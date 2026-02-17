Vége az arany aranykorának?

Az azonnali aranyár kedden nap közben akár 2,7 százalékkal is csökkent, ezzel több mint egy hete nem látott szintre gyengült – számolt be a Bloomberg.

Kifulladt a lendület: 4900 dollár alatti jegyzésen az arany a holdújévi kereskedésben / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

A visszaesés az előző napi 1 százalékos gyengülést követte. Pénteken még átmeneti erősödés bontakozott ki, miután az Egyesült Államokban a vártnál mérsékeltebb inflációs adat látott napvilágot, ami erősítette a kamatcsökkentési várakozásokat. Az alacsonyabb kamatkörnyezet jellemzően kedvez a hozamot nem termelő nemesfémeknek.

Megtört a lendület: véget ért az arany többéves ralija?

A spekulatív vételek hulláma január végére kifulladt, és az arany többéves emelkedő trendje is megbicsaklott. Az unciánként 5595 dollár feletti csúcsról a hónap fordulóján két nap alatt meredek korrekció bontakozott ki, amely 4400 dollár közelébe lökte vissza az árfolyamot. Bár azóta részben korrigált a piac, a kereskedés továbbra is rendkívül hektikus – írja a Bloomberg.

Több nagybank – köztük a BNP Paribas, a Deutsche Bank és a Goldman Sachs – ugyanakkor arra számít, hogy az emelkedő trend újraindulhat. Értékelésük szerint az arany drágulását támogató fundamentumok változatlanul fennállnak:

a fokozódó geopolitikai feszültségek,

a Fed függetlenségével kapcsolatos piaci kérdések,

valamint a devizáktól és államkötvényektől való globális elfordulás.

„Továbbra is két fő makrogazdasági tényezőt látunk, amely támogatja az aranyat: az inflációt és a dollár értékének erózióját” – írták a Jefferies elemzői, köztük Fahad Tariq. A bank 2026-ra vonatkozó előrejelzését unciánként 4200 dollárról 5000 dollárra emelte. Az infláció és a devizaérték-kockázatok miatt aggódó befektetők és jegybankok számára szerintük „lényegében a reáleszközök maradnak az egyetlen alternatívák”.

Kritikus szint közelében az árfolyam

Rövid távon ugyanakkor nő a lefelé mutató kockázat, ha az arany tartósan 5000 dollár alatt ragad. Ez a közelmúltbeli volatilitás után tovább hűtheti a vételi pozíciókat építő befektetők étvágyát – figyelmeztetett Fawad Razaqzada, a City Index elemzője.

Az amerikai kamatpálya továbbra is a befektetők fókuszában áll a pénteki, a vártnál gyengébb inflációs adat után. Az Egyesült Államok piacai az Elnökök napját követően nyitnak újra, a piacok pedig a Fed januári ülésének szerdán érkező jegyzőkönyvére várnak, hogy frissebb jelzéseket kapjanak a gazdasági kilátásokról.