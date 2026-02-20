Egy rejtélyes adományozó több mint 1 milliárd forintnyi aranyat adott városi vízhálózat felújítására

Egy japán nagyváros jelentős, ugyanakkor szokatlan adományt kapott az elöregedő vízhálózat felújítására: 21 kilogrammnyi aranyrudat. A közel hárommillió lakosú Oszaka Japán harmadik legnagyobb városa, a Kanszai régió gazdasági központja. Ugyanakkor – sok más japán településhez hasonlóan – itt is komoly gondot jelent a víz- és csatornahálózat elöregedése, amely egyre növekvő biztonsági kockázatot hordoz.

Egy rejtélyes adományozó 21 kg aranyat adott Oszaka városának a vezetékrendszer felújításához (illusztráció)

Fotó: Pexels

Jól jön Oszakának az aranyból szerezhető pénz

A városi vízművek adatai szerint a 2024-es pénzügyi évben több mint 90 csőtörést regisztráltak az utak alatt. „Az elöregedett vízvezetékek cseréje hatalmas beruházást igényel. Ezért csak hálásak lehetünk” – mondta Yokoyama újságírói kérdésre válaszolva a jelentős aranyadomány kapcsán a BBC beszámolója szerint. Hozzátette: az aranyadomány értéke, annak nagysága „megdöbbentő”, és szinte „szavakat sem talál” a nagylelkű felajánlásra.

A polgármester arról is tájékoztatást adott, hogy ugyanaz a rejtélyes adományozó korábban 500 ezer jent készpénzben is felajánlott a városi vízművek számára.

A városi vízügyi hivatala közleményében köszönetet mondott az aranyadományért, és jelezte: az összeget a vízvezetékek állapotromlásának kezelésére és a szükséges felújításokra fordítják.

A helyi sajtó beszámolói szerint Japán vízvezetékeinek több mint 20 százaléka már túllépte a törvényben meghatározott, 40 éves élettartamot.

Felvétel az aranyrudakról:

Egyre gyakoribbak a víznyelők

Az elöregedett csatornahálózat miatt egyre gyakoribbak a víznyelők is a japán városokban.

Tavaly Szaitama prefektúra területén egy hatalmas víznyelő elnyelte egy teherautó vezetőfülkéjét, a sofőr életét vesztette.

A feltételezések szerint az esetet egy megrepedt szennyvízcső okozta.

Az incidens nyomán a japán hatóságok felgyorsították az országos csőcsereprogram előkészítését, ám a költségvetési nehézségek több helyen hátráltatják a szükséges felújítási munkálatokat.

Az adományról cikk jelent meg a Japan Today oldalán is, az ahhoz hozzászólók azonban jóval szkeptikusabbak voltak a polgármesterhez képest. Volt, aki megemlítette, kiábrándító, hogy erre van szükség a vízvezetékrendszer felújításához, miközben egyébként annak teljes költsége csak Oszakában több milliárd jen lehet. Egy másik hozzászóló pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az adomány valóban rendkívüli, az aranyrudak eladása esetén abból származó készpénz jelenősen kevesebb lesz majd a nemesfém értékéhez képest annak adókötelezettsége miatt.