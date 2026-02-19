Aranyláz tört ki egy vidéki város körül, több ezren lepték el a környéket

Újra aranyláz söpör végig Dél-Afrikán, miután többségében szegény munkavállalók leptek el egy vidéki térséget annak reményében, hogy egycsapásra komoly értéket képviselő nemesfémhez juthatnak. Az Africanews beszámolója szerint az egész nagyjából egy hete kezdődött, amikor egy férfi – egy városon kívüli marhakarámban – állítólag aranyat talált, miközben kerítésoszlopot ásott le. A hír villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, és néhány napon belül megtelt a terület reménykedő aranyásókkal, akik lyukakat vájtak a talajba.

Aranyláz tört ki Dél-Afrikában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Sokakat elkapott az aranyláz

Nem csoda, hogy egy ilyen értesülés hatására nagy tömegek gyűlnek össze egy város környéként a gyors pénzszerzés reményében.

Az országban a munkanélküliség megközelíti a 32 százalékot, így még a valószínűtlen könnyű pénzről szóló pletykák is elegendőek ahhoz, hogy aranyláz alakuljon ki.

Ráadásul Springs a hatvanas évek végéig jelentős aranybányászati központnak számított, ami sokak szemébe megalapozott várakozást jelenthet ahhoz, hogy újra aranyat találtak a környéken.

„Úgy terjedtek a szerencsevadászok, mint egy vírus” – mondta egy biztonsági őr, aki bádogkunyhója előtt nyilatkozott, ahonnan rálátni a mezőre, ahol sokan azért túrják a földet, mert abban bíznak, megcsinálják szerencséjüket. A biztonsági őr felidézte, hogy az első aranykeresők már február 8-án megjelentek a környéken.

Már egy kisebb mennyiségű arany is komoly anyagi biztonságot adhat

Mivel az arany ára unciánként 5 000 dollár fölé emelkedett, sokak számára már egy kisebb mennyiség megtalálásának reménye is felülírja azt, hogy a saját szakállra végzett aranykeresés alapvetően jogellenest. A tartományi szóvivő figyelmeztetett:

a kutatás súlyosan károsítja a környezetet, miközben a hatóságok még nem erősítették meg, hogy valóban található-e arany a helyszínen.

Az Ásványi és Kőolajforrások Minisztériuma arra szólította fel az ásókat, hogy igényeljenek hivatalos engedélyt a kutatáshoz. Eközben egy bányászati szakértő arra figyelmeztetett: lehet, hogy a lelkesedés alaptalan.