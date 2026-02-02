Arany és ezüst: rekordrali után drámai összeomlás

Az arany folytatta zuhanását hétfőn, miután pénteken több mint egy évtizede nem látott mértékű esést produkált. A nemesfémek piacán tapasztalt rekordrali rendkívül gyorsan fordult át pánikszerű eladási hullámba: az arany ára 10%-kal is csökkent napon belül, míg az ezüst vesztesége elérte a 16%-ot, ezzel pedig az év eleje óta felhalmozott nyeresége teljesen eltűnt - közölte a Bloomberg.

Egyelőre véget ért az arany árfolyamának menetelése, de hosszútávon van még benne lehetőség. (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A spot arany árfolyama már közel 20%-kal van lejjebb a legutóbbi történelmi csúcsától, amelyet mindössze két kereskedési nappal korábban ért el. Az ezüst pedig pénteken minden idők legnagyobb napon belüli visszaesését szenvedte el, ami tovább fokozta a piaci sokkot.

Robert Gottlieb, a JPMorgan korábbi nemesfém-kereskedője szerint a piac egyik fő problémája az volt, hogy a befektetők túlságosan egy irányba pozicionálták magukat. Véleménye szerint „a kereskedés túlzsúfolt lett”, és az, hogy a szereplők nem akarnak további kockázatot vállalni, jelentősen visszafogja a likviditást.

Aran, ezüst: a hétfői kereskedés során így alakultak az árfolyamok

az arany ára 7,3%-kal 4536,46 dollárra esett unciánként,

az ezüst ára 15%-kal 72,68 dollárra zuhant,

a platina és palládium is gyengült,

a Bloomberg Dollar Spot Index 0,1%-kal emelkedett.

Mi okozta az arany és az ezus ralijának végét?

A nemesfémek árfolyamai az elmúlt hónapokban rekordmagasságokba emelkedtek, sokszor még a tapasztalt kereskedőket is meglepve. A rali januárban gyorsult fel igazán, amikor a befektetők tömegesen vásároltak aranyat és ezüstöt a geopolitikai bizonytalanságok, a valutaelértéktelenedéstől való félelem, valamint a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos aggodalmak miatt.

A keresletet tovább erősítette egy jelentős spekulatív vásárlási hullám Kínából is, amely extra „habot” adott a piaci emelkedésnek. Jia Zheng, egy sanghaji befektetési cég kereskedési vezetője szerint sok befektető már eleve készen állt a kiszállásra:

A legtöbb nyereségen ülő vevőnek már az egyik lába kint volt az ajtón, bármikor készen az eladásra.

A mostani esést főként az aranyfedezetű ETF-ekből történő tőkekiáramlás, illetve a tőkeáttételes derivatívák leépítése hajtotta.