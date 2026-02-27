Új gyárat épít az Aranyfácán: Békésben terjeszkedik a hungarikumot gyártó cég

Jelentős beruházás veszi kezdetét a Békés vármegyei Mezőberényben, ami egyszerre jelent előrelépést a hazai élelmiszeripar és egy legendás magyar márka életében. Dankó Béla, a térség fideszes országgyűlési képviselője a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett a támogatói szerződés az Aranyfácán Product Kft. új paradicsomfeldolgozó üzemének megépítésére. A tízmilliárd forintos projekt felét, azaz ötmilliárd forintot az állam biztosítja. Dankó Béla bejegyzésében hangsúlyozta, hogy: „Ez nem csupán egy új gyár. Ez a magyar vidék megerősítésének újabb bizonyítéka." A több mint kilencezer lakosú Mezőberény számára ez a lépés új munkahelyeket és jelentős adóbevételt jelent, míg a helyi és környékbeli termelők stabil piacot nyernek terményeiknek. Siklósi István, a település független polgármestere hozzátette: az önkormányzat és a cég már öt éve dolgozik közösen azon, hogy az üzem náluk valósuljon meg.
90 éves tradíció: cukortól az Aranyfácánig
Az Aranyfácán név ismerősen cseng nem csak a magyar – de a nemzetközi – vásárlók fülében is. A márka története egészen az 1800-as évek végéig, a Hatvani Cukorgyár megalapításáig nyúlik vissza. Amikor a húszas-harmincas évek válságai miatt a cukorgyártás lendülete alábbhagyott, az akkori vezetés, báró Hatvany Endre irányításával új, versenyképes termék után nézett.
1934 nyarán a cukorgyár területén, a meglévő infrastruktúrára építve hozták létre a paradicsomsűrítő üzemet, amely a szomszédos nagygombosi gazdaság alapanyagait dolgozta fel. A névválasztást egy helyi különlegesség inspirálta: a birtokon vadászati célok nélkül betelepített, elegáns aranyfácánok éltek, amelyek jólétet és rangot sugároztak. Az „Aranyfácán” védjegyet még abban az évben, 1934 augusztusában be is jegyezték.
A termék hamar keresett cikké vált a világpiacon, a gyárat pedig folyamatosan modernizálták. Túlélte a háborús bombázásokat, az államosítást, és a hatvanas-hetvenes években Közép-Európa egyik legnagyobb paradicsomfeldolgozó bázisává nőtte ki magát.
Kiváló minőség, titkos receptúra
A cég a mai napig ragaszkodik az eredeti, „nagymama konyháját” idéző, de modernizált vákuumos sűrítési technológiához. A termék százszázalékos tisztaságú, kizárólag magyar földeken, szabadföldi síkműveléssel termesztett paradicsomból készül. Hozzáadott cukrot, sót, tartósítószert vagy ízfokozót nem tartalmaz.
Különlegessége a magas likopintartalom (ami az élénkpiros színért is felelős), amely az alkalmazott kíméletes, hőkezeléses eljárás révén még jobban is hasznosul az emberi szervezetben, mint a nyers paradicsom esetében. A minőséget a szigorú szerződéses termesztés, az érett bogyók gondos válogatása és a többszörösen lakkozott, ikonikus fémdobozos csomagolás garantálja.
Hungarikum a világpiacon
A Hatvani Aranyfácán sűrített paradicsom 2022 decemberében bekerült a Magyar Értéktárba, elnyerve a kiemelkedő nemzeti érték, a Hungarikum címet. A márka ma mintegy 90 országban bejegyzett védjegy, és kétszeres Magyar Termék Nagydíjas.
A cég gazdasági mutatói is a folyamatos fejlődést igazolják:
- az Aranyfácán Product Kft. 2024-ben közel 3,5 milliárd forintos nettó árbevételt ért el,
- amiből a stabil nemzetközi jelenlétet bizonyítva 1,8 milliárd forint származott exportból (főleg Svédország, Lengyelország, Libanon és Ausztrália piacairól).
A most bejelentett mezőberényi beruházás egy újabb mérföldkő ebben a kilenc évtizedes történetben. A fejlesztés biztosítja, hogy az Aranyfácán kapacitásait növelve és modern eszközparkját bővítve, a 21. században is a hazai élelmiszeripar egyik zászlóshajója maradjon.