Arany és ezüst: rekordrali után drámai összeomlás

Az arany folytatta zuhanását hétfőn, miután pénteken több mint egy évtizede nem látott mértékű esést produkált. A nemesfémek piacán tapasztalt rekordrali rendkívül gyorsan fordult át pánikszerű eladási hullámba: az arany ára 10%-kal is csökkent napon belül, míg az ezüst vesztesége elérte a 16%-ot, ezzel pedig az év eleje óta felhalmozott nyeresége teljesen eltűnt - közölte a Bloomberg.
A spot arany árfolyama már közel 20%-kal van lejjebb a legutóbbi történelmi csúcsától, amelyet mindössze két kereskedési nappal korábban ért el. Az ezüst pedig pénteken minden idők legnagyobb napon belüli visszaesését szenvedte el, ami tovább fokozta a piaci sokkot.
Robert Gottlieb, a JPMorgan korábbi nemesfém-kereskedője szerint a piac egyik fő problémája az volt, hogy a befektetők túlságosan egy irányba pozicionálták magukat. Véleménye szerint „a kereskedés túlzsúfolt lett”, és az, hogy a szereplők nem akarnak további kockázatot vállalni, jelentősen visszafogja a likviditást.
Aran, ezüst: a hétfői kereskedés során így alakultak az árfolyamok
- az arany ára 7,3%-kal 4536,46 dollárra esett unciánként,
- az ezüst ára 15%-kal 72,68 dollárra zuhant,
- a platina és palládium is gyengült,
- a Bloomberg Dollar Spot Index 0,1%-kal emelkedett.
Mi okozta az arany és az ezus ralijának végét?
A nemesfémek árfolyamai az elmúlt hónapokban rekordmagasságokba emelkedtek, sokszor még a tapasztalt kereskedőket is meglepve. A rali januárban gyorsult fel igazán, amikor a befektetők tömegesen vásároltak aranyat és ezüstöt a geopolitikai bizonytalanságok, a valutaelértéktelenedéstől való félelem, valamint a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos aggodalmak miatt.
A keresletet tovább erősítette egy jelentős spekulatív vásárlási hullám Kínából is, amely extra „habot” adott a piaci emelkedésnek. Jia Zheng, egy sanghaji befektetési cég kereskedési vezetője szerint sok befektető már eleve készen állt a kiszállásra:
A legtöbb nyereségen ülő vevőnek már az egyik lába kint volt az ajtón, bármikor készen az eladásra.
A mostani esést főként az aranyfedezetű ETF-ekből történő tőkekiáramlás, illetve a tőkeáttételes derivatívák leépítése hajtotta.
Kína szerepe kulcsfontosságú lehet
A következő időszakban nagy kérdés, hogy a kínai befektetők mennyire vásárolják meg az árzuhanást („buy the dip”). Bár a sanghaji árfolyam tovább esett, továbbra is prémiumon kereskedtek az arany helyi piacán a nemzetközi árhoz képest.
A hétvégén vásárlók tömege jelent meg Shenzhen legnagyobb aranypiacán, hogy ékszereket és rudakat vásároljon a kínai újév előtt. Az elemzők szerint az ünnepek közelsége ugyanakkor arra késztetheti a kereskedőket, hogy csökkentsék kockázatos pozícióikat.
Kína piacai február 16-tól több mint egy hétre bezárnak a holdújévi ünnepek miatt.
A pénteki összeomlás kiváltó oka: Fed-vezetői jelölés
A pénteki drámai eladási hullám közvetlen kiváltója az volt, hogy Donald Trump bejelentette: Kevin Warsh-t jelöli a Fed élére. A hír hatására a dollár jelentősen erősödött, ami rontotta az arany iránti befektetői hangulatot, hiszen a nemesfém dollárban denominált eszköz.
Warsh-t a piac a legkeményebb inflációellenes jelöltnek tartja, így a befektetők szigorúbb monetáris politikára számítanak, ami támogatná a dollárt és nyomás alá helyezné az arany árát.
Technikai tényezők is gyorsították az esést
A piacot már korábban is feszültség jellemezte, mivel a volatilitás és az árak emelkedése megterhelte a kereskedők kockázati modelljeit. A Goldman Sachs szerint a rekordmennyiségű vételi opció (call option) vásárlás önmagában is mechanikusan erősítette az árfolyam-emelkedést, mert az opcióeladók kénytelenek voltak fedezeti vásárlásokat végrehajtani.
Ole Sloth Hansen, a Saxo Bank stratégája a jelenlegi helyzet apiacról való „teljes kiszállásként” jellemezte. Szerinte, az alapvető fundamentális támogatás csak akkor tér vissza, ha az eladási hullám lezárul.
Mi várható hosszabb távon?
Bár a rövid távú piaci mozgások drámaiak, több elemző szerint az arany fundamentális hajtóerői továbbra is erősek. A Deutsche Bank elemzője, Michael Hsueh úgy fogalmazott: a jelenlegi körülmények nem utalnak tartós trendfordulóra, és a bank továbbra is 6000 dolláros célárat tart fenn unciánként.
Az ezüst esetében az ár 71,66 dollár alá esett, vagyis a tavaly év végi szint alá. Kínában a korábbi spekulatív kereslet szűk kínálatot okozott, ám az elemzők szerint ez enyhülhet, ha az eladási hullám megtöri az egyirányú rali várakozását.