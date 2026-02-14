Aranyrudakban tartotta élete megtakarítását, majd véletlenül kidobta – nagyszabású akció indult

Könnyen elképzelhető annak a férfinak a kétségbeesése, aki véletlenül 130 000 euró (körülbelül 50 millió forint) értékű aranyat dobott ki a kukába. Amikor észbe kapott, pánikba esve rohant a rendőrséghez. De a rendőrök eleinte nem hitték el az aranyrúd kidobásáról szóló történetét. Ezután látványos akció következett a doboz megtalálása érdekében – számolt be az esetről a német Bild.

Közel ötvenmillió forint értékű aranyrúd került a kukába, nagyszabású akció indult annak visszaszerzése érdekében (illusztráció)

Az 57 éves, Puglia régióból származó férfi évekig minden megtakarítását aranyrudakba fektette. Összesen 20 rudat tartott egy fémdobozban. Egy feledékeny pillanatában a dobozt egy szemetesbe dobta Torre Lapillóban, az út szélén. Magyarázata szerint, elfelejtette, mit tartalmaz a doboz és szemétnek hitte.

Aranyrúd: kétkedő rendőrök

A férfi csak másnap döbbent rá, hogy mit tett. Február 3-án a Porto Cesareo-i rendőrőrsre ment, és az olasz média beszámolói szerint elmondta a rendőröknek az értékes kincsről szóló esetét. Segítséget kért tőlük az aranyrudak megtalálásához. A rendőrök eleinte kételkedtek a beszámolójában. A történet túl abszurdnak hangzott. A férfi azonban kitartott. Vallomásának igazolására a rendőrök átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, és azon valóban látszott, ahogy a férfi a szemetesbe dobja a tartályt.

Nagyszabású művelet a hulladéklerakóban

Aztán mindenki szembesült egy újabb problémával: a szemetest már rég kiürítették. A tartalma már egy közeli hulladéklerakóban volt. A helyi rendőrök a Campi Salentina vállalat műveleti és mobil egységének kollégáival együtt azonnal intézkedtek, és felkutatták a Jón-tenger térségében hulladékot begyűjtő és kezelő cég által használt furgont.

Ezt követően a hulladéklerakóban órákig tartó keresés kezdődött a szemétben. A rendőrök a hulladéklerakó dolgozóival együtt átkutatták a kirakott zsákokat, amíg meg nem találták a fémdobozt. A formaságok elvégzése után a tulajdonosát felkérték, hogy menjen be az őrsre. Ott a meglepett férfi visszakapta aranykincsét.

