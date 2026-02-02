Arany és ezüst: rekordrali után drámai összeomlás

Hírlevél
Az arany és az ezüst árfolyama drámai zuhanásba kezdett, miután a nemesfémek több hónapos rekordrallyja hirtelen összeomlott. A befektetők tömeges kiszállása és a dollár erősödése nyomán az arany közel 20 százalékot esett csúcsáról, míg az ezüst idei nyeresége teljesen eltűnt.
Az arany folytatta zuhanását hétfőn, miután pénteken több mint egy évtizede nem látott mértékű esést produkált. A nemesfémek piacán tapasztalt rekordrali rendkívül gyorsan fordult át pánikszerű eladási hullámba: az arany ára 10%-kal is csökkent napon belül, míg az ezüst vesztesége elérte a 16%-ot, ezzel pedig az év eleje óta felhalmozott nyeresége teljesen eltűnt - közölte a Bloomberg.

arany árfolyam, ezüs ára, nemesfémek
Egyelőre véget ért az arany árfolyamának menetelése, de hosszútávon van még benne lehetőség. (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A spot arany árfolyama már közel 20%-kal van lejjebb a legutóbbi történelmi csúcsától, amelyet mindössze két kereskedési nappal korábban ért el. Az ezüst pedig pénteken minden idők legnagyobb napon belüli visszaesését szenvedte el, ami tovább fokozta a piaci sokkot.

Robert Gottlieb, a JPMorgan korábbi nemesfém-kereskedője szerint a piac egyik fő problémája az volt, hogy a befektetők túlságosan egy irányba pozicionálták magukat. Véleménye szerint „a kereskedés túlzsúfolt lett”, és az, hogy a szereplők nem akarnak további kockázatot vállalni, jelentősen visszafogja a likviditást.

 

Aran, ezüst: a hétfői kereskedés során így alakultak az árfolyamok

  • az arany ára 7,3%-kal 4536,46 dollárra esett unciánként,
  • az ezüst ára 15%-kal 72,68 dollárra zuhant,
  • a platina és palládium is gyengült,
  • a Bloomberg Dollar Spot Index 0,1%-kal emelkedett.

Mi okozta az arany és az ezus ralijának végét?

A nemesfémek árfolyamai az elmúlt hónapokban rekordmagasságokba emelkedtek, sokszor még a tapasztalt kereskedőket is meglepve. A rali januárban gyorsult fel igazán, amikor a befektetők tömegesen vásároltak aranyat és ezüstöt a geopolitikai bizonytalanságok, a valutaelértéktelenedéstől való félelem, valamint a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos aggodalmak miatt.

A keresletet tovább erősítette egy jelentős spekulatív vásárlási hullám Kínából is, amely extra „habot” adott a piaci emelkedésnek. Jia Zheng, egy sanghaji befektetési cég kereskedési vezetője szerint sok befektető már eleve készen állt a kiszállásra:

A legtöbb nyereségen ülő vevőnek már az egyik lába kint volt az ajtón, bármikor készen az eladásra. 

A mostani esést főként az aranyfedezetű ETF-ekből történő tőkekiáramlás, illetve a tőkeáttételes derivatívák leépítése hajtotta.

Kína szerepe kulcsfontosságú lehet

A következő időszakban nagy kérdés, hogy a kínai befektetők mennyire vásárolják meg az árzuhanást („buy the dip”). Bár a sanghaji árfolyam tovább esett, továbbra is prémiumon kereskedtek az arany helyi piacán a nemzetközi árhoz képest.

A hétvégén vásárlók tömege jelent meg Shenzhen legnagyobb aranypiacán, hogy ékszereket és rudakat vásároljon a kínai újév előtt. Az elemzők szerint az ünnepek közelsége ugyanakkor arra késztetheti a kereskedőket, hogy csökkentsék kockázatos pozícióikat.

Kína piacai február 16-tól több mint egy hétre bezárnak a holdújévi ünnepek miatt.

A pénteki összeomlás kiváltó oka: Fed-vezetői jelölés

A pénteki drámai eladási hullám közvetlen kiváltója az volt, hogy Donald Trump bejelentette: Kevin Warsh-t jelöli a Fed élére. A hír hatására a dollár jelentősen erősödött, ami rontotta az arany iránti befektetői hangulatot, hiszen a nemesfém dollárban denominált eszköz.

Warsh-t a piac a legkeményebb inflációellenes jelöltnek tartja, így a befektetők szigorúbb monetáris politikára számítanak, ami támogatná a dollárt és nyomás alá helyezné az arany árát.

Technikai tényezők is gyorsították az esést

A piacot már korábban is feszültség jellemezte, mivel a volatilitás és az árak emelkedése megterhelte a kereskedők kockázati modelljeit. A Goldman Sachs szerint a rekordmennyiségű vételi opció (call option) vásárlás önmagában is mechanikusan erősítette az árfolyam-emelkedést, mert az opcióeladók kénytelenek voltak fedezeti vásárlásokat végrehajtani.

Ole Sloth Hansen, a Saxo Bank stratégája a jelenlegi helyzet apiacról való „teljes kiszállásként” jellemezte. Szerinte, az alapvető fundamentális támogatás csak akkor tér vissza, ha az eladási hullám lezárul.

Mi várható hosszabb távon?

Bár a rövid távú piaci mozgások drámaiak, több elemző szerint az arany fundamentális hajtóerői továbbra is erősek. A Deutsche Bank elemzője, Michael Hsueh úgy fogalmazott: a jelenlegi körülmények nem utalnak tartós trendfordulóra, és a bank továbbra is 6000 dolláros célárat tart fenn unciánként.

Az ezüst esetében az ár 71,66 dollár alá esett, vagyis a tavaly év végi szint alá. Kínában a korábbi spekulatív kereslet szűk kínálatot okozott, ám az elemzők szerint ez enyhülhet, ha az eladási hullám megtöri az egyirányú rali várakozását.

 

