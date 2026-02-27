Új gyárat épít az Aranyfácán: Békésben terjeszkedik a hungarikumot gyártó cég

Jelentős beruházás veszi kezdetét a Békés vármegyei Mezőberényben, ami egyszerre jelent előrelépést a hazai élelmiszeripar és egy legendás magyar márka életében. Dankó Béla, a térség fideszes országgyűlési képviselője a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett a támogatói szerződés az Aranyfácán Product Kft. új paradicsomfeldolgozó üzemének megépítésére. A tízmilliárd forintos projekt felét, azaz ötmilliárd forintot az állam biztosítja. Dankó Béla bejegyzésében hangsúlyozta, hogy: „Ez nem csupán egy új gyár. Ez a magyar vidék megerősítésének újabb bizonyítéka." A több mint kilencezer lakosú Mezőberény számára ez a lépés új munkahelyeket és jelentős adóbevételt jelent, míg a helyi és környékbeli termelők stabil piacot nyernek terményeiknek. Siklósi István, a település független polgármestere hozzátette: az önkormányzat és a cég már öt éve dolgozik közösen azon, hogy az üzem náluk valósuljon meg.

Aranyfácán sűrített paradicsom / Fotó: MW archív

90 éves tradíció: cukortól az Aranyfácánig

Az Aranyfácán név ismerősen cseng nem csak a magyar – de a nemzetközi – vásárlók fülében is. A márka története egészen az 1800-as évek végéig, a Hatvani Cukorgyár megalapításáig nyúlik vissza. Amikor a húszas-harmincas évek válságai miatt a cukorgyártás lendülete alábbhagyott, az akkori vezetés, báró Hatvany Endre irányításával új, versenyképes termék után nézett.

A cég a fennállása során több különböző terméket is gyártott. Ezen a képen éppen borsót töltése zajlik. / Fotó: Lajos György / MTI Rt. Fotóarchívum

1934 nyarán a cukorgyár területén, a meglévő infrastruktúrára építve hozták létre a paradicsomsűrítő üzemet, amely a szomszédos nagygombosi gazdaság alapanyagait dolgozta fel. A névválasztást egy helyi különlegesség inspirálta: a birtokon vadászati célok nélkül betelepített, elegáns aranyfácánok éltek, amelyek jólétet és rangot sugároztak. Az „Aranyfácán” védjegyet még abban az évben, 1934 augusztusában be is jegyezték.

Konzerv üvegek a gyár sorain. / Fotó: MTVA Sajtó- és Fotóarchívum: Birgés Árpád

A termék hamar keresett cikké vált a világpiacon, a gyárat pedig folyamatosan modernizálták. Túlélte a háborús bombázásokat, az államosítást, és a hatvanas-hetvenes években Közép-Európa egyik legnagyobb paradicsomfeldolgozó bázisává nőtte ki magát.

Kiváló minőség, titkos receptúra

A cég a mai napig ragaszkodik az eredeti, „nagymama konyháját” idéző, de modernizált vákuumos sűrítési technológiához. A termék százszázalékos tisztaságú, kizárólag magyar földeken, szabadföldi síkműveléssel termesztett paradicsomból készül. Hozzáadott cukrot, sót, tartósítószert vagy ízfokozót nem tartalmaz.