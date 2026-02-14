Árrésstop: van, ahol kivezetik, nálunk meghosszabbította a kormány

Miként az várható volt, hivatalosan is meghosszabbította a magyar kormány az élelmiszereket és drogériai termékeket érintő árrésstopot, amely eredetileg február 28-án járt volna le, így azonban május 31-éig még biztosan érvényben marad. A héten publikált KSH kedvező kereskedelmi adatok alapján a nemzetgazdasági minisztérium úgy értékelte: az árréskorlátozás jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához, így az áremelések elleni küzdelem jegyében indokolt annak meghosszabbítása.

Szupermarket Belgrádban – a szerb árrésstop jelenleg 15-20 százalékos / Fotó: AFP

Szerbiában nem vált be az árrésstop

Szerbia csupán tavaly ősztől vezette be a magyar példa alapján több ezer termékre az árrésstopot, ám máris úgy döntöttek: megszüntetik a korlátozást. Az árrésstop bevezetését a helyi kormányzat azzal indokolta, hogy a kereskedelmi láncok túlzott haszonkulcsai hozzájárultak az árak emelkedéséhez.

Abban bíztak, hogy az intézkedés megfékezi azokat a folyamatokat, amelyek oda vezettek, hogy egyes helyi termékek ára Szerbiában magasabb volt, mint más országokban.

A Nova ekonomija azonban arról számolt be, hogy a szerb kormány január végi módosításával feloldotta a beszállítói árak befagyasztását a tavaly augusztus 1-jei szinten, így azok márciustól ismét szabadon alakíthatók lesznek. Jagoda Lazarević kereskedelmi miniszter szerint a mostani lépés teret adhat az árak csökkentésének, a szakértők azonban inkább drágulásra számítanak.

Lehetséges árcsökkenés?

Dragovan Milićević közgazdász, a Kereskedelmi Minisztérium volt államtitkára a lapnak azt mondta: hogy egy cég csökkenti-e az árakat, kizárólag a saját döntésén múlik, de ennek most nincs realitása. Mint rámutatott, a beszállítók eddig is csökkenthették volna áraikat, mivel a rendelet csak a maximumot korlátozta. Az elmúlt időszakban azonban három fontos költségtényező közül kettő – az energia és a munkaerő – drágult.

Októberben emelkedett a vállalati villamosenergia-ár,

valamint a minimálbér is nőtt,

ami összességében magasabb költségeket jelent a termelők számára.

Láncreakciók következnek. Amikor az áram drágult, az nem jelenhetett meg az árakban a befagyasztás miatt, most azonban a gyártók ezt érvényesíthetik

– fogalmazott Milićević.