a legtöbb aranybányászati vállalat jegyzett – az aranycégek uralták a torontói tőzsde legjobban teljesítő részvényeinek mezőnyét. Lássuk tehát, hogy melyik volt és hogyan teljesített kitermelési mennyiség tekintetében a 10 legnagyobb aranybányászati vállalat 2025-ben!

1. Newmont

A Newmont megőrizte vezető helyét a globális aranytermelők rangsorában. Az Egyesült Államokban, denveri központtal működő bányacég 2025-ben több működési mérföldkövet is elért, köztük a ghánai Ahafo North projekt kereskedelmi termelésének elindítását, valamint új szakaszba lépett több nem stratégiai eszköz értékesítését követően. Bár a Newmont teljesítette éves termelési előrejelzését, kibocsátása 14 százalékkal csökkent éves összevetésben, és a vállalat 2026-ra további visszaesést prognosztizál. 5,89 millió unciás termelésével azonban minden versenytársánál jobb eredményt ért el (a kitermelési mennyiség alapján a top 10 vállalatot összegző táblázatunkat lejjebb görgetve láthatja).

2. Agnico Eagle Mines

Az Agnico Eagle megszerezte a második helyet, miután portfóliója egészében erős teljesítményt nyújtott, és termelése meghaladta a 2025-re megadott iránymutatás középértékét. Az év során a vállalat több kulcsfontosságú befektetést hajtott végre, köztük az O3 Mining felvásárlását a Canadian Malartic komplexum megerősítése érdekében, valamint részesedésszerzést a Perpetua Resources. A következő három évben az Agnico stabil termelésre számít, amelyet a tavalyi jelentős erőforrás-növekedés és a rekordmagas tartalékszint támaszt alá.