Kitálalt a magyarországi Auchan: így jutnának a kiskereskedelmi piac csúcsára

32 perce
Az Auchan célja egy több boltformátumot integráló, országos üzlethálózat kiépítése és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re – derül ki a vállalat tájékoztatásából. A három pillére épülő stratégia a szuper- és hipermarketek újrapozícionálása mellett 70-150 négyzetméteres kényelmi üzletek elindítását, valamint digitális és hatékonysági fejlesztéseket – többek között a mobilalkalmazás fejlesztését és a mesterséges intelligencia alkalmazását – tervezi. Az expanzió során 2027-től számos új Auchan üzlet nyílik, miközben a vállalat tovább erősíti az egymillió aktív résztvevőt számláló Bizalomkártya-hűségprogramját.
Auchanáruházbolt

Sajtótájékoztatóját technikai jellegű körülmények miatt nem tudta megtartani a magyarországi Auchan, de annak témájáról, tartalmáról részletes összefoglalót küldött az Origó számára. Ebből kiderül: jelentős bővítési programot valósítana meg a vállalat. A növekedési terv első lépése a meglévő 19 Auchan hipermarket megújítása. Kiemelt szerepet kapnak a friss, pultos és saját gyártású termékek. A hipermarketek a jövőben nemcsak értékesítési pontként, hanem – a bevásárlóközpontokhoz hasonlóan – élmény- és szolgáltatóközpontként, valamint a többcsatornás működést támogató logisztikai bázisként működnek tovább.

Több éves növekedési programot jelentett be a magyarországi Auchan: új boltformátumokkal erősít a vállalat (illusztráció)
Fotó: MTI/Faludi Imre

Auchan: új boltformátumok jönnek Magyarországon

Az Auchan Magyarország jelenleg 

  • 19 hipermarkettel, 
  • 2 nagy superstore-ral, 
  • 3 szupermarkettel, e
  • gy innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel, és
  • 19 benzinkúttal működik.

A stratégiai expanzió során az Auchan a meglévő nagy alapterületű áruházak mellett 70-150 négyzetméteres, kényelmi üzletek elindítását tervezi, amelyek a napi, gyors vásárlási igényeket szolgálják ki lakóövezetekben, közlekedési csomópontokban és irodanegyedekben.

A vállalat azt írja: a terjeszkedés célja egy országos, több formátumra épülő üzlethálózat kialakítása. 

Az új nyitások 2027-től, több ütemben, döntően saját finanszírozásból valósulnak meg, illetve a vállalat hazai történetében első alkalommal a terjeszkedést franchise-modell is támogatja.

„A növekedés számunkra tudatos, fenntartható hálózatépítést jelent. A következő években olyan többcsatornás modellt alakítunk ki, amely következetesen a vásárlói igényekből indul ki, és országos lefedettséget biztosít. Jó minőségű és kedvező árú termékválasztékunkat szeretnénk az ország minden pontján elérhetővé tenni” – foglalta össze Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az Auchan ma azt is bejelentette, hogy az online értékesítés újabb kényelmi funkcióval bővül: három belvárosi helyszínen elindult az Auchan CoolBox hűtött csomagautomata szolgáltatás.

Az automaták megfelelő hőmérsékleten tárolják a friss, hűtött és fagyasztott termékeket, így 0–24 órában garantált minőségű áruátadást biztosítanak a vásárlóknak (videó a cikk végén).

A stratégia harmadik pillére a kereskedelmi lánc működési hatékonyságának erősítése. 

Jön a mesterséges intelligencia az Auchanhoz is

Az Auchan megújítja mobilalkalmazását, illetve a mesterséges intelligencia rendszerszintű alkalmazásával támogatja a beszerzési, készletgazdálkodási és operatív folyamatokat. A cél a költséghatékonyság javítása, a készletszintek optimalizálása és a gyorsabb döntéstámogatás, amely hosszú távon is biztosítja a versenyképességet az árérzékeny és erősen szabályozott hazai piacon.

A 2025-ös év előzetes adatai alapján az Auchan Magyarország forgalma 542 milliárd forintra emelkedett.

Ez jelentős mértékben köszönhető a ma már több, mint egymillió aktív résztvevővel működő Bizalomkártya törzsvásárlói programnak.

A vállalat által közreadott videó az új, hűtött termékek miatt bevezetett automatáról:

 

