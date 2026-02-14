Árrésstop: van, ahol kivezetik, nálunk meghosszabbította a kormány

Miként az várható volt, hivatalosan is meghosszabbította a magyar kormány az élelmiszereket és drogériai termékeket érintő árrésstopot, amely eredetileg február 28-án járt volna le, így azonban május 31-éig még biztosan érvényben marad. A héten publikált KSH kedvező kereskedelmi adatok alapján a nemzetgazdasági minisztérium úgy értékelte: az árréskorlátozás jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához, így az áremelések elleni küzdelem jegyében indokolt annak meghosszabbítása.
Szerbiában nem vált be az árrésstop
Szerbia csupán tavaly ősztől vezette be a magyar példa alapján több ezer termékre az árrésstopot, ám máris úgy döntöttek: megszüntetik a korlátozást. Az árrésstop bevezetését a helyi kormányzat azzal indokolta, hogy a kereskedelmi láncok túlzott haszonkulcsai hozzájárultak az árak emelkedéséhez.
Abban bíztak, hogy az intézkedés megfékezi azokat a folyamatokat, amelyek oda vezettek, hogy egyes helyi termékek ára Szerbiában magasabb volt, mint más országokban.
A Nova ekonomija azonban arról számolt be, hogy a szerb kormány január végi módosításával feloldotta a beszállítói árak befagyasztását a tavaly augusztus 1-jei szinten, így azok márciustól ismét szabadon alakíthatók lesznek. Jagoda Lazarević kereskedelmi miniszter szerint a mostani lépés teret adhat az árak csökkentésének, a szakértők azonban inkább drágulásra számítanak.
Lehetséges árcsökkenés?
Dragovan Milićević közgazdász, a Kereskedelmi Minisztérium volt államtitkára a lapnak azt mondta: hogy egy cég csökkenti-e az árakat, kizárólag a saját döntésén múlik, de ennek most nincs realitása. Mint rámutatott, a beszállítók eddig is csökkenthették volna áraikat, mivel a rendelet csak a maximumot korlátozta. Az elmúlt időszakban azonban három fontos költségtényező közül kettő – az energia és a munkaerő – drágult.
- Októberben emelkedett a vállalati villamosenergia-ár,
- valamint a minimálbér is nőtt,
ami összességében magasabb költségeket jelent a termelők számára.
Láncreakciók következnek. Amikor az áram drágult, az nem jelenhetett meg az árakban a befagyasztás miatt, most azonban a gyártók ezt érvényesíthetik
– fogalmazott Milićević.
Hasonlóan vélekedett Vasko Kelić, a Társadalomtudományi Intézet kutatója is. Szerinte elképzelhető, hogy a készülő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvény bizonyos mértékben mérsékelheti az árakat, de jelentős csökkenésre nem számít. Úgy véli, az árréskorlátozási rendelet március 1-jei lejárta és az új törvény hatálybalépése közötti időszakban inkább áremelkedések várhatók, bár nem drámai mértékben.
A szakértő arra is emlékeztetett, hogy a kereskedelmi láncok korábban nyilvánosan jelezték nehézségeiket, több üzletet bezártak és létszámot csökkentettek, ami ugyan mérsékelte költségeiket, de nem zárja ki az árkorrekciót.
Elmaradt a remélt 20 százalékos csökkenés
A szakértők szerint a rendelet ugyan egyes termékeknél árcsökkenést hozott, de a lakosság általánosan nem tapasztalta a beígért mértékű mérséklődést. Aleksandar Vučić államfő korábban azt mondta, hogy az intézkedések akár 20 százalékos árcsökkenést is eredményezhetnek. Ez azonban sem a gyakorlatban, sem a hivatalos adatok alapján nem valósult meg – írta a Vajdaság Ma.
A vajdasági magyar portál jelezte, a szerb Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 decemberében az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára 0,5 százalékkal volt alacsonyabb az előző hónaphoz képest. Az éves infláció decemberben 2,7 százalékot tett ki, míg 2025 egészében a fogyasztói árak 3,8 százalékkal emelkedtek 2024-hez viszonyítva.
Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, Magyarországon az intézkedések eredménye már mérhető: a januári inflációs adatok szerint a fogyasztói árak emelkedése éves szinten 2,1 százalékra lassult a decemberi 3,3 százalékról. Az infláció főként az élelmiszerek árának csökkenése miatt mérséklődött az elemzőket is meglepő mértékben.