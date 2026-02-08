Grönland ritkaföldfém-készletei: titokzatos kincs van a szigeten

Míg Washington elsődlegesen stratégiai elhelyezkedése okán látja fontosnak Grönland megszerzését (hangsúlyozva, hogy a kínai és orosz nyomulásnak csak az Egyesült Államok tud ellentartani), addig az elmúlt hetek során arra is fény derült, hogy a sziget más miatt is izgalmas lehet. Édesvíz-potenciálja mellett, az új amerikai rakétavédelmi programon túl az is fontossá teszi, hogy ideális környezetet biztosíthat egy rohamosan fejlődő iparág új képviselőjének: egy gigantikus adatközpontnak (s ennek egyébként nem feltétele a fennhatóság-váltás). S persze ne feledkezzünk meg az ásványkincsekről sem, ezek kérdése ugyanis még mindig dobogós helyet foglal el a most Dániához tartozó, de autonóm Grönland fontosságának értékelésénél. Különösen a ritkaföldfém-készletek kerültek a figyelem középpontjába egy olyan világban, ahol a gazdaságok versenyt futnak ezen kritikus nyersanyagok biztosításáért. Ebben a cikkben ezekre az ásványkincsekre, a ritkaföldfémekre koncentrálunk.

Ásványkincsek: a képen ritkaföldfémek feldolgozásának folyamata (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Grönland és a globális készletek: a tartalék és a kiteremlés aránytalanságait látni az ásványkincseknél

Grönland lehetséges ásványkincs-tartalékának mennyiségéről ellentmondásos információk állnak rendelkezésre, s annak megítélése függ attól is, hogy igazolt, de gazdaságosan hozzá nem férhető készletekről van szó, vagy igazolt, gazdaságosan kitermelhető készletekről. Csupán az bizonyos, hogy sokféle, a jelen ipari teremlése számára fontos ásványkincset őriz a sziget, ezen belül is az űrtechnológiától kezdve a fegyveriparon át az elektronikai eszközök számára is fontos ritkaföldfémekig.

Az alábbi táblázat a Visual Capitalist összeállítását alapul véve a ritkaföldfém-bányászat termelési adatait és készleteit mutatja be országonként, globális kontextusba helyezve Grönland eddig kiaknázatlan erőforrásait. Az adatok az Egyesült Államok Földtani Szolgálatától (U.S. Geological Survey – USGS) származnak, a 2024-es állapotok szerint.

Ország Ritkaföldfém-készletek (millió tonna) Ritkaföldfém-termelés 2024-ben (millió tonna) Kína 44,0 0,270 Brazília 21,0 0,00002 India 6,9 0,0029 Ausztrália 5,7 0,013 Oroszország 3,8 0,0025 Vietnám 3,5 0,0003 Egyesült Államok 1,9 0,045 Grönland 1,5 0,000 Tanzánia 0,89 0,000 Dél-Afrika 0,86 0,000 Kanada 0,83 0,000 Thaiföld 0,0045 0,013 Mianmar 0,0 0,031 Madagaszkár 0,0 0,002 Malajzia 0,0 0,00013 Nigéria 0,0 0,013 Egyéb országok összesen 0,0 0,0011 Világ összesen (kerekítve) 90 felett 0,390

A táblázatból világosan látható a globális ritkaföldfém-piac egyik alapvető ellentmondása: a készletek megléte és a tényleges termelés földrajzilag erősen elválnak egymástól. Miközben Kína nemcsak messze a legnagyobb készletekkel rendelkezik, hanem a kitermelés döntő részét is ellenőrzi, addig több ország – köztük Brazília, Grönland vagy Kanada – jelentős földtani potenciál ellenére sem vesz részt érdemben a globális ellátásban. Más országok viszont úgy kapcsolódnak be a feldolgozásba (ajánljunk az Origón cikkünket Afrika első ritkaföldfém finomítójáról), hogy saját potenciállal lényegében nem rendelkeznek. Ez a sajátos, a készlet / kitermelés kettőse körüli koncentráció sebezhetővé teszi a nemzetközi ellátási láncokat, és magyarázatot ad arra is, miért nőtt meg a geopolitikai érdeklődés olyan, eddig periférikusnak számító térségek iránt, mint Grönland.