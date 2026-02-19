Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

Ezt tudnia kell!

Most már biztos: megérezzük, hogy nem jön olaj a Barátság-vezetéken – erre kell felkészülni

aranyláz

Aranyláz tört ki egy vidéki város körül, több ezren lepték el a környéket

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aranykeresők tucatjai lepték el egy, közigazgatási értelemben nem létező, szedett-vedett hajlékokból álló település környékét a dél-afrikai Springs városánál, mintegy 50 kilométerre keletre Johannesburg központjától. Az aranylázban szerencsét próbálók a földet kutatják, abban a reményben, hogy aranyra bukkannak, miután nemrég egy helyi dolgozó bejelentette: nemesfémre bukkant munkája közben. Pár éve már kialakult egy hasonló, rövid ideig tartó láz Dél-Afrikában, csak akkor gyémántoknak hitt kvarcok miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aranylázkörnyékDél-Afrikavidék

Újra aranyláz söpör végig Dél-Afrikán, miután többségében szegény munkavállalók leptek el egy vidéki térséget annak reményében, hogy egycsapásra komoly értéket képviselő nemesfémhez juthatnak. Az Africanews beszámolója szerint az egész nagyjából egy hete kezdődött, amikor egy férfi – egy városon kívüli marhakarámban – állítólag aranyat talált, miközben kerítésoszlopot ásott le. A hír villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, és néhány napon belül megtelt a terület reménykedő aranyásókkal, akik lyukakat vájtak a talajba.

Aranyláz tört ki Dél-Afrikában (illusztráció)
Aranyláz tört ki Dél-Afrikában (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Sokakat elkapott az aranyláz

Nem csoda, hogy egy ilyen értesülés hatására nagy tömegek gyűlnek össze egy város környéként a gyors pénzszerzés reményében. 

Az országban a munkanélküliség megközelíti a 32 százalékot, így még a valószínűtlen könnyű pénzről szóló pletykák is elegendőek ahhoz, hogy aranyláz alakuljon ki.

Ráadásul Springs a hatvanas évek végéig jelentős aranybányászati központnak számított, ami sokak szemébe megalapozott várakozást jelenthet ahhoz, hogy újra aranyat találtak a környéken.

„Úgy terjedtek a szerencsevadászok, mint egy vírus” – mondta egy biztonsági őr, aki bádogkunyhója előtt nyilatkozott, ahonnan rálátni a mezőre, ahol sokan azért túrják a földet, mert abban bíznak, megcsinálják szerencséjüket. A biztonsági őr felidézte, hogy az első aranykeresők már február 8-án megjelentek a környéken.

Már egy kisebb mennyiségű arany is komoly anyagi biztonságot adhat

Mivel az arany ára unciánként 5 000 dollár fölé emelkedett, sokak számára már egy kisebb mennyiség megtalálásának reménye is felülírja azt, hogy a saját szakállra végzett aranykeresés alapvetően jogellenest. A tartományi szóvivő figyelmeztetett: 

a kutatás súlyosan károsítja a környezetet, miközben a hatóságok még nem erősítették meg, hogy valóban található-e arany a helyszínen.

Az Ásványi és Kőolajforrások Minisztériuma arra szólította fel az ásókat, hogy igényeljenek hivatalos engedélyt a kutatáshoz. Eközben egy bányászati szakértő arra figyelmeztetett: lehet, hogy a lelkesedés alaptalan.

A jelentős ásványkincs-tartalékairól régóta ismert Dél-Afrika már átélt hasonló rohamot 2021-ben is. Akkor a KwaZulu-Natal tartományban talált kristályszerű kövek váltottak ki gyémántlázat: egy pásztor talált rá az első csillogó kövekre egy mezőn, amiről elterjedt a hír, hogy gyémánt. Ennek hatására több mint 3000 ember sereglett a helyszínre ásókkal és csákányokkal a meggazdagodás reményében. Azonban a kormány által kirendelt geológusok vizsgálata megállapította, hogy a leletek nem gyémántok, hanem kvarckristályok, amelyek értéke elenyésző.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!