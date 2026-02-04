Bitcoinnal fizetnek, arany van a talpuk alatt, mégis 50 millió dollárért vettek nemesfémet

El Salvador központi pénzintézete, a Banco Central de Reserva közleménye szerint az intézmény újabb 9 298 uncia aranyat szerzett be, amivel a teljes aranykészlet 67 403 unciára emelkedett. A jelenlegi piaci árak alapján az aranytartalékok összértéke megközelíti a 350 millió dollárt, azaz a kb. 112 milliárd forintot.

Aranytartalék mellé vásárolt be a jegybank

El Salvador aranybeszerzése érdekes lépés, hiszen – miként az Origo megírta – korábban a világon elsőként vezették be a bitcoint mint törvényes fizetőeszközt. Ráadásul – cikkünket itt találja – kiderült, hogy El Salvador lakosai időnként vélhetően szinte szó szerint aranyon járnak, mivel egyes geológiai felmérési eredmények szerint elképesztően értékes , kiterjedt aranylelőhelyek találhatók az országban, ahol azonban tilos a bányászat (hozzá kell tenni, hogy a felmérések eredményei vitatottak, és ha még valós is az állítólag több ezer milliárd dolláros aranytartalék, annak egy részét nem lehet kitermelni).

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a mostani aranyvásárlásban nincs semmi rendkívüli, és a fent említett két körülmény mellett az országban klasszikus értékmegőrőzként tekintenek a nemesfémre. A jegybank közlése szerint az arany „egyetemes, stratégiai tartalékeszköz”, amely hozzájárul a hosszú távú pénzügyi stabilitáshoz, és segít megvédeni a gazdaságot a globális piacok szerkezeti átalakulásainak hatásaitól.

A Mining.com cikke szerint Nayib Bukele elnök üdvözölte az aranyvásárlást. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében sajátosan úgy fogalmazott, hogy „Most vettük meg az újabb esést”, utalva a nemesfém árának aznapi jelentős visszaesésére.

A mostani beszerzés a központi bank tavaly szeptemberi, 13 999 unciás aranyvásárlását követi, amely az első ilyen tranzakció volt 1990 óta. Akkor az ügylet szintén 50 millió dollár értékű volt.

A tartalékok további erősítéseként az el salvadori kormány bejelentette, hogy újabb bitcoint is vásárolt. Az Arkham adatai szerint El Salvador jelenleg 7 547 bitcoinnal rendelkezik, amelyek piaci értéke megközelíti a 620 millió dollárt, de a beszerzések a cikkünk készítése előtti napon is folytatódtak.